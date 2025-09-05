Словаччина підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський після зустрічі з Фіцо

Президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Братислава підтримує рух України до Євросоюзу.

Про це голова держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

"Змістовна розмова з Премʼєр-міністром Словаччини. Ми обговорили ключові теми – те, що принципово для України, і те, що принципово для Словаччини", - зазначив він.

"Словаччина підтримує Україну в русі у Євросоюз. Це дуже вагомо. Однаково бачимо й те, що Україна та Молдова мають і надалі разом рухатись до членства у Євросоюзі. Так само важливо, щоб двостороння співпраця в економічних, енергетичних та інфраструктурних питаннях тут, у нашому регіоні, зміцнювала наші народи, наші країни", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У нас із Фіцо була змістовна розмова. Діалог продовжуватимемо, - Зеленський

Голова держави поінформував Фіцо про розмову 4 вересня з президентом США Трампом, про роботу з лідерами Коаліції охочих для наближення миру й гарантування безпеки України, про безпекову архітектуру для Європи.

"І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього. Дякую за зустріч. Важливо, що є цей наш діалог, і будемо його продовжувати", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Фіцо провели зустріч в Ужгороді, - ЗМІ