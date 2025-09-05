У нас із Фіцо була змістовна розмова. Діалог продовжуватимемо, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський розповів деталі зустрічі з проросійським прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Ужгороді 5 вересня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дякую за цей візит. У нас була змістовна розмова. Важливо, що цей наш діалог є. Ми будемо продовжувати його", - сказав Зеленський.

Він розповів, що проінформував Фіцо про розмову з президентом США Дональдом Трампом та результати засідання "Коаліції охочих" у Парижі 4 вересня.

Водночас глава держави зазначив, що сторони мають зберігати "прагматичний характер роботи на рівні лідерів та у міжурядовій роботі".

