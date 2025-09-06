Фіцо заявив, що гарантії безпеки потрібні не лише Україні, а й Росії
Словаччина не відправлятиме своїх військових до України в рамках гарантій безпеки.
Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пишуть Sita. sk та aktuality.sk, передає Цензор.НЕТ.
На його думку, гарантії безпеки повинні отримати не тільки Україна, але й Росія. Фіцо вкотре виключив можливість вступу України до НАТО.
За його словами, однією з головних причин повномасштабної війни РФ є "хибні обіцянки" щодо членства України в НАТО.
Водночас Фіцо підтримав рух України до ЄС, але зауважив, що словацькі військові не будуть задіяні в Україні.
"Ми можемо допомогти, наприклад, логістично в реалізації безпекових гарантій. Я говорю про логістику, таку як використання транспортних маршрутів", - каже словацький голова уряду.
Водночас після останніх подій та зустрічей з главами держав Росії та України словацький прем'єр не очікує швидкого встановлення миру в Україні.
На його думку, війна в Україні є складнішою, ніж здається. Фіцо висловив думку, що російськомовне населення на сході країни зазнавало дискримінації, про що часто заявляє російська пропаганда.
"Я досить песимістичний щодо швидкого закінчення війни в Україні", - додав прем'єр-міністр Словаччини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нема армії...
а кого там китайська армія перемогла крім китайців?
На чий млин лляє воду ми розуміємо
Дай кацапу член скляний то він і член розіб*є в руки поріже.
Так нехай Фіцо відправляє і розміщує свій військовий контингент на території РФ для забезпечення гарантії безпеки РФ від нападу НАТО
що ніяк не збагне того ,
що расєї ніхто не погрожує , як ядерній державі при
конченій владі і терористам номер один в світі😡
Кремль 100% платить Фіцо за його брехливу позицію щодо України !!