Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за то, что тот во время встречи с Зеленским не осудил российскую агрессию: "Позор и слабость"

Словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" раскритиковала премьера Роберта Фицо за то, что тот на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Ужгороде не осудил агрессию РФ против Украины.

Об этом в соцсети фейсбук заявил представитель "Прогрессивной Словакии", бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает Цензор.НЕТ.

"Даже рядом с президентом Зеленским он не нашел в себе смелости четко осудить российскую агрессию и поддержать территориальную целостность Украины. Позор и слабость", - заявил оппозиционный политик.

В то же время он назвал хорошим факт встречи словацкого премьера и Зеленского, "потому что Словакии вредит игнорирование президента соседней страны, которая защищается от российской агрессии".

Напомним, что 5 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

Читайте также: Словакия поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский после встречи с Фицо

Зеленский Владимир (21830) Фицо Роберт (227)
Так (згідно з вірою) самовбивство ж не прийнятне! А тут ще й загроза фінансового самогубства... Ні Фіцо, Ні Орбан на це не підуть! Язиком молоть - "та запросто", а от діять - "смєрті подобно"
05.09.2025 21:32 Ответить
та підар він...не стесняйтеся, кажіть правду
05.09.2025 21:36 Ответить
Як фіцо може засудити дружбана. ***** вріже пайку. Але дякуємо притомним словакам.
05.09.2025 21:37 Ответить
Не ганьба і слабкість а гроші продажність та жадібність.
05.09.2025 21:46 Ответить
Ганьба і слабкість это сам народ словацкий который избрал кремлёвского водолаза!
05.09.2025 21:50 Ответить
Так грошей же не дадуть(кешом)
05.09.2025 22:08 Ответить
Чомусь я не чув голосу опозиції до цього часу.
Може в мене погано з зором, і слухом?
Якось так співпало певне.
Чую на нюх грошики кацапів.....
05.09.2025 22:40 Ответить
Недострєльонний фіцо, все задом своїм єлозить, перед *******!! Фіцо, як роса на сонці зникне…!!
А Словакія, вона непереможна і горда країна, яка пам'ятає криваві танки московитів на своїй території, у 1964 році!!
Слава Україні!
05.09.2025 23:17 Ответить
 
 