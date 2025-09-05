На встрече с Путиным не было разговоров об энергетической блокаде Украины, - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отрицает, что обсуждал вопрос энергетической блокады Украины с российским диктатором Владимиром Путиным во время саммита в Китае.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде, информирует Цензор.НЕТ.

На вопрос журналистов, убеждал ли Путин в Китае Фицо применить энергетическую блокаду Украине, словацкий премьер ответил, что это не соответствует действительности.

"Информация, которую вы получили, что должно было говориться о какой-то энергетической блокаде Украины, абсолютно ложная. И это абсолютно не было предметом переговоров с Владимиром Путиным. Мы прежде всего говорили о двустороннем сотрудничестве между Словакией и РФ", - сказал Фицо.

Словацкий премьер подчеркнул, что главной целью его визита в Китай было чествование 36 млн жертв, которые понесла страна во Второй мировой войны и от японской агрессии 1931-1945 гг.

"В этом между нами [Украиной] могут быть разные позиции. Но мы верим, что война закончится и как можно быстрее, и что отношения с Россией стандартизируются. Мы хотим заранее обсудить эти возможности и задачи, которые встанут перед нами", - говорит он.

Он отметил, что Украина и Словакия имеют "диаметрально отличные точки зрения" по "некоторым вопросам", в частности энергетическим.

Фицо добавил, что уважает позицию президента Украины Владимира Зеленского и ожидает, что Украина также будет уважать позицию Словакии.

