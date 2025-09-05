Зеленский и Фицо провели встречу в Ужгороде, - СМИ

5 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Об этом сообщает словацкое издание Dennik N, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в состав словацкой делегации в Ужгороде также входят вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

Украинского президента сопровождает премьер-министр Юлия Свириденко.

Представители СМИ уже собрались возле места встречи Зеленского и Фицо и ожидают пресс-конференцию.

Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник провел двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время встречи Фицо заявил, что вместе с Зеленским поднимет вопрос украинских атак на нефтяную инфраструктуру.