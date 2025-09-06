УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10271 відвідувач онлайн
Новини Заяви Фіцо про Україну Гарантії безпеки для України
1 121 29

Фіцо заявив, що гарантії безпеки потрібні не лише Україні, а й Росії

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Словаччина не відправлятиме своїх військових до України в рамках гарантій безпеки.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пишуть Sita. sk та aktuality.sk, передає Цензор.НЕТ.

На його думку, гарантії безпеки повинні отримати не тільки Україна, але й Росія. Фіцо вкотре виключив можливість вступу України до НАТО.

За його словами, однією з головних причин повномасштабної війни РФ є "хибні обіцянки" щодо членства України в НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Свириденко провела зустріч з Фіцо: обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів

Водночас Фіцо підтримав рух України до ЄС, але зауважив, що словацькі військові не будуть задіяні в Україні.

"Ми можемо допомогти, наприклад, логістично в реалізації безпекових гарантій. Я говорю про логістику, таку як використання транспортних маршрутів", - каже словацький голова уряду.

Водночас після останніх подій та зустрічей з главами держав Росії та України словацький прем'єр не очікує швидкого встановлення миру в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Словацька опозиція розкритикувала Фіцо за те, що той під час зустрічі з Зеленським не засудив російську агресію: "Ганьба і слабкість"

На його думку, війна в Україні є складнішою, ніж здається. Фіцо висловив думку, що російськомовне населення на сході країни зазнавало дискримінації, про що часто заявляє російська пропаганда.

"Я досить песимістичний щодо швидкого закінчення війни в Україні", - додав прем'єр-міністр Словаччини.

Автор: 

миротворці (909) Словаччина (1194) Фіцо Роберт (261) війна в Україні (6039) гарантії безпеки (279)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
А чому Словаччина в НАТО ?
показати весь коментар
06.09.2025 19:50 Відповісти
+4
Гарні переговори наш потужний лідОр провів з Фіцо, результат не заставив себе чекати.
показати весь коментар
06.09.2025 19:50 Відповісти
+2
ну і хто таке заявлялово взагалі фіцо і хто на нього взагалі звертає увагу?
показати весь коментар
06.09.2025 19:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чому Словаччина в НАТО ?
показати весь коментар
06.09.2025 19:50 Відповісти
Вона не при фіцо туди вступала, та й, думаю, цей обормот був би радий звідти вийти й вступити у якийсь тайожний союз. Просто він сцить це озвучити.
показати весь коментар
06.09.2025 20:13 Відповісти
Ну, як шо потрібно то і давай. Особисто. Наприклад гарантуй шо будеш постійно лизати сраки скотам з тавром "росіянін". ЗЩвісно за гроші. Но недорого.
показати весь коментар
06.09.2025 19:50 Відповісти
Гарні переговори наш потужний лідОр провів з Фіцо, результат не заставив себе чекати.
показати весь коментар
06.09.2025 19:50 Відповісти
Підожди ще. Фіцо маляву від куратора ймовірно передав. Очікуємо заборону на знищення кацапських нпз від зезедента.
показати весь коментар
06.09.2025 20:28 Відповісти
О, Фіцо став відкритим адвокатом кацапів?
показати весь коментар
06.09.2025 19:51 Відповісти
ага... гарантії безпеки потрібні не тільки срср, а й гітлерівській германії... хто на лугандоні зазнавав нищівної мовної дискримінації, якщо навіть нині в країні в побуті на південних та східних напрямках вільно гуляє москальска?...
показати весь коментар
06.09.2025 19:51 Відповісти
За його словами, однією з головних причин повномасштабної війни РФ є "хибні обіцянки" щодо членства України в НАТО. долбйоп, чогож Ти курва прорашистсяка не трактуєш "В Словакії немає кровопролитної рашистської окупації ,дякуючи тому,що ми є в НАТО і ніколи не були і не є загрозою для рашистської 3,14дерації"""
показати весь коментар
06.09.2025 19:52 Відповісти
Якщо китай нападе на кацапів то навіть марсіани не допоможуть.
показати весь коментар
06.09.2025 19:54 Відповісти
спокійно в китайчят така ж сама армія як і у русні - нема бліцкрігу?
нема армії...
показати весь коментар
06.09.2025 19:56 Відповісти
Воювати китайоза не вміє. Це вам не копіювати вкрадені ідеі. Тут креатив потрібен. А в жовтомордих його немає на генетичному рівні.
показати весь коментар
06.09.2025 20:31 Відповісти
хто там казав - Димов?
а кого там китайська армія перемогла крім китайців?
показати весь коментар
06.09.2025 20:36 Відповісти
Тепер виявляється, що вони японців перемогли, після того, як Берлін взяли. Ось побачите, скоро китайоза почне казати, що вони завжди тільки перемагали всюди. І вірити в це.
показати весь коментар
06.09.2025 20:40 Відповісти
ну і хто таке заявлялово взагалі фіцо і хто на нього взагалі звертає увагу?
показати весь коментар
06.09.2025 19:54 Відповісти
таке ж поїхавше гімно, як трамп, тільки молодше, без старечих ускладнень. І без памперса в штанах. (це не точно)
показати весь коментар
06.09.2025 20:33 Відповісти
От ублюдок недострелений!
показати весь коментар
06.09.2025 20:02 Відповісти
дядя фица ты дурак?
показати весь коментар
06.09.2025 20:02 Відповісти
Нема логіки. При сцикливому Нато СОУ кобзонять москалів , а от типу від Нато щось залежить зараз....
На чий млин лляє воду ми розуміємо
показати весь коментар
06.09.2025 20:02 Відповісти
ця істота ніколи не розкаже що там з українською мовою на окупованих теріторіях
показати весь коментар
06.09.2025 20:07 Відповісти
Скільки українських шкіл та який розвиток мови має населення словацького прикордоння з Україною. Скажи, Фіцо? Перед тим як піклуватись про долю руськощелепних дончан.
показати весь коментар
06.09.2025 20:08 Відповісти
А зброя з ядерними боєголовками протухла?
Дай кацапу член скляний то він і член розіб*є в руки поріже.
показати весь коментар
06.09.2025 20:08 Відповісти
Фіцо заявив, що гарантії безпеки потрібні не лише Україні, а й Росії Джерело: https://censor.net/ua/n3572623

Так нехай Фіцо відправляє і розміщує свій військовий контингент на території РФ для забезпечення гарантії безпеки РФ від нападу НАТО
показати весь коментар
06.09.2025 20:11 Відповісти
Тю, млять! Я, можу бути гарантом...
показати весь коментар
06.09.2025 20:15 Відповісти
А виключення Словатчини з НАТО і ЄС Фіцо не виключає? Бо це залишає Фіцо без російської корупції? Куди діваються європейські мільярдні дотації, Фіцо
показати весь коментар
06.09.2025 20:16 Відповісти
Треба ****@те чимось твердим по башці Фіцо.Може відійде.
показати весь коментар
06.09.2025 20:22 Відповісти
фіцо іди Нах.й
показати весь коментар
06.09.2025 20:23 Відповісти
Фіцо (як представник ЄС) надасть особисті гарантії безпеки двійнику/трійнику путлєра в закритому (трохи нижче попереку і спереду) режимі з подальшим ковтанням відповіді. Або глибокі гарантії (але ззаду) з проникненням аж до апендиксу з подальшим облизуванням лайном себе та рекламою "вкусняшки з дупи путлєра"... Орбан підтримає!
показати весь коментар
06.09.2025 20:31 Відповісти
Фіцо настільки тупий або клеїть дурня,
що ніяк не збагне того ,
що расєї ніхто не погрожує , як ядерній державі при
конченій владі і терористам номер один в світі😡
Кремль 100% платить Фіцо за його брехливу позицію щодо України !!
показати весь коментар
06.09.2025 20:40 Відповісти
 
 