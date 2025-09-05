РУС
Стубб: Путин не хочет ни прекращения огня, ни мирного соглашения. Его цель - вся Украина

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас Россия не стремится ни к перемирию, ни к мирному соглашению в Украине.

Об этом он рассказал в интервью France Inter после заседания "Коалиции желающих" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"По моему мнению, нужны два этапа: сначала прекращение огня, затем - поиск решения и мирное соглашение. Но Путин этого не хочет, и это проблема", - сказал Стубб. На уточнение, чего именно не хочет российский лидер, он ответил: "Обоих. Цель Путина не изменилась - он хочет всю Украину, уничтожить ее суверенитет".

Президент Финляндии добавил, что Россия понимает только силу, и поэтому необходимо оказывать давление через санкции. Он также подтвердил, что Финляндия в той или иной форме присоединится к гарантиям безопасности для Украины, не раскрывая деталей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стубб: Финляндия готова к любым угрозам и, несмотря на соседство с РФ, "спит спокойно"

путин владимир (32150) Стубб Александр (115)
+3
І до ворожки не ходи - ти ж з Трампом гольфісти - роз"ясни йому - поміж сетами
показать весь комментарий
05.09.2025 14:28 Ответить
+3
Так і є.В мудрих фінів і президент мудрий
показать весь комментарий
05.09.2025 14:30 Ответить
+2
аналітік від бога
показать весь комментарий
05.09.2025 14:29 Ответить
так, а потім він захоче всю європу
показать весь комментарий
05.09.2025 14:28 Ответить
2.08.2025
Президент США Дональд Трамп заявив, що очільник Кремля Володимир Путін хоче захопити всю Україну, але йому буде важко. Він також повідомив, що США запровадять санкції проти РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю програмі "Finnerty".

Трамп це давно знає, але нічого зробити не хоче.
показать весь комментарий
05.09.2025 14:34 Ответить
Воістину, пророк! Дякуємо Фінляндії за дієву допомогу Україні!!
Президент Португалії, теж наголос зробив, на очевидні речі у стосунках ****** з трампом!!
показать весь комментарий
05.09.2025 14:30 Ответить
Естественно пока живой такой диктатор он никогда не остановится!учитывая что вся его земля 90%бедная во всём!в смысле людей!напоРаше реально одни рабы!
показать весь комментарий
05.09.2025 14:30 Ответить
Президент Фінляндії додав, що Росія розуміє лише силу, і тому необхідно чинити тиск через санкції. ....краще плять вже жуй .не будеш йолопом виглядати...Європейці ведуть торгівлю з рашистом на млрд баксів,А СИЛИ ДЛЯ УКРАЇНИ ВЖЕ ЧОТИРИ РОКИ (((ЄВРОПЕЙСЬКЕ БЛА БЛА БЛА)))
показать весь комментарий
05.09.2025 14:30 Ответить
Геній - ніхто крім Стубба не додумався .
показать весь комментарий
05.09.2025 14:45 Ответить
ЦЕ Ж ОЧЕВИДНО. Проблема в тому що Европа ні на що не здатна. І Ще дуже щастить що Путін в РФ а не Сталін - бо цю ніяку Европу він би зїв на сніданок..
показать весь комментарий
05.09.2025 14:33 Ответить
Млять, ще один поїв гівна з дупи ***** і раптом прозрів що це не шоколад. Це як в анекдоті, звідки там міг взятися шоколад... Я вже починаю сходити з глузду бо думаю що це не реальність а сон. Бо в реальності не може бути щоб в світі стільки дебілів було
показать весь комментарий
05.09.2025 14:34 Ответить
Откровення
показать весь комментарий
05.09.2025 14:34 Ответить
Хочу нагадати - путін ***** та царь підарасів.
показать весь комментарий
05.09.2025 14:39 Ответить
Ну от буде парад девятамая 2026 року, от влупить всіма фламінгами, що накопитяться на той момент, по червоній площі і влаштувать там криваву баню з ****** та рядженими ветеранами
показать весь комментарий
05.09.2025 14:42 Ответить
Не вся, але Стуб правий.
показать весь комментарий
05.09.2025 14:43 Ответить
100% На кінець то ми чуємо реальні речі... про які пуйло говорить від обрання Трампа...
Доки пуйло зможе просуватись уперед, він буде просуватись, щоб забрати те, що він бажає. Всі мирні перемовини це пусті розмови і фікція, які приведуть до "миру" лише тоді коли Україна погодиться капітулювати і РФ отримає те що бажає...
Трамп вже давно отримав інформацію від РФ, на яких умовах пуйло готовий завершити війну. Росія підготувала "план розподілу" України на три частини і передала Трампу. Джерело: https://censor.net/ua/n3521003
Для пуйла це єдиний варіант припинення війни.
показать весь комментарий
05.09.2025 14:55 Ответить
Слід читати так, нам вигідно щоб війна в Україні шла вічно ми будемо по краплі кидати фінансів але щоб не дай Боже Україна не перемогла!
показать весь комментарий
05.09.2025 14:57 Ответить
що за триндеж - ООН котра була створена для якись міжнародних забовязень зараз нічого не рішае рашка сидидть в совбезі ООН накладае ВЕТО на всі угоди котрі їй не потрібні і плюе на останіх 180 членів ООН да і сам гутиреуш головний в оон в прошлому році приперся в казань на БРІКС за гроші ООН ЦЕ ОТСТОЙ-- КОРУПЦІЯ і БАЛОБОЛЬСТВО.
ТРАМП буде молодець ящо почне вихід іразгоне це нікчемне оон
показать весь комментарий
05.09.2025 14:59 Ответить
це не правильний разподіл на карті СВИНОСОБАКИ хотять собі і ніколаевську і одеську обл. щоб Украіна була без морів а х....ло хоче щоб чорне море КОТРІ МИ ВИРИЛИ ДЛЯ СЕБЕ стало їхнім внутрішнім!!!
показать весь комментарий
05.09.2025 15:04 Ответить
Тебе зачекались на партії в гольф, донеси будь ласка це до дибілів в США, можеш ще й ключкою навернути, щоб засвоїли
показать весь комментарий
05.09.2025 15:13 Ответить
США це прекрасно розуміють, Трамп очікує, щоб Україна прийняла умови пуйла і капітулювала... і війна "завершилась"
показать весь комментарий
05.09.2025 15:24 Ответить
війна закінчиться військовим розгромом однієї зі сторін
показать весь комментарий
05.09.2025 15:13 Ответить
 
 