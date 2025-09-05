У нас с Фицо был содержательный разговор. Диалог будем продолжать, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал детали встречи с пророссийским премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Ужгороде 5 сентября.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Спасибо за этот визит. У нас был содержательный разговор. Важно, что этот наш диалог есть. Мы будем продолжать его", - сказал Зеленский.
Он рассказал, что проинформировал Фицо о разговоре с президентом США Дональдом Трампом и результатах заседания "Коалиции желающих" в Париже 4 сентября.
В то же время глава государства отметил, что стороны должны сохранять "прагматичный характер работы на уровне лидеров и в межправительственной работе".
У тієї падли теж всі розмови з кацапами і підкацапниками - дуже гарні, змістовні і ТП.