Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за то, что тот во время встречи с Зеленским не осудил российскую агрессию: "Позор и слабость"
Словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" раскритиковала премьера Роберта Фицо за то, что тот на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Ужгороде не осудил агрессию РФ против Украины.
Об этом в соцсети фейсбук заявил представитель "Прогрессивной Словакии", бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает Цензор.НЕТ.
"Даже рядом с президентом Зеленским он не нашел в себе смелости четко осудить российскую агрессию и поддержать территориальную целостность Украины. Позор и слабость", - заявил оппозиционный политик.
В то же время он назвал хорошим факт встречи словацкого премьера и Зеленского, "потому что Словакии вредит игнорирование президента соседней страны, которая защищается от российской агрессии".
Напомним, что 5 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Може в мене погано з зором, і слухом?
Якось так співпало певне.
Чую на нюх грошики кацапів.....
А Словакія, вона непереможна і горда країна, яка пам'ятає криваві танки московитів на своїй території, у 1964 році!!
Слава Україні!