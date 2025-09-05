РУС
Словакия поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский после встречи с Фицо

Зеленский и Фицо 5 сентября

Президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Братислава поддерживает движение Украины в Евросоюз.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

"Содержательный разговор с Премьер-министром Словакии. Мы обсудили ключевые темы - то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии", - отметил он.

"Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства проинформировал Фицо о разговоре 4 сентября с президентом США Трампом, о работе с лидерами Коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы.

"И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего. Спасибо за встречу. Важно, что есть этот наш диалог, и будем его продолжать", - добавил Зеленский.

Зеленский Владимир (21830) Словакия (1044) членство в ЕС (1135) Фицо Роберт (227)
+4
А, то ви обміняли удари по "дружбі" на зняття вето для вступу в ЄС? Політично, політично.
05.09.2025 17:58 Ответить
+1
незрозуміло, що по дружбі?
Мадяр та його орли можуть працювати?
05.09.2025 17:57 Ответить
+1
Как только Путин сказал что не против Украины в ЕС. Сразу гамно прокремлевское повторило. На сколько жалко смотрятся эти пятые колоны Европы
05.09.2025 18:34 Ответить
незрозуміло, що по дружбі?
Мадяр та його орли можуть працювати?
05.09.2025 17:57 Ответить
Земленський заявив, що наша армія застосувала "особливі санкції" проти купівлі нафти Угорщиною і Словаччиною. Маючи на увазі удари по трубопроводу "Дружба".

А також додав, що Трамп дуже незадоволений тим, що Європа купує нафту в рф.

І в мене знову питання.

А чому просто не прикрутити вентиль?

Трубопровід "Дружба" проходить по нашій території. І ми можемо в будь-який момент все це закінчити.

Удари наших військових - це, безумовно, дуже добре. Дай Боже, щоб їх було ще більше.

Але чомусь маючи можливість раз і назавжди покінчити з перекачкою російської нафти - ми займаємось напівмірами, які цю перекачку остаточно не зупиняють.

Тим паче, що, судячи зі слів Зеленського, тепер це можна робити на прохання Дональда Трампа.

Абсурд якийсь. (с)
05.09.2025 18:43 Ответить
А, то ви обміняли удари по "дружбі" на зняття вето для вступу в ЄС? Політично, політично.
05.09.2025 17:58 Ответить
Боротьба з вічним ворогом кста)
Не забудемо, пам'ятатимемо кста)
Ніяких справ з росіянами кста)
Ніякого бізнесу на крові кста)
Ну і тд.
05.09.2025 18:45 Ответить
Бо якщо ЄС візьме Україну, то так як 73% голосують, Пуйло до Угорщини і Словаччини буде мати проти ЄС ще й третій штик.
05.09.2025 18:09 Ответить
Щоб отримати «додатковий штик в ЄС», як ви пишете, пуйлу не обовʼязково чекати поки туди приймуть Україну. За гроші рашистів та за підтримки рашистської пропаганди все більше пропутінських партій в країнах ЄС набирають силу. В Чехії за кілька тижнів вибори і на першому місці з великим відривом йде партія Бабіша, який на всіх мітингах кричить що не пустить Україну в ЄС та НАТО, відмовиться від військової допомоги Україні і т.п. Останні соцопитування від європейської ради свідчать що 64% відсотки чехів проти вступу України до ЄС, стільки ж противників 64% як і в Угорщині, це найвищий показник по країнам ЄС. На превеликий жаль і в Німеччині, Франції, Польщі та інших країнах ЄС ультраправі посилюють свій вплив, рвуться до влади і якщо дорвуться, то це обов'язково приведе до розвалу ЄС і НАТО. Думаю за час війни проти України пуйло вже підрахував що набагато дешевше зробити більшість європейських країн своїми васалами привівши до влади там своїх політичних маріонеток чим шляхом військової агресії.
05.09.2025 19:03 Ответить
...надаль, все саме так afd стає лідером оппозиції блоку cdu/ csu i spd, зелегі на наступних виборах модуть отримати десь 11%, а ще є червоні під 10% , вільні демократи в загалі нижче 5%, аналогічна ситуація в Великій Британіі, Франції...і ін. популісти у пересічних виборців у тренді

Глибокий уклін і подяка Мерцу, Макрону, Стаймеру, Мелоні і ін. керманичам, які попри складний розклад в парламентах, роблять максимум можливого, щоб допомогти Україні зберегти життя.
05.09.2025 19:20 Ответить
Не брехло зеленське має розписуватися за Словаччину, - а керівництво цієї країни має чітко сказати підтримує чи не підтримує воно Україну на шляху до ЄС. Завтра-післязавтра словаки зроблять круглі очі і спростують сказане зеленським від їх імені.
05.09.2025 18:24 Ответить
Тепла зустріч, бонвтіка з недострєльонним….
05.09.2025 18:29 Ответить
Как только Путин сказал что не против Украины в ЕС. Сразу гамно прокремлевское повторило. На сколько жалко смотрятся эти пятые колоны Европы
05.09.2025 18:34 Ответить
