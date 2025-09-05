Стубб: Путін не хоче ані припинення вогню, ані мирної угоди. Його мета - вся Україна
Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі Росія не прагне ні перемир’я, ні мирної угоди в Україні.
Про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "Коаліції рішучих" у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"На мою думку, потрібні два етапи: спершу припинення вогню, потім - пошук рішення і мирна угода. Але Путін цього не хоче, і це проблема", - сказав Стубб. На уточнення, чого саме не хоче російський лідер, він відповів: "Обох. Мета Путіна не змінилася - він хоче всю Україну, знищити її суверенітет".
Президент Фінляндії додав, що Росія розуміє лише силу, і тому необхідно чинити тиск через санкції. Він також підтвердив, що Фінляндія у тій чи іншій формі долучиться до гарантій безпеки для України, не розкриваючи деталей.
Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко. Він також повідомив, що США запровадять санкції проти РФ.
Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Finnerty".
Трамп це давно знає, але нічого зробити не хоче.
Президент Португалії, теж наголос зробив, на очевидні речі у стосунках ****** з трампом!!
Доки пуйло зможе просуватись уперед, він буде просуватись, щоб забрати те, що він бажає. Всі мирні перемовини це пусті розмови і фікція, які приведуть до "миру" лише тоді коли Україна погодиться капітулювати і РФ отримає те що бажає...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Для пуйла це єдиний варіант припинення війни.
ТРАМП буде молодець ящо почне вихід іразгоне це нікчемне оон