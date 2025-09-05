У нас із Фіцо була змістовна розмова. Діалог продовжуватимемо, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з проросійським прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді 5 вересня.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", - сказав Зеленський.
Він розповів, що проінформував Фіцо про розмову з президентом США Дональдом Трампом та результати засідання "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня.
Водночас глава держави зазначив, що сторони мають зберігати "прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі".
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
igor shmatko
показати весь коментар05.09.2025 17:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар05.09.2025 17:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Rybik
показати весь коментар05.09.2025 17:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Aleksandr Povoroznuk
показати весь коментар05.09.2025 17:23 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Yriii Yriii #538882
показати весь коментар05.09.2025 17:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Ан Мур
показати весь коментар05.09.2025 17:27 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій Овчаренко #548993
показати весь коментар05.09.2025 17:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ALEX SUROVV #593022
показати весь коментар05.09.2025 17:34 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль