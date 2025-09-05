РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9141 посетитель онлайн
Новости Встреча Фицо и Зеленского
4 133 15

Зеленский и Фицо провели встречу в Ужгороде, - СМИ

Встреча Зеленского и Фицо 5 сентября

5 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Об этом сообщает словацкое издание Dennik N, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в состав словацкой делегации в Ужгороде также входят вице-премьер-министр и министр экономики Дениса Сакова и министр иностранных и европейских дел Юрай Бланар.

Украинского президента сопровождает премьер-министр Юлия Свириденко.

Представители СМИ уже собрались возле места встречи Зеленского и Фицо и ожидают пресс-конференцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо и Зеленский в Ужгороде будут обсуждать энергетическую инфраструктуру

Фицо встретился с Зеленским вскоре после возвращения из Китая, где во вторник провел двусторонние переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Во время встречи Фицо заявил, что вместе с Зеленским поднимет вопрос украинских атак на нефтяную инфраструктуру.

Автор: 

Зеленский Владимир (21830) Ужгород (440) Фицо Роберт (223) Закарпатская область (2673) Ужгородский район (17)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
ЗЕля не наваляв цій прикацапленій Фіці? Жаль...
показать весь комментарий
05.09.2025 15:57 Ответить
+4
Фріцо приїхав вимагати щоб Україна не била по Сосії а тільки терпіла? Потрібно було в нього розрядити весь магазин і сказати що так і було. Не можна даже на одному полі сідати срати з цими ***************. Бо цим ви тільки придаєте їм значимості і авторитету.
показать весь комментарий
05.09.2025 16:09 Ответить
+2
фицо конечно очень волнует, что русня уничтожает инфраструктуру Украины 🤔
показать весь комментарий
05.09.2025 15:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ЗЕля не наваляв цій прикацапленій Фіці? Жаль...
показать весь комментарий
05.09.2025 15:57 Ответить
Він скоріш Мадяру наваляє. За Дружбу
показать весь комментарий
05.09.2025 15:58 Ответить
Фіцо то є поважний європан ... от як би він був кимось на кшталт Фаріон чи Парубій - справи пішли б іншим шляхом !
показать весь комментарий
05.09.2025 17:07 Ответить
Кот, зЄ не бегемот, він щур неголений
показать весь комментарий
05.09.2025 17:19 Ответить
фицо конечно очень волнует, что русня уничтожает инфраструктуру Украины 🤔
показать весь комментарий
05.09.2025 15:57 Ответить
фіцо передавав послання від путіна, з яким бачився нещодавно.

і звісно це вимога не чіпати російскі нпз і дружбу, в обмін на нічого
показать весь комментарий
05.09.2025 15:59 Ответить
Зєля/Завгосп і нічого !?
Мінімум 10% !
показать весь комментарий
05.09.2025 16:07 Ответить
Так вдало прікидатись ідіотом, як це роблять фіцо та орбан це тре мати ні аби який талант.
Чи вони не прикидаются?
показать весь комментарий
05.09.2025 16:02 Ответить
Їм до зєлі далеко!
показать весь комментарий
05.09.2025 17:03 Ответить
Очевидно, такі зустрічі, після багаторазового дивного потоку слів Фіцо на адресу України, дуже непопулярні серед українського народу, і шкідливі для української влади зокрема.
показать весь комментарий
05.09.2025 16:06 Ответить
Так, давайте обрубаєм зв'язки зі всіма сусідами, не сусідами, тими хто нам не подобається, тими, хто не дуже подобається. Так буде краще правда???
показать весь комментарий
05.09.2025 16:12 Ответить
Фріцо приїхав вимагати щоб Україна не била по Сосії а тільки терпіла? Потрібно було в нього розрядити весь магазин і сказати що так і було. Не можна даже на одному полі сідати срати з цими ***************. Бо цим ви тільки придаєте їм значимості і авторитету.
показать весь комментарий
05.09.2025 16:09 Ответить
Завтра вже побачимо результат цих договорнячків. Якщо завтра не будуть горіти рашистські НПЗ і нафтопровід Недружба, значить Зеля здав Україну
показать весь комментарий
05.09.2025 16:11 Ответить
братва в зборі
показать весь комментарий
05.09.2025 16:21 Ответить
 
 