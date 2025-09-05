Стубб: Путін не хоче ані припинення вогню, ані мирної угоди. Його мета - вся Україна

Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що наразі Росія не прагне ні перемир’я, ні мирної угоди в Україні.

Про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "Коаліції рішучих" у Парижі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"На мою думку, потрібні два етапи: спершу припинення вогню, потім - пошук рішення і мирна угода. Але Путін цього не хоче, і це проблема", - сказав Стубб. На уточнення, чого саме не хоче російський лідер, він відповів: "Обох. Мета Путіна не змінилася - він хоче всю Україну, знищити її суверенітет".

Президент Фінляндії додав, що Росія розуміє лише силу, і тому необхідно чинити тиск через санкції. Він також підтвердив, що Фінляндія у тій чи іншій формі долучиться до гарантій безпеки для України, не розкриваючи деталей.

