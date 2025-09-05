УКР
Новини Міжурядова зустріч Словаччини з Україною
Україна та Словаччина у жовтні проведуть міжурядову зустріч із питань енергетики

фіцо, зеленський

На 20 жовтня запланована міжурядова зустріч Словаччини та України. Сторони обговорюватимуть енергетичну співпрацю.

Про це на зустрічі в Ужгороді 5 вересня домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Хорошим знаком прогресу наших українсько-словацьких взаємин буде, якщо нам вдасться організувати четверте засідання міжурядової комісії. Ми пропонуємо це зробити 20 жовтня на території Словацької республіки. Наша команда вже готує порядок денний",- сказав Фіцо.

Окрім цього, до порядку денного планують включити питання функціонування аеропорту в Ужгороді.

Фіцо вважає хорошим знаком домовленість про наступну зустріч. Що стосується питань співпраці в енергетичному секторі з Україною, то за словами словацького прем’єра, "по деяких темах стосовно енергетики у нас дійсно діаметрально відмінні точки зору".

Читайте також: Словаччина підтримує Україну на шляху до ЄС, - Зеленський після зустрічі з Фіцо

Своєю чергою президент України Зеленський також підтвердив міжурядову зустріч 20 жовтня і те, що на сьогоднішній зустрічі не йшлося про питання енергоблокади.

"Цінуємо співпрацю (зі Словаччиною, – ред.) в енергетичної стійкості, йдеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини. Ми готові забезпечувати і енергостабільність і для Словаччини, і інших країн",- сказав глава держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Братислава підтримує рух України до Євросоюзу.

Читайте також: На зустрічі з Путіним не було розмов про енергетичну блокаду України, - Фіцо

Зеленський Володимир (25372) Словаччина (1187) електроенергія (6346) Фіцо Роберт (254)
потужно !
05.09.2025 19:41 Відповісти
05.09.2025 19:41 Відповісти
Мощьньйо.
05.09.2025 19:45 Відповісти
05.09.2025 19:45 Відповісти
Пизzдець параши? Фламинго. Перемовини.😂
05.09.2025 19:43 Відповісти
05.09.2025 19:43 Відповісти
(еля думає до жовтня? Не вірю.
05.09.2025 19:46 Відповісти
05.09.2025 19:46 Відповісти
А недарма чехи швиденько-швиденько чкурнули від словаків.
05.09.2025 19:50 Відповісти
05.09.2025 19:50 Відповісти
хто цю зельону уйню взагалі сприймає ?!
05.09.2025 19:53 Відповісти
05.09.2025 19:53 Відповісти
Трамп сделал жесткое предупреждение странам ЕС: Макрону, Стармеру.... прекратить финансировать Путина, покупая российскую нефть!?
Парадокс, даже, Украина финансирует Путина, покупая российское масло в Индии, где заводы перерабатывают российскую нефть!
05.09.2025 20:05 Відповісти
05.09.2025 20:05 Відповісти
 
 