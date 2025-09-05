УКР
Стубб: Фінляндія готова до будь-яких загроз та попри сусідство з РФ "спить спокійно"

Стуб про страх Путіна щодо зустрічі з Зеленським

Президент Фінляндії Александр Стубб запевнив, що попри сусідство з Росією країна почувається безпечно, а сам він "спить спокійно".

Про це він розповів в інтерв’ю France Inter після засідання "Коаліції охочих" у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП".

Стубб наголосив, що Фінляндія завжди готова до потенційної війни. "Ми реалісти, і це означає, що ми завжди готові. Після холодної війни ми продовжували посилювати нашу армію. У нас понад 900 тисяч осіб, які пройшли строкову службу - у тому числі це я і мій син. У нас 200 тисяч резервістів", - зазначив він. При цьому Стубб пожартував, що це робиться не через страх перед Стокгольмом.

На запитання про те, чи живуть фінни у страху через Росію, президент відповів, що цього немає. "Ми - ті, хто привносить безпеку у НАТО, а не "приймає" її. Саме для цього у нас одна з найбільших армій у Європі… Я - єдина особа, що має доступ до усієї ключової інформації, - і я сплю спокійно, без жодних проблем", - додав Стубб.

Він також зауважив, що на його думку, російське керівництво наразі не зацікавлене ні у перемир’ї, ні у реальних мирних домовленостях.

У кацапів до фінів ніяких пред"яв - а в фінів до рашки?
показати весь коментар
05.09.2025 14:14 Відповісти
теж ніяких"спить спокійно" ліжко "по середині"
показати весь коментар
05.09.2025 14:26 Відповісти
Так у Фінляндії ж, не має при владі,, отих прострочених, приблуд95 з коломойським і його телеканалом для трансляції «насєлєнію»серіальчиків , то «скотів», то «говнобородька»!!
Фінів, не купиш на виборах: олією, гречкою, маргарином, пляшкою горілки і купюрою у 200 грн в руки, Ліпецкай фабрікай, теревенями про убитого/з'їденого брата, баригою шоколадним - набір за кандидата на ПУ!!!
показати весь коментар
05.09.2025 14:26 Відповісти
Спить спокійно, бо Україна воює і буде воювати, відтягуючи практично всю путінську армію на себе.
показати весь коментар
05.09.2025 14:39 Відповісти
Цей Стубб нагадує мені противну дитину із садочка… Він сам не розуміє що меле… Спите спокійно, бо гинуть не твої солдати.
показати весь коментар
05.09.2025 14:42 Відповісти
Глядя на то, как поджимают хвосты члены НАТО, ему правильнее спать беспокойно.
показати весь коментар
05.09.2025 14:45 Відповісти
Спіть спокійно...летаргічним сном
показати весь коментар
05.09.2025 14:48 Відповісти
Поки... але нічого вічного немає🤔🧐😁 5 стаття кажете, ню-ню 🥴😝😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
показати весь коментар
05.09.2025 14:57 Відповісти
Пока гибли поляки в 41 тоже многие народы спали спокойно.
показати весь коментар
05.09.2025 14:58 Відповісти
В смысле в 1939? Они в основном в плен сдавались а не гибли, по 10-11 на каждого погибшего. Гибли они потом уже, в плену, от плохого питания и тяжёлой работы.
показати весь коментар
05.09.2025 15:14 Відповісти
Раз такие финны боевые, значит их можно обойти с севера или юга, и потом уже мариновать их пока не сдадутся.
показати весь коментар
05.09.2025 15:18 Відповісти
Ви спите спокійно, бо ховаєтеся за українськими дітьми, які гинуть ледве не щоночі, лицеміри.
показати весь коментар
05.09.2025 15:30 Відповісти
Боюся, пане Стубб недооцінює можливості пуйлівських нафтодоларів. Нехай візьме лупу та пильніше придивиться до політичних партій та уряду ******** Польщі (і не лише Польщі).
показати весь коментар
05.09.2025 16:43 Відповісти
 
 