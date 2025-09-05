Словакия не будет играть решающей роли в гарантиях безопасности для Украины, - Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддерживает гарантии безопасности для Украины, но не может играть решающую роль. В то же время Братислава соглашается со всеми инициативами на пути к миру.
Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины 5 сентября, информирует Цензор.НЕТ.
Фицо подчеркнул, что Словакия защищает собственные интересы, но уважает Украину, хочет налаживать сотрудничество и поддерживает все инициативы завершения войны.
Словацкий премьер заявил, что хочет добрососедских, дружеских и "очень качественных" отношений с Украиной.
"Я желаю доброго, справедливого мира. Я желаю как можно скорее найти решение относительно гарантий безопасности. В этом Словакия, как малая страна, не может играть решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня. Все инициативы, которые ведут к миру", - подчеркнул Фицо.
Он напомнил, что соглашался с "формулой Зеленского", а также другими мирными планами.
Словацкий министр добавил, что путь Украины в ЕС может быть сложным, поэтому Братислава предлагает опыт своей страны в процессе вступления в Евросоюз.
