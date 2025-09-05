Стубб: Путин не хочет ни прекращения огня, ни мирного соглашения. Его цель - вся Украина
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас Россия не стремится ни к перемирию, ни к мирному соглашению в Украине.
Об этом он рассказал в интервью France Inter после заседания "Коалиции желающих" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
"По моему мнению, нужны два этапа: сначала прекращение огня, затем - поиск решения и мирное соглашение. Но Путин этого не хочет, и это проблема", - сказал Стубб. На уточнение, чего именно не хочет российский лидер, он ответил: "Обоих. Цель Путина не изменилась - он хочет всю Украину, уничтожить ее суверенитет".
Президент Финляндии добавил, что Россия понимает только силу, и поэтому необходимо оказывать давление через санкции. Он также подтвердил, что Финляндия в той или иной форме присоединится к гарантиям безопасности для Украины, не раскрывая деталей.
Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко. Він також повідомив, що США запровадять санкції проти РФ.
Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Finnerty".
Трамп це давно знає, але нічого зробити не хоче.
Президент Португалії, теж наголос зробив, на очевидні речі у стосунках ****** з трампом!!
Доки пуйло зможе просуватись уперед, він буде просуватись, щоб забрати те, що він бажає. Всі мирні перемовини це пусті розмови і фікція, які приведуть до "миру" лише тоді коли Україна погодиться капітулювати і РФ отримає те що бажає...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Для пуйла це єдиний варіант припинення війни.
ТРАМП буде молодець ящо почне вихід іразгоне це нікчемне оон