УКР
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
Путін "висловив зацікавленість" у зустрічі з Зеленським за межами Москви, - Фіцо

Фіцо заявив, що Путін згоден на зустріч із Зеленським не в Москві

Російський диктатор Володимир Путін начебто "висловив зацікавленість" у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві. 

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, цитує видання Teraz, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі з ним Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським "де завгодно".

Зеленський на перемовинах зі словацьким прем'єром 5 вересня також нібито дав зрозуміти, що готовий до такої зустрічі.

Водночас Фіцо визнає, що ця зустріч не принесе "багато політичної користі", бо, мовляв, "Путіна не оцінять росіяни".

"Але обидва (президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін - ред.) розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться", - додав прем'єр Словаччини.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.

Зеленський Володимир (25398) путін володимир (24775) Фіцо Роберт (261)
+6
можно у Гаазі.
06.09.2025 22:33 Відповісти
+3
В Пхеньяні !
06.09.2025 22:46 Відповісти
+3
Фіцо ти клоун в цьому випадку
06.09.2025 22:51 Відповісти
фіцо стидобливо забув уточнити, що ***** мав на увазі ново-огарьово
06.09.2025 22:47 Відповісти
шо путя, грошенят в тебе обмаль ****** ти московська?
06.09.2025 22:36 Відповісти
"де завгодно"... - є таке мальовниче місто - Гаага...
06.09.2025 22:36 Відповісти
путлєра не оцінять кацапи - шо його оцінювати - ввійде в історію як вбивця
06.09.2025 22:37 Відповісти
Чим більше ударів по кацапських НПЗ - тим більша "зацікавленість" ...?
06.09.2025 22:37 Відповісти
Потрібно зустрітися, щоб зняти підозри з агента Т. (К?) в США.
06.09.2025 23:29 Відповісти
Дешеві понти від ***** у виконанні фіцо
***** нікуди, окрім мінська, пекіна та пхеньяна не поїде, тупо засцить
хіба до свого рудого друга у Штати, але за умови червоної доріжки та американських вояків раком при його зустрічі
06.09.2025 22:45 Відповісти
швидше у тебе,словацька хвойда, зацікавленність продовжувати смоктати у *****
06.09.2025 22:46 Відповісти
В "МАТЕРЕ ГОРОДОВ РУССКИХ", в Києві. Слабо, великий стратег?
06.09.2025 22:47 Відповісти
Фіцов вирішив відібрати хліб у пєскова. глашатаєм ***** замазався🤡
06.09.2025 22:53 Відповісти
...та, мабуть краще вже, коли неповоротні втрати "нєфтянки" бензоколонки №404 стануть десь 51% (плюс) - тоді вже можна і зутрічати ***** "з шарфОм на шиї чи з табакеркою у голові" з кайданками будь-де, а краще вже на міжнародному виїзному суді у Маріуполі..
06.09.2025 23:00 Відповісти
Реальные мотивы Путина и россиян - это отменить парад суверенитетов и вернуть СССР для возвращения Величия. Посмотри на ютуб канале Дугина видео про Сталина там в топе его видео. А все другое, что они говорят - это пыль в глаза и стеб. Они считают Украину своей землей. И считают, что Ельцин совершил преступление, когда в Беловежской Пущи подписал развал союза и затем еще и внутренний сепаратизм развел, когда в Татарстане сказал, что берите столько суверенитета - сколько сможете. И Татарстан и Якутия в другие в свои конституции начали независимость вписывать, а Чечня полную независимость начала проводить и война ж потом началась. Это он суверенитеты раздавал, чтобы выборы выиграть, а потом выиграл и понял, что если любишь, то отпусти и твое от тебя не уйдет - не сработало и внатуре начали все отсоединяться. И они ж войной загасили Чечню. А в 2017 году Путин переделывал конституции, чтобы у них в местных не было упоминаний про свои суверенитеты и у Дугина это там в лекции и он там рассказывает геополитику и про холодную войну с США. И Путин же говорил считает главной катастрофой века развал СССР. Он хочет собрать земле обратно и сделать Россию великой. Вот и все. А вы что то понять пытаетесь мотивы россиян. Дугин его философ любимый и он всю их политику рассказывает в МГУ лекции в ютубе. Ленина прочитайте - Путин говорил, что он Ленинист. А Ленин писал, что высший уровень капитализма - это Империализм. Российский Империализм заключается в постоянном захвате земель и ресурсов и людей, чтобы за счет ресурсов становиться богаче, а за счет новых людей пополнять армию для новых захватов земель и ресурсов и людей - это бесконечный цикл. Только Украина не сдастся и истощит Россию экономически и это приведет к восстаниям в России и тогда мы вспоминает прецедент с парадом суверенитетов Ельцина и тут та и начнется с восстаниями парад суверенитетов. Сунь Цзы - Искусство войны - затяжная война истощает государство и приводит к недовольству народа к центральной власти. А Украина может воевать, как Израиль бесконечно ибо Украина на тыловом обеспечении Европы и Украина гарант безопасности Европы. И Украина будет только наращивать удары по России и рушить экономику России физически дополнительно - по сравнению с СССР, который холодной войной истощили падением цен на нефть и гонкой вооружений и война в Афгане. Только Украина по сравнению с Афганом может делать и беспилотники и ракеты и обладает кучей вооружений и своих и запада. Китай будет России помогать - Китай получит санкции и будет перекрываться рынок для ширпотреба Китая и Китай тоже самое получит - огромные убытки и холодную войну и истощение и тоже может развалиться на кучи провинций. Если рынки закрыть Запада для Китая, то Китай рухнет экономически.
06.09.2025 23:02 Відповісти
Фріцо валяє дурня, все ради того щоб Україна не била по НПЗ і нафтопроводу Недружба. Наші ж лохи роззявили роти і слухають чергове виверження лайна замість того щоб нарощувати удари по рашистській енергетиці. Бо як бачимо це для ***** виявилось болючіше ніж відсутність прогресу на фронтах.
06.09.2025 23:16 Відповісти
в цікаво?
фіЦо це :.
він, воно , чи вона ?
бо щось смутні думки на голову приходять..
06.09.2025 23:19 Відповісти
Запустили Берлагу. 😁
06.09.2025 23:25 Відповісти
У недострєльонного, від страху потекла діарея, що виїхав з московії без чаю на доріжку….
06.09.2025 23:40 Відповісти
Хайлуша ссыт в уши этим идиотам, а они заодно еще и умываются с полосканием рта этой мочей, дерьмо не то шо ложкой жрут, а лопатой!
06.09.2025 23:47 Відповісти
 
 