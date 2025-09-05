УКР
Словаччина підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський після зустрічі з Фіцо

Зеленський та Фіцо 5 вересня

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Братислава підтримує рух України до Євросоюзу. 

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Змістовна розмова з Премʼєр-міністром Словаччини. Ми обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини", - зазначив він.

"Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", - наголосив Зеленський.

Голова держави поінформував Фіцо про розмову 4 вересня з президентом США Трампом, про роботу з лідерами Коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи.

"І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього. Дякую за зустріч. Важливо, що є цей наш діалог, і будемо його продовжувати", - додав Зеленський.

Зеленський Володимир (25372) Словаччина (1187) членство в ЄС (1372) Фіцо Роберт (254)
незрозуміло, що по дружбі?
Мадяр та його орли можуть працювати?
показати весь коментар
05.09.2025 17:57 Відповісти
А, то ви обміняли удари по "дружбі" на зняття вето для вступу в ЄС? Політично, політично.
показати весь коментар
05.09.2025 17:58 Відповісти
Бо якщо ЄС візьме Україну, то так як 73% голосують, Пуйло до Угорщини і Словаччини буде мати проти ЄС ще й третій штик.
показати весь коментар
05.09.2025 18:09 Відповісти
Не брехло зеленське має розписуватися за Словаччину, - а керівництво цієї країни має чітко сказати підтримує чи не підтримує воно Україну на шляху до ЄС. Завтра-післязавтра словаки зроблять круглі очі і спростують сказане зеленським від їх імені.
показати весь коментар
05.09.2025 18:24 Відповісти
Тепла зустріч, бонвтіка з недострєльонним….
показати весь коментар
05.09.2025 18:29 Відповісти
 
 