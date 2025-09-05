УКР
Новини Зустріч Фіцо та Зеленського
2 843 12

Зеленський та Фіцо провели зустріч в Ужгороді, - ЗМІ

Зустріч Зеленського та Фіцо 5 вересня

5 вересня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik N, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до складу словацької делегації в Ужгороді також входять віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар.

Українського президента супроводжує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Представники ЗМІ вже зібралися біля місця зустрічі Зеленського та Фіцо та очікують на пресконференцію.

Фіцо зустрівся із Зеленським незабаром після повернення з Китаю, де у вівторок провів двосторонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Фіцо зустрівся із Зеленським незабаром після повернення з Китаю, де у вівторок провів двосторонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Під час зустрічі Фіцо заявив, що разом із Зеленським порушить питання українських атак на нафтову інфраструктуру.

 

Зеленський Володимир (25372) Ужгород (348) Фіцо Роберт (254) Закарпатська область (2154) Ужгородський район (21)
Топ коментарі
+2
ЗЕля не наваляв цій прикацапленій Фіці? Жаль...
показати весь коментар
05.09.2025 15:57 Відповісти
+1
фицо конечно очень волнует, что русня уничтожает инфраструктуру Украины 🤔
показати весь коментар
05.09.2025 15:57 Відповісти
+1
показати весь коментар
05.09.2025 16:05 Відповісти
ЗЕля не наваляв цій прикацапленій Фіці? Жаль...
показати весь коментар
05.09.2025 15:57 Відповісти
Він скоріш Мадяру наваляє. За Дружбу
показати весь коментар
05.09.2025 15:58 Відповісти
фицо конечно очень волнует, что русня уничтожает инфраструктуру Украины 🤔
показати весь коментар
05.09.2025 15:57 Відповісти
фіцо передавав послання від путіна, з яким бачився нещодавно.

і звісно це вимога не чіпати російскі нпз і дружбу, в обмін на нічого
показати весь коментар
05.09.2025 15:59 Відповісти
Зєля/Завгосп і нічого !?
Мінімум 10% !
показати весь коментар
05.09.2025 16:07 Відповісти
Так вдало прікидатись ідіотом, як це роблять фіцо та орбан це тре мати ні аби який талант.
Чи вони не прикидаются?
показати весь коментар
05.09.2025 16:02 Відповісти
Очевидно, такі зустрічі, після багаторазового дивного потоку слів Фіцо на адресу України, дуже непопулярні серед українського народу, і шкідливі для української влади зокрема.
показати весь коментар
05.09.2025 16:06 Відповісти
Так, давайте обрубаєм зв'язки зі всіма сусідами, не сусідами, тими хто нам не подобається, тими, хто не дуже подобається. Так буде краще правда???
показати весь коментар
05.09.2025 16:12 Відповісти
Фріцо приїхав вимагати щоб Україна не била по Сосії а тільки терпіла? Потрібно було в нього розрядити весь магазин і сказати що так і було. Не можна даже на одному полі сідати срати з цими ***************. Бо цим ви тільки придаєте їм значимості і авторитету.
показати весь коментар
05.09.2025 16:09 Відповісти
Завтра вже побачимо результат цих договорнячків. Якщо завтра не будуть горіти рашистські НПЗ і нафтопровід Недружба, значить Зеля здав Україну
показати весь коментар
05.09.2025 16:11 Відповісти
братва в зборі
показати весь коментар
05.09.2025 16:21 Відповісти
 
 