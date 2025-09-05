Словаччина не відіграватиме вирішальної ролі в гарантіях безпеки для України, - Фіцо
Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримує гарантії безпеки для України, але не може відігравати вирішальну роль. Водночас Братислава погоджується з усіма ініціативами на шляху до миру.
Про це він сказав на пресконференції з президентом України 5 вересня, інформує Цензор.НЕТ.
Фіцо наголосив, що Словаччина захищає власні інтереси, але поважає Україну, хоче налагоджувати співпрацю і підтримує усі ініціативи завершення війни.
Словацький прем’єр заявив, що хоче добросусідських, дружніх і "дуже якісних" відносин з Україною.
"Я бажаю доброго, справедливого миру. Я бажаю якомога швидше знайти рішення щодо гарантій безпеки. У цьому Словаччина, як мала країна, не може відігравати вирішальну роль, але ми підтримуємо всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. Всі ініціативи, які ведуть до миру", - наголосив Фіцо.
Він нагадав, що погоджувався з "формулою Зеленського", а також іншими мирними планами.
Словацький міністр додав, що шлях України до ЄС може бути складним, тому Братислава пропонує досвід своєї країни в процесі вступу до Євросоюзу.
