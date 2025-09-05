РУС
Словакия не будет играть решающей роли в гарантиях безопасности для Украины, - Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна поддерживает гарантии безопасности для Украины, но не может играть решающую роль. В то же время Братислава соглашается со всеми инициативами на пути к миру.

Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины 5 сентября, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо подчеркнул, что Словакия защищает собственные интересы, но уважает Украину, хочет налаживать сотрудничество и поддерживает все инициативы завершения войны.

Словацкий премьер заявил, что хочет добрососедских, дружеских и "очень качественных" отношений с Украиной.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский после встречи с Фицо

"Я желаю доброго, справедливого мира. Я желаю как можно скорее найти решение относительно гарантий безопасности. В этом Словакия, как малая страна, не может играть решающую роль, но мы поддерживаем все инициативы, которые ведут к прекращению огня. Все инициативы, которые ведут к миру", - подчеркнул Фицо.

Он напомнил, что соглашался с "формулой Зеленского", а также другими мирными планами.

Словацкий министр добавил, что путь Украины в ЕС может быть сложным, поэтому Братислава предлагает опыт своей страны в процессе вступления в Евросоюз.

Читайте также: Фицо и Зеленский в Ужгороде будут обсуждать энергетическую инфраструктуру

Автор: 

То й слава Богу! Кому потрібні таки харанти
05.09.2025 18:53 Ответить
Гарантії існують тількі в нанюханій головій потужного Боневтика. За нас ніхто воювати не буде, та більше, на Заході вважають саму думку про це бредовой. В США зараз не впевнені, і це було на CNN, що Штати будуть реально воювати за Балтію в рамках НАТО.... Вся ця зелена возня з гарантіями, що би ми підписали мир, а далі ми отримаємо велике ніщо.
05.09.2025 19:08 Ответить
 
 