Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися в Москві: Я не можу поїхати до столиці цього терориста. Хай приїжджає до Києва

Президент України Володимир Зеленський не має наміру їхати до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Це місто не є прийнятним для переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - сказав Зеленський.

Путін "розуміє це", переконаний глава держави.

За словами Зеленського, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятно для мене або для інших", - зауважив Зеленський.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.