Стубб: Путин не хочет ни прекращения огня, ни мирного соглашения. Его цель - вся Украина

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что сейчас Россия не стремится ни к перемирию, ни к мирному соглашению в Украине.

Об этом он рассказал в интервью France Inter после заседания "Коалиции желающих" в Париже, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"По моему мнению, нужны два этапа: сначала прекращение огня, затем - поиск решения и мирное соглашение. Но Путин этого не хочет, и это проблема", - сказал Стубб. На уточнение, чего именно не хочет российский лидер, он ответил: "Обоих. Цель Путина не изменилась - он хочет всю Украину, уничтожить ее суверенитет".

Президент Финляндии добавил, что Россия понимает только силу, и поэтому необходимо оказывать давление через санкции. Он также подтвердил, что Финляндия в той или иной форме присоединится к гарантиям безопасности для Украины, не раскрывая деталей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Стубб: Финляндия готова к любым угрозам и, несмотря на соседство с РФ, "спит спокойно"