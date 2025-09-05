Зеленський та Фіцо провели зустріч в Ужгороді, - ЗМІ

5 вересня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.

Про це повідомляє словацьке видання Dennik N, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що до складу словацької делегації в Ужгороді також входять віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар.

Українського президента супроводжує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Представники ЗМІ вже зібралися біля місця зустрічі Зеленського та Фіцо та очікують на пресконференцію.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фіцо та Зеленський в Ужгороді обговорюватимуть енергетичну інфраструктуру

Фіцо зустрівся із Зеленським незабаром після повернення з Китаю, де у вівторок провів двосторонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.

Під час зустрічі Фіцо заявив, що разом із Зеленським порушить питання українських атак на нафтову інфраструктуру.