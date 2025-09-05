Словакия поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский после встречи с Фицо

Президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Братислава поддерживает движение Украины в Евросоюз.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Содержательный разговор с Премьер-министром Словакии. Мы обсудили ключевые темы - то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии", - отметил он.

"Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства проинформировал Фицо о разговоре 4 сентября с президентом США Трампом, о работе с лидерами Коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы.

"И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего. Спасибо за встречу. Важно, что есть этот наш диалог, и будем его продолжать", - добавил Зеленский.

