Украина и Словакия в октябре проведут межправительственную встречу по вопросам энергетики

На 20 октября запланирована межправительственная встреча Словакии и Украины. Стороны будут обсуждать энергетическое сотрудничество.

Об этом на встрече в Ужгороде 5 сентября договорились президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает "Радио Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

"Хорошим знаком прогресса наших украинско-словацких отношений будет, если нам удастся организовать четвертое заседание межправительственной комиссии. Мы предлагаем это сделать 20 октября на территории Словацкой республики. Наша команда уже готовит повестку дня", - сказал Фицо.

Кроме этого, в повестку дня планируют включить вопрос функционирования аэропорта в Ужгороде.

Фицо считает хорошим знаком договоренность о следующей встрече. Что касается вопросов сотрудничества в энергетическом секторе с Украиной, то по словам словацкого премьера, "по некоторым темам относительно энергетики у нас действительно диаметрально отличные точки зрения".

Читайте также: Словакия поддерживает Украину на пути в ЕС, - Зеленский после встречи с Фицо

В свою очередь президент Украины Зеленский также подтвердил межправительственную встречу 20 октября и то, что на сегодняшней встрече речь не шла о вопросах энергоблокады.

"Ценим сотрудничество (со Словакией. - Ред.) в энергетической устойчивости, речь идет об экспорте наших энергоресурсов через территорию Словакии. Мы готовы обеспечивать и энергостабильность и для Словакии, и других стран", - сказал глава государства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский после встречи с премьером Словакии Робертом Фицо заявил, что Братислава поддерживает движение Украины в Евросоюз.

Читайте также: На встрече с Путиным не было разговоров об энергетической блокаде Украины, - Фицо