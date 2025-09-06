Свириденко провела зустріч з Фіцо: обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів
У п'ятницю, 5 вересня, прем'єр-міністр України Юлія Свириденко зустрілась зі своїм словацьким колегою Робертом Фіцо. Значну увагу сторони приділили економічній співпраці.
Про це очільниця українського уряду повідомила у соцмережі фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми обговорили стан реалізації ключових інфраструктурних та енергетичних проєктів та у цьому контексті привітали відкриття вузькоколійної залізничної ділянки між Ужгородом та Чопом. Це перша євроколія, збудована в Україні, яка відкриває можливості для розвитку пасажирських сполучень з низкою європейських столиць", - розповіла Свириденко.
Глава Кабміну також анонсувала наступну зустріч з словацькою стороною у Словаччині.
"Ми також домовилися працювати над змістовним наповненням чергового раунду спільних консультацій урядів України та Словаччини, які ближчим часом відбудуться в Словаччині", - заявила прем'єрка.
Наостанок Свириденко подякувала уряду Словаччини за непохитну підтримку євроінтеграційних прагнень України та наголосила на необхідності якомога швидшого відкриття переговорних кластерів з ЄС одночасно для України та Молдови.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тато, бабця іде
Сину,
Для тебе бабця
Для мене теща.
Сину подай обойму.