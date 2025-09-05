Словацька опозиція розкритикувала Фіцо за те, що той під час зустрічі з Зеленським не засудив російську агресію: "Ганьба і слабкість"

Словацька опозиційна партія "Прогресивна Словаччина" розкритикувала премʼєра Роберта Фіцо за те, що той на пресконференції із Володимиром Зеленським в Ужгороді не засудив агресію РФ проти України.

Про це в соцмережі фейсбук заявив представник "Прогресивної Словаччини", колишній міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Навіть поруч із президентом Зеленським він не знайшов у собі сміливості чітко засудити російську агресію та підтримати територіальну цілісність України. Ганьба і слабкість", - заявив опозиційний політик.

Водночас він назвав добрим факт зустрічі словацького премʼєра і Зеленського, "тому що Словаччині шкодить ігнорування президента сусідньої країни, яка захищається від російської агресії".

Нагадаємо, що 5 вересня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Читайте також: Словаччина підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський після зустрічі з Фіцо