Зеленский и Фицо провели встречу в Ужгороде, - СМИ
5 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.
Об этом сообщает словацкое издание Dennik N, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в состав словацкой делегации в Ужгороде также входят вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.
Украинского президента сопровождает премьер-министр Юлия Свириденко.
Представители СМИ уже собрались возле места встречи Зеленского и Фицо и ожидают пресс-конференцию.
Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник провел двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
Во время встречи Фицо заявил, что вместе с Зеленским поднимет вопрос украинских атак на нефтяную инфраструктуру.
і звісно це вимога не чіпати російскі нпз і дружбу, в обмін на нічого
Мінімум 10% !
Чи вони не прикидаются?