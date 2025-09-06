Свириденко провела зустріч з Фіцо: обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів

У п'ятницю, 5 вересня, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Значну увагу сторони приділили економічній співпраці.

Про це очільниця українського уряду повідомила у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів та у цьому контексті привітали відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць", - розповіла Свириденко.

Глава Кабміну також анонсувала наступну зустріч з словацькою стороною у Словаччині.

Читайте також: Словаччина не відіграватиме вирішальної ролі в гарантіях безпеки для України, - Фіцо

"Ми також домовилися працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які ближчим часом відбудуться в Словаччині", - заявила прем'єрка.

Наостанок Свириденко подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та наголосила на необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови.

Читайте також: Україна та Словаччина у жовтні проведуть міжурядову зустріч із питань енергетики