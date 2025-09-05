Україна та Словаччина у жовтні проведуть міжурядову зустріч із питань енергетики
На 20 жовтня запланована міжурядова зустріч Словаччини та України. Сторони обговорюватимуть енергетичну співпрацю.
Про це на зустрічі в Ужгороді 5 вересня домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Хорошим знаком прогресу наших українсько-словацьких взаємин буде, якщо нам вдасться організувати четверте засідання міжурядової комісії. Ми пропонуємо це зробити 20 жовтня на території Словацької республіки. Наша команда вже готує порядок денний",- сказав Фіцо.
Окрім цього, до порядку денного планують включити питання функціонування аеропорту в Ужгороді.
Фіцо вважає хорошим знаком домовленість про наступну зустріч. Що стосується питань співпраці в енергетичному секторі з Україною, то за словами словацького прем’єра, "по деяких темах стосовно енергетики у нас дійсно діаметрально відмінні точки зору".
Своєю чергою президент України Зеленський також підтвердив міжурядову зустріч 20 жовтня і те, що на сьогоднішній зустрічі не йшлося про питання енергоблокади.
"Цінуємо співпрацю (зі Словаччиною, – ред.) в енергетичної стійкості, йдеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини. Ми готові забезпечувати і енергостабільність і для Словаччини, і інших країн",- сказав глава держави.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Братислава підтримує рух України до Євросоюзу.
