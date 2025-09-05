Словакия поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский после встречи с Фицо
Президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Братислава поддерживает движение Украины в Евросоюз.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.
"Содержательный разговор с Премьер-министром Словакии. Мы обсудили ключевые темы - то, что принципиально для Украины, и то, что принципиально для Словакии", - отметил он.
"Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз. Это очень весомо. Одинаково видим и то, что Украина и Молдова должны и в дальнейшем вместе двигаться к членству в Евросоюзе. Так же важно, чтобы двустороннее сотрудничество в экономических, энергетических и инфраструктурных вопросах здесь, в нашем регионе, укрепляло наши народы, наши страны", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства проинформировал Фицо о разговоре 4 сентября с президентом США Трампом, о работе с лидерами Коалиции желающих для приближения мира и обеспечения безопасности Украины, об архитектуре безопасности для Европы.
"И Словакия не останется в стороне. Премьер-министр рассказал о своих контактах в Китае. Отдельный и важный вопрос энергетической независимости Европы. У российской нефти, как и у российского газа, нет будущего. Спасибо за встречу. Важно, что есть этот наш диалог, и будем его продолжать", - добавил Зеленский.
Мадяр та його орли можуть працювати?
А також додав, що Трамп дуже незадоволений тим, що Європа купує нафту в рф.
І в мене знову питання.
А чому просто не прикрутити вентиль?
Трубопровід "Дружба" проходить по нашій території. І ми можемо в будь-який момент все це закінчити.
Удари наших військових - це, безумовно, дуже добре. Дай Боже, щоб їх було ще більше.
Але чомусь маючи можливість раз і назавжди покінчити з перекачкою російської нафти - ми займаємось напівмірами, які цю перекачку остаточно не зупиняють.
Тим паче, що, судячи зі слів Зеленського, тепер це можна робити на прохання Дональда Трампа.
Абсурд якийсь. (с)
Не забудемо, пам'ятатимемо кста)
Ніяких справ з росіянами кста)
Ніякого бізнесу на крові кста)
Ну і тд.
Глибокий уклін і подяка Мерцу, Макрону, Стаймеру, Мелоні і ін. керманичам, які попри складний розклад в парламентах, роблять максимум можливого, щоб допомогти Україні зберегти життя.