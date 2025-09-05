УКР
Словаччина не відіграватиме вирішальної ролі в гарантіях безпеки для України, - Фіцо

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримує гарантії безпеки для України, але не може відігравати вирішальну роль. Водночас Братислава погоджується з усіма ініціативами на шляху до миру. 

Про це він сказав на пресконференції з президентом України 5 вересня, інформує Цензор.НЕТ.

Фіцо наголосив, що Словаччина захищає власні інтереси, але поважає Україну, хоче налагоджувати співпрацю і підтримує усі ініціативи завершення війни.

Словацький прем’єр заявив, що хоче добросусідських, дружніх і "дуже якісних" відносин з Україною. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Словаччина підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський після зустрічі з Фіцо

"Я бажаю доброго, справедливого миру. Я бажаю якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки. У цьому Словаччина, як мала країна, не може відігравати вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. Всі ініціативи, які ведуть до миру", - наголосив Фіцо.

Він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського", а також іншими мирними планами.

Словацький міністр додав, що шлях України до ЄС може бути складним, тому Братислава пропонує досвід своєї країни в процесі вступу до Євросоюзу.

Читайте також: Фіцо та Зеленський в Ужгороді обговорюватимуть енергетичну інфраструктуру

То й слава Богу! Кому потрібні таки харанти
05.09.2025 18:53 Відповісти
Гарантії існують тількі в нанюханій головій потужного Боневтика. За нас ніхто воювати не буде, та більше, на Заході вважають саму думку про це бредовой. В США зараз не впевнені, і це було на CNN, що Штати будуть реально воювати за Балтію в рамках НАТО.... Вся ця зелена возня з гарантіями, що би ми підписали мир, а далі ми отримаємо велике ніщо.
05.09.2025 19:08 Відповісти
 
 