УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8877 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Фіцо та Зеленського
1 280 8

У нас із Фіцо була змістовна розмова. Діалог продовжуватимемо, - Зеленський

Зеленський розповів про зустріч із Фіцо в Ужгороді

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з проросійським прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді 5 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ. 

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", - сказав Зеленський. 

Він розповів, що проінформував Фіцо про розмову з президентом США Дональдом Трампом та результати засідання "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня.

Водночас глава держави зазначив, що сторони мають зберігати "прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Фіцо провели зустріч в Ужгороді, - ЗМІ

Автор: 

Зеленський Володимир (25372) Словаччина (1187) Фіцо Роберт (254)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так а кому буде добре, після балаканини? 🤬
показати весь коментар
05.09.2025 17:22 Відповісти
Ну не тим, які слухали. Напевне тим, які балакали балакали. Хоч виговорилися. Ех! "Пагаварі хоть ти со мной.." (В.С.Висоцкій)
показати весь коментар
05.09.2025 17:35 Відповісти
Два сапога пара!!!
показати весь коментар
05.09.2025 17:22 Відповісти
а коли буде недружба-3
показати весь коментар
05.09.2025 17:23 Відповісти
без мордобоя не рахується
показати весь коментар
05.09.2025 17:26 Відповісти
Бреше! На пиці кожного змісту не бачу!
показати весь коментар
05.09.2025 17:27 Відповісти
Щось не зрозумів: Мадяр може продовжувати бити по дружбі на кацапстані?
показати весь коментар
05.09.2025 17:27 Відповісти
Потрібно так же як і ***** вести розмови з рашистами і ***************. Сказати що все добре, розмова була цікавою і конструктивною і уїбати знову по НПЗ і нафтопроводу
показати весь коментар
05.09.2025 17:34 Відповісти
 
 