Стубб: Финляндия готова к любым угрозам и, несмотря на соседство с РФ, "спит спокойно"

Стубб о страхе Путина перед встречей с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб заверил, что несмотря на соседство с Россией страна чувствует себя безопасно, а сам он "спит спокойно".

Об этом он рассказал в интервью France Inter после заседания "Коалиции желающих" в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

Стубб подчеркнул, что Финляндия всегда готова к потенциальной войне. "Мы реалисты, и это означает, что мы всегда готовы. После холодной войны мы продолжали усиливать нашу армию. У нас более 900 тысяч человек, которые прошли срочную службу - в том числе это я и мой сын. У нас 200 тысяч резервистов", - отметил он. При этом Стубб пошутил, что это делается не из-за страха перед Стокгольмом.

На вопрос о том, живут ли финны в страхе из-за России, президент ответил, что этого нет. "Мы - те, кто привносит безопасность в НАТО, а не "принимает" ее. Именно для этого у нас одна из крупнейших армий в Европе... Я - единственное лицо, имеющее доступ ко всей ключевой информации, - и я сплю спокойно, без всяких проблем", - добавил Стубб.

Он также отметил, что по его мнению, российское руководство пока не заинтересовано ни в перемирии, ни в реальных мирных договоренностях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стубб: Солдат в Украину отправлять не будем, но поддержку окажем

Автор: 

россия (97068) Финляндия (1014) Стубб Александр (115)
Спить спокійно, бо Україна воює і буде воювати, відтягуючи практично всю путінську армію на себе.
05.09.2025 14:39 Ответить
Глядя на то, как поджимают хвосты члены НАТО, ему правильнее спать беспокойно.
05.09.2025 14:45 Ответить
Так у Фінляндії ж, не має при владі,, отих прострочених, приблуд95 з коломойським і його телеканалом для трансляції «насєлєнію»серіальчиків , то «скотів», то «говнобородька»!!
Фінів, не купиш на виборах: олією, гречкою, маргарином, пляшкою горілки і купюрою у 200 грн в руки, Ліпецкай фабрікай, теревенями про убитого/з'їденого брата, баригою шоколадним - набір за кандидата на ПУ!!!
05.09.2025 14:26 Ответить
У кацапів до фінів ніяких пред"яв - а в фінів до рашки?
05.09.2025 14:14 Ответить
теж ніяких"спить спокійно" ліжко "по середині"
05.09.2025 14:26 Ответить
Цей Стубб нагадує мені противну дитину із садочка… Він сам не розуміє що меле… Спите спокійно, бо гинуть не твої солдати.
05.09.2025 14:42 Ответить
Спіть спокійно...летаргічним сном
05.09.2025 14:48 Ответить
Поки... але нічого вічного немає🤔🧐😁 5 стаття кажете, ню-ню 🥴😝😝😝😝😝😜🤪🤕🤡
05.09.2025 14:57 Ответить
Пока гибли поляки в 41 тоже многие народы спали спокойно.
05.09.2025 14:58 Ответить
В смысле в 1939? Они в основном в плен сдавались а не гибли, по 10-11 на каждого погибшего. Гибли они потом уже, в плену, от плохого питания и тяжёлой работы.
05.09.2025 15:14 Ответить
Раз такие финны боевые, значит их можно обойти с севера или юга, и потом уже мариновать их пока не сдадутся.
05.09.2025 15:18 Ответить
 
 