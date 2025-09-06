УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8829 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
3 830 74

Зеленський про пропозицію Путіна зустрітися в Москві: Я не можу поїхати до столиці цього терориста. Хай приїжджає до Києва

зеленський

Президент України Володимир Зеленський не має наміру їхати до Москви на зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Це місто не є прийнятним для переговорів.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

"Він може приїхати до Києва. Я не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками. Я не можу поїхати до столиці цього терориста", - сказав Зеленський.

Путін "розуміє це", переконаний глава держави.

Також читайте: Щонайменше 7 країн готові прийняти зустріч Зеленського та Путіна, - МЗС

За словами Зеленського, насправді пропозиція Путіна була спрямована на те, щоб "відкласти зустріч".

"Знаєте, якщо людина не хоче зустрічатися під час війни, вона, звичайно, може запропонувати щось, що не буде прийнятно для мене або для інших", - зауважив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

Автор: 

Зеленський Володимир (25398) путін володимир (24775)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+28
показати весь коментар
06.09.2025 07:46 Відповісти
+18
А що, ви пропонуєте, Зеленський має до москви поїхати і поклонитися *****? Ці заяви що від *****, що від Зеленського всього лиш політична гра
показати весь коментар
06.09.2025 07:36 Відповісти
+13
***** террористом назвав. Трампон буде розчарований. Адже доріжку червону стелив.😱
показати весь коментар
06.09.2025 07:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А що, ви пропонуєте, Зеленський має до москви поїхати і поклонитися *****? Ці заяви що від *****, що від Зеленського всього лиш політична гра
показати весь коментар
06.09.2025 07:36 Відповісти
Дійсно, нехай згадає бурхливу молодість, членограй
показати весь коментар
06.09.2025 09:03 Відповісти
Могла б не шкрябати, і лише мама б знала, що доця в неї..ну ти зрозуміла
показати весь коментар
06.09.2025 09:03 Відповісти
Ти про Оксану?)
показати весь коментар
06.09.2025 09:07 Відповісти
А на червоній площі стояв і розказував про брацькі народи
показати весь коментар
06.09.2025 09:18 Відповісти
красній))
показати весь коментар
06.09.2025 09:34 Відповісти
саме так. гра, тролінг і т.д. і Вава тут мав сказати чітко, що всі прекрасно розуміють, що ні ху йло не приїде до Києва, ні я не приїду до мацкви у час гарячої війни. це теж саме якби сралін колись їздив на переговори до гітлера у Берлін чи гітлер приїхав би до мацкви під час війни. це ж абсурд. а серйозні політики не мають займатися абсурдом. тому зустріч така очевидно, що має відбутися на нейтральній території. Ось приблизно так Вова мав би зробити цю заяву. а то несе маячню типу нехай ху йло приїжджає до Києва..
показати весь коментар
06.09.2025 09:40 Відповісти
Хай їде до ***** в москву і не вийопується?
показати весь коментар
06.09.2025 07:37 Відповісти
Я спробував цього літа - мене не не пустили з білоруським паспортом через польский кордон. Смерть рідного батька - недостатня підстава.
показати весь коментар
06.09.2025 08:41 Відповісти
співчуваю..
показати весь коментар
06.09.2025 09:08 Відповісти
знайшлась жена харківського чиновника який вкрав кошти з фортифікацій
у Монако знайшлась, виходила з шикарного готелю ісідала в шикарний і мабуть кілька сот тисяч доларовой спорткар
ну а зебіли як, досі кохають зеленського ?
показати весь коментар
06.09.2025 08:33 Відповісти
Не кохають, а *******..бо кохати зе - то вже взагалі збочення, й ср@ка повинна в нього горіти)))
показати весь коментар
06.09.2025 09:09 Відповісти
кохають, бо нічим іншим як закоханістю пояснити не можна
показати весь коментар
06.09.2025 09:33 Відповісти
***** террористом назвав. Трампон буде розчарований. Адже доріжку червону стелив.😱
показати весь коментар
06.09.2025 07:32 Відповісти
показати весь коментар
06.09.2025 07:46 Відповісти
Небуло 73%. Це фігня від його штабу. Вчіть математику й статистику, а не постіть дурню.

За оце проголосувало макс - 40-43%.
показати весь коментар
06.09.2025 09:11 Відповісти
100 чоловік,явка 61%,тобто для 39 доля країни по боку,відносяться до ідіотів.61х0.73=44.5.Складаємо ідіотів і фанатичних ідіотів 44+39=83 ідіотів зі 100.
Виходячи на вулицю є велика вірогідність що мене оточують одні дебіли .
На рахунок 73% ніяка не фігня.
показати весь коментар
06.09.2025 09:35 Відповісти
Рубік, кубік..позоду ви зкурили й статистику й математематику..це капець..які дебіли вас вчили..
показати весь коментар
06.09.2025 09:38 Відповісти
Де помилка в підрахунку??Там лише пів людини не враховано .
показати весь коментар
06.09.2025 09:43 Відповісти
Згадав 2019- рік і згоден з Вами на всі 100500%! )
показати весь коментар
06.09.2025 09:42 Відповісти
Стільки моїх знайомих з усмішкою говорили,що мій барига-Порошенко не пройшов,а зараз язики в жопі і деякі забули,що голосували за ЗЕ
показати весь коментар
06.09.2025 09:47 Відповісти
Пані Марино, то ж ви кажете про відсоток від загальної кількості виборців. Але, уявіть собі картину, що голосувати пішли всі 100%. Ви думаєте, що за Зе було б меньше ніж 73%? А я думаю, що навіть більше.
Згідно з "законом Парето", їх могло бути до 80%, бо ті, хто не ходить на вибори, це в більшості ті, кому "какая разніца", "оні виберут кого надо", "від моєво голосу нічєго не помєняєцца" і які, потім, гучніше за всіх скиглять, якщо щось стало не по їхньому. Ви думаєте, що в 2019-му ті інфузорії проголосували б за Пороха? )))
показати весь коментар
06.09.2025 09:38 Відповісти
Почнемо - всі 100% від кого.. насипайте. Поясню після.
показати весь коментар
06.09.2025 09:40 Відповісти
Там же ж написано - "... від загальної кількості виборців". Що Ви мені хочете пояснити? )
показати весь коментар
06.09.2025 09:45 Відповісти
Сідай на "Фламінга" і лети з Богом.
показати весь коментар
06.09.2025 07:34 Відповісти
Историческая база для раскола РФ никуда не исчезла.
Республиканские конституции 1990-х часто до сих пор содержат «следы» тех суверенитетных норм (например, упоминание о народе как носителе власти, приоритет законов республики, право на самоопределение). Хотя Москва заставила почти все переписать в унисон с Конституцией РФ, в архивах и правовых текстах сохранились версии, где эти права были закреплены. Это юридическая память, на которую можно ссылаться.
Прецедент «Ельцинского обещания».
Ельцин, как первый президент России, легитимировал право республик «брать суверенитет». То есть был публичный политический договор: «Вы можете быть хозяевами у себя». Это историческая «квитанция», к которой республики могут апеллировать в будущем.
Сегодня Москва всё зачистила, но не навсегда.
Путин выстроил жёсткую «вертикаль власти»:
ликвидированы отдельные договоры (например, Татарстан потерял «особый статус» в 2017 г.),
конституции республик подогнаны под федеральную,
ресурсы и финансы централизованы.
Но это держится на силе центра.
Возможность будущего распада.
Если Москва ослабнет (экономический кризис, поражение в войне, внутренний конфликт элит), то республики вполне могут снова достать свои старые конституционные нормы и сказать:
«У нас записано право на суверенитет, и даже Ельцин сам разрешал».
Это даст им легитимную базу для выхода или расширения автономии.
Вывод:
Сегодня эти обещания Ельцина работают как «замороженный актив» для внутренних республик. Пока Кремль силён - он подавил их. Но если Россия ослабеет, именно эти тексты и исторические обещания станут юридической и политической основой для нового парада суверенитетов, как в 1991-1992 гг.
показати весь коментар
06.09.2025 07:37 Відповісти
якщо раніше були президенти республік, то зараз просто глави, як у звичайних областях.
Конституції вже давно переписали, там немає натяку на незалежність.
показати весь коментар
06.09.2025 08:43 Відповісти
Можна в Покровську зустріч провести,або у Херсоні.Це справді міста-герої,а не столиця окупантів.
показати весь коментар
06.09.2025 07:38 Відповісти
Або в Маріку...
показати весь коментар
06.09.2025 09:41 Відповісти
А що ви пропонуєте,їхати?
показати весь коментар
06.09.2025 07:51 Відповісти
"Сойтісь по сєрєдінє " (С) Ze/
показати весь коментар
06.09.2025 08:29 Відповісти
А він же не лох , правда ?
показати весь коментар
06.09.2025 08:30 Відповісти
Це десь в районі Покровська виходить...
показати весь коментар
06.09.2025 08:53 Відповісти
последствия знаменитого заявления Бориса Ельцина «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить». Это было сказано 6 августа 1990 года в Казани во время его визита в Татарстан, когда он выступал перед местной аудиторией. Фраза стала символом политики того времени, направленной на сохранение единства РСФСР в условиях распада СССР, но привела к неожиданным и далеко идущим последствиям.

Ключевые моменты: Контекст заявления: В 1990-1991 годах СССР трещал по швам, союзные республики провозглашали независимость, а внутри РСФСР автономные республики и регионы начали требовать большей самостоятельности. Ельцин, будучи тогда председателем Верховного Совета РСФСР, пытался заручиться поддержкой регионов в противостоянии с центральной властью СССР (Горбачёвым). Его призыв был скорее политическим манёвром, чтобы ослабить союзный центр, но он оказался катализатором для «парада суверенитетов» внутри самой России. Реакция регионов: Татарстан: Провозгласил государственный суверенитет в августе 1990 года. В 1992 году принял собственную конституцию, где закрепил приоритет республиканских законов. В 1994 году подписал с Москвой договор о разграничении полномочий, который фактически дал Татарстану статус «государства, ассоциированного с РФ». Башкортостан: Аналогично Татарстану, провозгласил суверенитет в 1990 году, принял свою конституцию и заключил с Москвой договор в 1994 году. Якутия (Саха): Закрепила суверенитет и особые права на природные ресурсы (алмазы, золото). Также подписала договор с федеральным центром. Чечено-Ингушетия: Заявление Ельцина вдохновило местные элиты. В 1991 году Чечня под руководством Джохара Дудаева провозгласила полную независимость, что привело к Первой чеченской войне (1994-1996). Другие регионы, включая Бурятию, Коми, Карелию, также приняли декларации о суверенитете, хотя их требования были менее радикальными. Итоги «парада суверенитетов»: К середине 1990-х Россия действительно стала напоминать конфедерацию. Регионы получили значительную автономию: многие республики самостоятельно регулировали экономику, налоги, внешние связи. Некоторые (например, Татарстан) даже пытались вести собственную внешнюю политику. Федеральный центр во главе с Ельциным был слаб, что позволяло регионам игнорировать федеральные законы. Например, в некоторых республиках налоги не перечислялись в федеральный бюджет. Чечня стала крайним проявлением этой политики, где стремление к независимости вылилось в вооружённый конфликт. Обратный процесс при Путине: С приходом Владимира Путина в 2000 году началась централизация власти. Были пересмотрены договоры с регионами (последний договор с Татарстаном прекратил действие в 2017 году). Конституции республик привели в соответствие с федеральной, убрав положения о суверенитете и приоритете местных законов. В 2000-х годах была создана «вертикаль власти»: губернаторы стали назначаться из Москвы (до 2004 года они избирались), созданы федеральные округа, усилен контроль за регионами. Чечня была возвращена под контроль Москвы после Второй чеченской войны (1999-2000) и установления лояльного руководства (Рамзан Кадыров). Оценка:

Заявление Ельцина было попыткой удержать регионы в орбите России в условиях кризиса, но оно имело долгосрочные последствия, создав риски для целостности страны. Политика 1990-х годов дала регионам временную свободу, но слабость федерального центра привела к хаосу и конфликтам, особенно в Чечне. При Путине эти процессы были жёстко свёрнуты, и Россия вернулась к жёсткой централизации, что, однако, вызвало недовольство в некоторых регионах, особенно в Татарстане, где до сих пор вспоминают утраченный «особый статус».
показати весь коментар
06.09.2025 07:44 Відповісти
а перед этим СССР развалился и Путин хочет вернуть суверенитет и над СССР и россияне тоже этого хотят. Они хотят вернуть величия. Но в итоге будет кризис и они обнищают и республики внутри РФ достанут свои суверенитеты и РФ развалится и станет еще меньше.
показати весь коментар
06.09.2025 08:01 Відповісти
навіщо їм республіки, це злиденне дно на їхню думку.
показати весь коментар
06.09.2025 08:44 Відповісти
Це як у Золотій Орді колись було. Їхні болотні князьки приїжджали до хана, щоб, стоячи на колінах, отримати ярлик на правління. Ну і данину сплатити. Таке собі подвійне приниження
показати весь коментар
06.09.2025 07:50 Відповісти
Вся активність Тромба з організацією зустрічі із ****** на Алясці є частиною плану з примушування України до капітуляції на умовах пітьми через Зеленського. Якого вже розводили таким чином, граючись на смертельному жаху ВОЗ від загрози смерті, що паралізує волю:
1) легковажний візит в Оман на замануху "архіважливого тет-а-тет" з патрушевим, що виявився пасткою;
2) демонстративне збиття союзником пітьми Іраном пасажирського літака українських авіаліній для залякування османського гостя;
3) здача Зеленським українських інтересів та згода на всі вимоги пітьми з відведення військ і розмінування в обміні на доставку назад в Україну літаком медведчука.
Тож, найближчим часом слід очікувати реалізацію наступного сценарію:
А) організація російсько-американського саміту в москві між ****** і Тромбом, начебто як крок у розвиток зустрічі на Алясці;
Б) вимога Тромба до Зеленського приєднатись в якості третьої особи;
В) якщо ВОЗ відмовиться - відмазка пітьми від санкцій Тромбом та припинення ним допомоги Україні;
Г) якщо ВОЗ погодиться, то дотримування його у москві на кшталт Оману для підписання акту капітуляції України.
показати весь коментар
06.09.2025 07:51 Відповісти
в твоєму висері нема пункта про тотальну корупцію ВОЗа, з 19 року він і його команда так розворовували бюджет, що із стабільних 4% роста економіки ми отримали 10% падіння в рік.
показати весь коментар
06.09.2025 08:40 Відповісти
Раніше говорив,що навіть з чортом буде говорити задля миру: тепер саме в пору,але ссить-з папірця,написаного дімоюлітвіним,простіше виголосити промову.
показати весь коментар
06.09.2025 07:52 Відповісти
Ну, приїде... "І ШО?"Кого з ШЕСТИ, пришлють? Тоді, можна, в будь-який момент, визнать підпис " недійсним"" Кацапам вірить - себе не поважать...
показати весь коментар
06.09.2025 07:55 Відповісти
Банкетного пришлють, він абаяшка й бухати може багато..
показати весь коментар
06.09.2025 08:24 Відповісти
Навіщо це обговооювати ? Невже не зрозуміло що це "развод"путіна? Та взагалі, яка може бути зустріч з маньяком- вбивцею ? До речі, всі наші союзники чомусь наполягають на цій зустрічі .Це ж сюрреалістично!
показати весь коментар
06.09.2025 07:59 Відповісти
ЗЕленський,де наше українське "Ласкаво просимо"?Запроси його до Майдану на зустріч з українцями.Вони йому, суці,місцями поміняють яйця з гландами.
показати весь коментар
06.09.2025 08:01 Відповісти
З путіном можна зустрітись хіба що гаазькому трибуналі про яку зустріч і про що говорити ? це злочинець ,вбивця ,найкращий варіант це ліквідація цієї рашиської наволочі.
показати весь коментар
06.09.2025 08:07 Відповісти
Можна і у Києві провести зустріч, але пуйло сцикло.
показати весь коментар
06.09.2025 08:17 Відповісти
мусора - то на кацапії. В нас поліція, доречі - поліціянти теж гинуть. Постійно.

Тому, хлєбало захлопни, ухилянт.
показати весь коментар
06.09.2025 09:14 Відповісти
- Приезжайте к нам на Колыму.
- Нет уж лучше вы к нам.
показати весь коментар
06.09.2025 08:20 Відповісти
не можу поїхати до Москви, коли моя країна щодня перебуває під ракетними обстрілами, під атаками." (с)
показати весь коментар
06.09.2025 08:25 Відповісти
Який сміливий лідор став.. шкода що тільки зараз. І тільки для телевізора
показати весь коментар
06.09.2025 08:25 Відповісти
Він дуже боїться закінчення війни, адже тоді настане час сплачувати рахунки.
показати весь коментар
06.09.2025 08:46 Відповісти
Приїжджай, спіймай його.
показати весь коментар
06.09.2025 09:15 Відповісти
Какой Киев, на хер эта падаль в Киеве нужна....разве что вздёрнуть суку...
показати весь коментар
06.09.2025 08:29 Відповісти
"Моя країна"?Царем себе возомнив?!
показати весь коментар
06.09.2025 08:43 Відповісти
Ліхтарі))) як раз на двох))
показати весь коментар
06.09.2025 09:16 Відповісти
Дуркують - до москви до Києва
показати весь коментар
06.09.2025 08:53 Відповісти
У Гаазі треба зустрічатись . Хутин - вбивця і крадій
показати весь коментар
06.09.2025 09:20 Відповісти
Там теж не ок - Хан вже під підозрою за домагання жінки
показати весь коментар
06.09.2025 09:26 Відповісти
Треба було сказати, що з під@расами тільки під@раси розмовляють. А потім стежити, як Трамп шлангом прикидається.
показати весь коментар
06.09.2025 09:03 Відповісти
кацапы какое вам дело до Украины - стоите на коленах у своего ху - ла и жрите свое дерьмо .и нерасписывайтесь за народ Украины. вы никто
показати весь коментар
06.09.2025 09:06 Відповісти
Ось скажіть - чоловік з такою подписью ПРИТОМНИЙ ?
показати весь коментар
06.09.2025 09:17 Відповісти
А це Трамп
що скажуть психіатри ?
показати весь коментар
06.09.2025 09:18 Відповісти
Це щось схоже на піонербол між ху та зе.
показати весь коментар
06.09.2025 09:39 Відповісти
Саме краще місто для зустрічі---це Гаага! Хай путлер туди приїздить, і тоді побачимо, що буде, як постійно каже Трампусік!
показати весь коментар
06.09.2025 09:41 Відповісти
 
 