Словацька опозиція розкритикувала Фіцо за те, що той під час зустрічі з Зеленським не засудив російську агресію: "Ганьба і слабкість"

Словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" розкритикувала премʼєра Роберта Фіцо за те, що той на пресконференції із Володимиром Зеленським в Ужгороді не засудив агресію РФ проти України.

Про це в соцмережі фейсбук заявив представник "Прогресивної Словаччини", колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіть поруч із президентом Зеленським він не знайшов у собі сміливості чітко засудити російську агресію та підтримати територіальну цілісність України. Ганьба і слабкість", - заявив опозиційний політик.

Водночас він назвав добрим факт зустрічі словацького премʼєра і Зеленського, "тому що Словаччині шкодить ігнорування президента сусідньої країни, яка захищається від російської агресії".

Нагадаємо, що 5 вересня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Так (згідно з вірою) самовбивство ж не прийнятне! А тут ще й загроза фінансового самогубства... Ні Фіцо, Ні Орбан на це не підуть! Язиком молоть - "та запросто", а от діять - "смєрті подобно"
05.09.2025 21:32 Відповісти
та підар він...не стесняйтеся, кажіть правду
05.09.2025 21:36 Відповісти
Як фіцо може засудити дружбана. ***** вріже пайку. Але дякуємо притомним словакам.
05.09.2025 21:37 Відповісти
Не ганьба і слабкість а гроші продажність та жадібність.
05.09.2025 21:46 Відповісти
Ганьба і слабкість это сам народ словацкий который избрал кремлёвского водолаза!
05.09.2025 21:50 Відповісти
Так грошей же не дадуть(кешом)
05.09.2025 22:08 Відповісти
Чомусь я не чув голосу опозиції до цього часу.
Може в мене погано з зором, і слухом?
Якось так співпало певне.
Чую на нюх грошики кацапів.....
05.09.2025 22:40 Відповісти
Недострєльонний фіцо, все задом своїм єлозить, перед *******!! Фіцо, як роса на сонці зникне…!!
А Словакія, вона непереможна і горда країна, яка пам'ятає криваві танки московитів на своїй території, у 1964 році!!
Слава Україні!
05.09.2025 23:17 Відповісти
 
 