Україна та Словаччина у жовтні проведуть міжурядову зустріч із питань енергетики

На 20 жовтня запланована міжурядова зустріч Словаччини та України. Сторони обговорюватимуть енергетичну співпрацю.

Про це на зустрічі в Ужгороді 5 вересня домовилися президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Хорошим знаком прогресу наших українсько-словацьких взаємин буде, якщо нам вдасться організувати четверте засідання міжурядової комісії. Ми пропонуємо це зробити 20 жовтня на території Словацької республіки. Наша команда вже готує порядок денний",- сказав Фіцо.

Окрім цього, до порядку денного планують включити питання функціонування аеропорту в Ужгороді.

Фіцо вважає хорошим знаком домовленість про наступну зустріч. Що стосується питань співпраці в енергетичному секторі з Україною, то за словами словацького прем’єра, "по деяких темах стосовно енергетики у нас дійсно діаметрально відмінні точки зору".

Своєю чергою президент України Зеленський також підтвердив міжурядову зустріч 20 жовтня і те, що на сьогоднішній зустрічі не йшлося про питання енергоблокади.

"Цінуємо співпрацю (зі Словаччиною, – ред.) в енергетичної стійкості, йдеться про експорт наших енергоресурсів через територію Словаччини. Ми готові забезпечувати і енергостабільність і для Словаччини, і інших країн",- сказав глава держави.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський після зустрічі з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо заявив, що Братислава підтримує рух України до Євросоюзу.

