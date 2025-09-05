Стубб: Финляндия готова к любым угрозам и, несмотря на соседство с РФ, "спит спокойно"

Президент Финляндии Александр Стубб заверил, что несмотря на соседство с Россией страна чувствует себя безопасно, а сам он "спит спокойно".

Об этом он рассказал в интервью France Inter после заседания "Коалиции желающих" в Париже, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"ЕП".

Стубб подчеркнул, что Финляндия всегда готова к потенциальной войне. "Мы реалисты, и это означает, что мы всегда готовы. После холодной войны мы продолжали усиливать нашу армию. У нас более 900 тысяч человек, которые прошли срочную службу - в том числе это я и мой сын. У нас 200 тысяч резервистов", - отметил он. При этом Стубб пошутил, что это делается не из-за страха перед Стокгольмом.

На вопрос о том, живут ли финны в страхе из-за России, президент ответил, что этого нет. "Мы - те, кто привносит безопасность в НАТО, а не "принимает" ее. Именно для этого у нас одна из крупнейших армий в Европе... Я - единственное лицо, имеющее доступ ко всей ключевой информации, - и я сплю спокойно, без всяких проблем", - добавил Стубб.

Он также отметил, что по его мнению, российское руководство пока не заинтересовано ни в перемирии, ни в реальных мирных договоренностях.

