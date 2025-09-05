Словацкая оппозиция раскритиковала Фицо за то, что тот во время встречи с Зеленским не осудил российскую агрессию: "Позор и слабость"

Словацкая оппозиционная партия "Прогрессивная Словакия" раскритиковала премьера Роберта Фицо за то, что тот на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Ужгороде не осудил агрессию РФ против Украины.

Об этом в соцсети фейсбук заявил представитель "Прогрессивной Словакии", бывший министр иностранных дел Словакии Иван Корчок, сообщает Цензор.НЕТ.

"Даже рядом с президентом Зеленским он не нашел в себе смелости четко осудить российскую агрессию и поддержать территориальную целостность Украины. Позор и слабость", - заявил оппозиционный политик.

В то же время он назвал хорошим факт встречи словацкого премьера и Зеленского, "потому что Словакии вредит игнорирование президента соседней страны, которая защищается от российской агрессии".

Напомним, что 5 сентября премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

