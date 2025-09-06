Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися в Москві: Я не можу поїхати до столиці цього терориста. Хай приїжджає до Києва
Президент України Володимир Зеленський не має наміру їхати до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Це місто не є прийнятним для переговорів.
Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.
"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - сказав Зеленський.
Путін "розуміє це", переконаний глава держави.
За словами Зеленського, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".
"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятно для мене або для інших", - зауважив Зеленський.
Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.
Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.
у Монако знайшлась, виходила з шикарного готелю ісідала в шикарний і мабуть кілька сот тисяч доларовой спорткар
ну а зебіли як, досі кохають зеленського ?
За оце проголосувало макс - 40-43%.
Виходячи на вулицю є велика вірогідність що мене оточують одні дебіли .
На рахунок 73% ніяка не фігня.
Згідно з "законом Парето", їх могло бути до 80%, бо ті, хто не ходить на вибори, це в більшості ті, кому "какая разніца", "оні виберут кого надо", "від моєво голосу нічєго не помєняєцца" і які, потім, гучніше за всіх скиглять, якщо щось стало не по їхньому. Ви думаєте, що в 2019-му ті інфузорії проголосували б за Пороха? )))
Республиканские конституции 1990-х часто до сих пор содержат «следы» тех суверенитетных норм (например, упоминание о народе как носителе власти, приоритет законов республики, право на самоопределение). Хотя Москва заставила почти все переписать в унисон с Конституцией РФ, в архивах и правовых текстах сохранились версии, где эти права были закреплены. Это юридическая память, на которую можно ссылаться.
Прецедент «Ельцинского обещания».
Ельцин, как первый президент России, легитимировал право республик «брать суверенитет». То есть был публичный политический договор: «Вы можете быть хозяевами у себя». Это историческая «квитанция», к которой республики могут апеллировать в будущем.
Сегодня Москва всё зачистила, но не навсегда.
Путин выстроил жёсткую «вертикаль власти»:
ликвидированы отдельные договоры (например, Татарстан потерял «особый статус» в 2017 г.),
конституции республик подогнаны под федеральную,
ресурсы и финансы централизованы.
Но это держится на силе центра.
Возможность будущего распада.
Если Москва ослабнет (экономический кризис, поражение в войне, внутренний конфликт элит), то республики вполне могут снова достать свои старые конституционные нормы и сказать:
«У нас записано право на суверенитет, и даже Ельцин сам разрешал».
Это даст им легитимную базу для выхода или расширения автономии.
Вывод:
Сегодня эти обещания Ельцина работают как «замороженный актив» для внутренних республик. Пока Кремль силён - он подавил их. Но если Россия ослабеет, именно эти тексты и исторические обещания станут юридической и политической основой для нового парада суверенитетов, как в 1991-1992 гг.
Конституції вже давно переписали, там немає натяку на незалежність.
Ключевые моменты: Контекст заявления: В 1990-1991 годах СССР трещал по швам, союзные республики провозглашали независимость, а внутри РСФСР автономные республики и регионы начали требовать большей самостоятельности. Ельцин, будучи тогда председателем Верховного Совета РСФСР, пытался заручиться поддержкой регионов в противостоянии с центральной властью СССР (Горбачёвым). Его призыв был скорее политическим манёвром, чтобы ослабить союзный центр, но он оказался катализатором для «парада суверенитетов» внутри самой России. Реакция регионов: Татарстан: Провозгласил государственный суверенитет в августе 1990 года. В 1992 году принял собственную конституцию, где закрепил приоритет республиканских законов. В 1994 году подписал с Москвой договор о разграничении полномочий, который фактически дал Татарстану статус «государства, ассоциированного с РФ». Башкортостан: Аналогично Татарстану, провозгласил суверенитет в 1990 году, принял свою конституцию и заключил с Москвой договор в 1994 году. Якутия (Саха): Закрепила суверенитет и особые права на природные ресурсы (алмазы, золото). Также подписала договор с федеральным центром. Чечено-Ингушетия: Заявление Ельцина вдохновило местные элиты. В 1991 году Чечня под руководством Джохара Дудаева провозгласила полную независимость, что привело к Первой чеченской войне (1994-1996). Другие регионы, включая Бурятию, Коми, Карелию, также приняли декларации о суверенитете, хотя их требования были менее радикальными. Итоги «парада суверенитетов»: К середине 1990-х Россия действительно стала напоминать конфедерацию. Регионы получили значительную автономию: многие республики самостоятельно регулировали экономику, налоги, внешние связи. Некоторые (например, Татарстан) даже пытались вести собственную внешнюю политику. Федеральный центр во главе с Ельциным был слаб, что позволяло регионам игнорировать федеральные законы. Например, в некоторых республиках налоги не перечислялись в федеральный бюджет. Чечня стала крайним проявлением этой политики, где стремление к независимости вылилось в вооружённый конфликт. Обратный процесс при Путине: С приходом Владимира Путина в 2000 году началась централизация власти. Были пересмотрены договоры с регионами (последний договор с Татарстаном прекратил действие в 2017 году). Конституции республик привели в соответствие с федеральной, убрав положения о суверенитете и приоритете местных законов. В 2000-х годах была создана «вертикаль власти»: губернаторы стали назначаться из Москвы (до 2004 года они избирались), созданы федеральные округа, усилен контроль за регионами. Чечня была возвращена под контроль Москвы после Второй чеченской войны (1999-2000) и установления лояльного руководства (Рамзан Кадыров). Оценка:
Заявление Ельцина было попыткой удержать регионы в орбите России в условиях кризиса, но оно имело долгосрочные последствия, создав риски для целостности страны. Политика 1990-х годов дала регионам временную свободу, но слабость федерального центра привела к хаосу и конфликтам, особенно в Чечне. При Путине эти процессы были жёстко свёрнуты, и Россия вернулась к жёсткой централизации, что, однако, вызвало недовольство в некоторых регионах, особенно в Татарстане, где до сих пор вспоминают утраченный «особый статус».
1) легковажний візит в Оман на замануху "архіважливого тет-а-тет" з патрушевим, що виявився пасткою;
2) демонстративне збиття союзником пітьми Іраном пасажирського літака українських авіаліній для залякування османського гостя;
3) здача Зеленським українських інтересів та згода на всі вимоги пітьми з відведення військ і розмінування в обміні на доставку назад в Україну літаком медведчука.
Тож, найближчим часом слід очікувати реалізацію наступного сценарію:
А) організація російсько-американського саміту в москві між ****** і Тромбом, начебто як крок у розвиток зустрічі на Алясці;
Б) вимога Тромба до Зеленського приєднатись в якості третьої особи;
В) якщо ВОЗ відмовиться - відмазка пітьми від санкцій Тромбом та припинення ним допомоги Україні;
Г) якщо ВОЗ погодиться, то дотримування його у москві на кшталт Оману для підписання акту капітуляції України.
Тому, хлєбало захлопни, ухилянт.
- Нет уж лучше вы к нам.
що скажуть психіатри ?