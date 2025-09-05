Стубб: Фінляндія готова до будь-яких загроз та попри сусідство з РФ "спить спокійно"

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що попри сусідство з Росією країна почувається безпечно, а сам він "спить спокійно".

Про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "Коаліції охочих" у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Стубб наголосив, що Фінляндія завжди готова до потенційної війни. "Ми реалісти, і це означає, що ми завжди готові. Після холодної війни ми продовжували посилювати нашу армію. У нас понад 900 тисяч осіб, які пройшли строкову службу - у тому числі це я і мій син. У нас 200 тисяч резервістів", - зазначив він. При цьому Стубб пожартував, що це робиться не через страх перед Стокгольмом.

На запитання про те, чи живуть фінни у страху через Росію, президент відповів, що цього немає. "Ми - ті, хто привносить безпеку у НАТО, а не "приймає" її. Саме для цього у нас одна з найбільших армій у Європі… Я - єдина особа, що має доступ до усієї ключової інформації, - і я сплю спокійно, без жодних проблем", - додав Стубб.

Він також зауважив, що на його думку, російське керівництво наразі не зацікавлене ні у перемир’ї, ні у реальних мирних домовленостях.

