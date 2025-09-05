УКР
Припинення вогню між Україною та РФ
Стубб: Путін не хоче ані припинення вогню, ані мирної угоди. Його мета - вся Україна

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі Росія не прагне ні перемир’я, ні мирної угоди в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "Коаліції рішучих" у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"На мою думку, потрібні два етапи: спершу припинення вогню, потім - пошук рішення і мирна угода. Але Путін цього не хоче, і це проблема", - сказав Стубб. На уточнення, чого саме не хоче російський лідер, він відповів: "Обох. Мета Путіна не змінилася - він хоче всю Україну, знищити її суверенітет".

Президент Фінляндії додав, що Росія розуміє лише силу, і тому необхідно чинити тиск через санкції. Він також підтвердив, що Фінляндія у тій чи іншій формі долучиться до гарантій безпеки для України, не розкриваючи деталей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стубб: Фінляндія готова до будь-яких загроз та попри сусідство з РФ "спить спокійно"

путін володимир (24761) Стубб Александр (117)
+5
І до ворожки не ходи - ти ж з Трампом гольфісти - роз"ясни йому - поміж сетами
показати весь коментар
05.09.2025 14:28 Відповісти
+5
Воістину, пророк! Дякуємо Фінляндії за дієву допомогу Україні!!
Президент Португалії, теж наголос зробив, на очевидні речі у стосунках ****** з трампом!!
показати весь коментар
05.09.2025 14:30 Відповісти
+5
Так і є.В мудрих фінів і президент мудрий
показати весь коментар
05.09.2025 14:30 Відповісти
так, а потім він захоче всю європу
показати весь коментар
05.09.2025 14:28 Відповісти
там нема стільки дебілів,щоб до влади привести наріка на необмежений термін
показати весь коментар
05.09.2025 16:18 Відповісти
2.08.2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко. Він також повідомив, що США запровадять санкції проти РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Finnerty".

Трамп це давно знає, але нічого зробити не хоче.
показати весь коментар
05.09.2025 14:34 Відповісти
аналітік від бога
показати весь коментар
05.09.2025 14:29 Відповісти
Естественно пока живой такой диктатор он никогда не остановится!учитывая что вся его земля 90%бедная во всём!в смысле людей!напоРаше реально одни рабы!
показати весь коментар
05.09.2025 14:30 Відповісти
Президент Фінляндії додав, що Росія розуміє лише силу, і тому необхідно чинити тиск через санкції. ....краще плять вже жуй .не будеш йолопом виглядати...Європейці ведуть торгівлю з рашистом на млрд баксів,А СИЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ ВЖЕ ЧОТИРИ РОКИ (((ЄВРОПЕЙСЬКЕ БЛА БЛА БЛА)))
показати весь коментар
05.09.2025 14:30 Відповісти
Геній - ніхто крім Стубба не додумався .
показати весь коментар
05.09.2025 14:45 Відповісти
ЦЕ Ж ОЧЕВИДНО. Проблема в тому що Европа ні на що не здатна. І Ще дуже щастить що Путін в РФ а не Сталін - бо цю ніяку Европу він би зїв на сніданок..
показати весь коментар
05.09.2025 14:33 Відповісти
У фінів совок свого часу соснув і бажання захопити Європу трохи пропало .Досить тут марафону
показати весь коментар
05.09.2025 16:21 Відповісти
Млять, ще один поїв гівна з дупи ***** і раптом прозрів що це не шоколад. Це як в анекдоті, звідки там міг взятися шоколад... Я вже починаю сходити з глузду бо думаю що це не реальність а сон. Бо в реальності не може бути щоб в світі стільки дебілів було
показати весь коментар
05.09.2025 14:34 Відповісти
Откровення
показати весь коментар
05.09.2025 14:34 Відповісти
Хочу нагадати - путін ***** та царь підарасів.
показати весь коментар
05.09.2025 14:39 Відповісти
Ну от буде парад девятамая 2026 року, от влупить всіма фламінгами, що накопитяться на той момент, по червоній площі і влаштувать там криваву баню з ****** та рядженими ветеранами
показати весь коментар
05.09.2025 14:42 Відповісти
Ну от як буде і як влуплять, тоді і будемо розмовляти і похвалятися. А зараз краще щось робити для країни, а не волати як попало.
показати весь коментар
05.09.2025 15:35 Відповісти
Не вся, але Стуб правий.
показати весь коментар
05.09.2025 14:43 Відповісти
100% На кінець то ми чуємо реальні речі... про які пуйло говорить від обрання Трампа...
Доки пуйло зможе просуватись уперед, він буде просуватись, щоб забрати те, що він бажає. Всі мирні перемовини це пусті розмови і фікція, які приведуть до "миру" лише тоді коли Україна погодиться капітулювати і РФ отримає те що бажає...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Для пуйла це єдиний варіант припинення війни.
показати весь коментар
05.09.2025 14:55 Відповісти
Слід читати так, нам вигідно щоб війна в Україні шла вічно ми будемо по краплі кидати фінансів але щоб не дай Боже Україна не перемогла!
показати весь коментар
05.09.2025 14:57 Відповісти
що за триндеж - ООН котра була створена для якись міжнародних забовязень зараз нічого не рішае рашка сидидть в совбезі ООН накладае ВЕТО на всі угоди котрі їй не потрібні і плюе на останіх 180 членів ООН да і сам гутиреуш головний в оон в прошлому році приперся в казань на БРІКС за гроші ООН ЦЕ ОТСТОЙ-- КОРУПЦІЯ і БАЛОБОЛЬСТВО.
ТРАМП буде молодець ящо почне вихід іразгоне це нікчемне оон
показати весь коментар
05.09.2025 14:59 Відповісти
це не правильний разподіл на карті СВИНОСОБАКИ хотять собі і ніколаевську і одеську обл. щоб Украіна була без морів а х....ло хоче щоб чорне море КОТРІ МИ ВИРИЛИ ДЛЯ СЕБЕ стало їхнім внутрішнім!!!
показати весь коментар
05.09.2025 15:04 Відповісти
Тебе зачекались на партії в гольф, донеси будь ласка це до дибілів в США, можеш ще й ключкою навернути, щоб засвоїли
показати весь коментар
05.09.2025 15:13 Відповісти
США це прекрасно розуміють, Трамп очікує, щоб Україна прийняла умови пуйла і капітулювала... і війна "завершилась"
показати весь коментар
05.09.2025 15:24 Відповісти
війна закінчиться військовим розгромом однієї зі сторін
показати весь коментар
05.09.2025 15:13 Відповісти
 
 