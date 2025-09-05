Зеленський та Фіцо провели зустріч в Ужгороді, - ЗМІ
5 вересня прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським в Ужгороді.
Про це повідомляє словацьке видання Dennik N, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що до складу словацької делегації в Ужгороді також входять віцепрем'єр-міністр і міністр економіки Деніса Сакова та міністр закордонних та європейських справ Юрай Бланар.
Українського президента супроводжує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Представники ЗМІ вже зібралися біля місця зустрічі Зеленського та Фіцо та очікують на пресконференцію.
Фіцо зустрівся із Зеленським незабаром після повернення з Китаю, де у вівторок провів двосторонні переговори з російським президентом Володимиром Путіним.
Під час зустрічі Фіцо заявив, що разом із Зеленським порушить питання українських атак на нафтову інфраструктуру.
і звісно це вимога не чіпати російскі нпз і дружбу, в обмін на нічого
Мінімум 10% !
Чи вони не прикидаются?