Путін "висловив зацікавленість" у зустрічі з Зеленським за межами Москви, - Фіцо

Російський диктатор Володимир Путін начебто "висловив зацікавленість" у зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським не лише в Москві.

Про це заявив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, цитує видання Teraz, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, під час зустрічі з ним Путін заявив, що готовий зустрітися із Зеленським "де завгодно".

Зеленський на перемовинах зі словацьким прем'єром 5 вересня також нібито дав зрозуміти, що готовий до такої зустрічі.

Водночас Фіцо визнає, що ця зустріч не принесе "багато політичної користі", бо, мовляв, "Путіна не оцінять росіяни".

"Але обидва (президенти України й Росії Володимир Зеленський та Володимир Путін - ред.) розуміють, попри те, що це може завдати їм політичної шкоди, що їм потрібно зустрічатися і що потрібно обговорювати речі, бо якщо вони не обговорюватимуть, війна продовжиться", - додав прем'єр Словаччини.

Нагадаємо, напередодні російський диктатор Володимир Путін заявив, що нібито готовий зустрітися із президентом України Володимиром Зеленським. Місцем зустрічі Путін назвав Москву.

Зеленський вважає пропозицію Путіна про пряму зустріч у Москві спробою відтермінувати мирні перемовини.