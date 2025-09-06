Фіцо заявив, що гарантії безпеки потрібні не лише Україні, а й Росії

Словаччина не відправлятиме своїх військових до України в рамках гарантій безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пишуть Sita. sk та aktuality.sk, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, гарантії безпеки повинні отримати не тільки Україна, але й Росія. Фіцо вкотре виключив можливість вступу України до НАТО.

За його словами, однією з головних причин повномасштабної війни РФ є "хибні обіцянки" щодо членства України в НАТО.

Водночас Фіцо підтримав рух України до ЄС, але зауважив, що словацькі військові не будуть задіяні в Україні.

"Ми можемо допомогти, наприклад, логістично в реалізації безпекових гарантій. Я говорю про логістику, таку як використання транспортних маршрутів", - каже словацький голова уряду.

Водночас після останніх подій та зустрічей з главами держав Росії та України словацький прем'єр не очікує швидкого встановлення миру в Україні.

На його думку, війна в Україні є складнішою, ніж здається. Фіцо висловив думку, що російськомовне населення на сході країни зазнавало дискримінації, про що часто заявляє російська пропаганда.

"Я досить песимістичний щодо швидкого закінчення війни в Україні", - додав прем'єр-міністр Словаччини.