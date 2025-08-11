РУС
Заявления Фицо об Украине
3 047 41

Фицо: Мое мнение о войне в Украине "чуть не стоило мне жизни"

роберт,фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его взгляды на российско-украинскую войну "чуть не стоили ему жизни", и раскритиковал реакцию ЕС и Украины на отличные мнения.

Об этом сообщает Denník N, передает Цензор.НЕТ.

Комментируя заявление МИД Украины, которое обвинило его в оскорбительных высказываниях о войне, Фицо подчеркнул, что стремится к скорейшему и справедливому завершению конфликта и "прекращению бессмысленного убийства славян".

Он добавил, что добрососедские отношения "не могут быть только билетом в один конец", напомнив о прекращении Украиной транзита российского газа в Словакию, тогда как Братислава продолжает поставлять Киеву электроэнергию.

Также читайте: Фицо сравнил Украину с травой, которая пострадает из-за "переговоров слонов": МИД призвал его не заигрывать с РФ

Фицо также раскритиковал ситуацию со свободой слова в ЕС, заявив, что любая позиция, которая отличается от официальной, подвергается осуждению, даже если основывается на объективной информации.

"Как премьер-министр суверенной страны, я буду поддерживать право на свободу слова и другое мнение, даже если это вызывает нервозность у моих коллег в ЕС и в соседней Украине. Даже если мое суверенное мнение относительно военного конфликта в Украине чуть не стоило мне жизни", - сказал он.

Ранее Фицо заявил, что Украина в любом случае пострадает из-за результатов саммита Трампа и Путина на Аляске.

"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава - в данном случае, Украина", - заявил Фицо.

В МИД Украины налогосили, что Фицо так и не осознал истинных причин этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фицо требует разрешения на импорт российского газа до 2034 года - иначе блокирует санкции

Автор: 

Фицо Роберт (214) война в Украине (5618)


Топ комментарии
+21
Так за чим діло стало? - приїзжай в Покровськ
показать весь комментарий
11.08.2025 11:52 Ответить
+18
За кожний вислів іноземного посадовця "війна в Україні" треба викликати посла. В нас російська військова агресія.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:09 Ответить
+16
Так, потрібно виправити недоработочку
показать весь комментарий
11.08.2025 11:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Так за чим діло стало? - приїзжай в Покровськ
показать весь комментарий
11.08.2025 11:52 Ответить
Як таку паскудь тримає світ. Згинь нечиста пуйловська сила!
показать весь комментарий
11.08.2025 12:05 Ответить
Рожа Фіцо нагадує ходячого трупа
показать весь комментарий
11.08.2025 12:10 Ответить
яка думка такий і стрілець.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:54 Ответить
вмім зрозуміло що ця думка проплачена кацапами. а ця мерзота корчить з себе принципіальну людину.на кого це розраховано?
показать весь комментарий
11.08.2025 14:04 Ответить
Так, потрібно виправити недоработочку
показать весь комментарий
11.08.2025 11:54 Ответить
Фіцо, твій некролог був зіпсований ще раніше
показать весь комментарий
11.08.2025 11:54 Ответить
Фіцо!
Хошь ногой в ліцо?
показать весь комментарий
11.08.2025 11:55 Ответить
Ещё не вечер , не расстраивайся , надейся и жди .
показать весь комментарий
11.08.2025 11:55 Ответить
дєбіл
показать весь комментарий
11.08.2025 11:58 Ответить
- Житие мое! - Какое житие твое, пес смердящий!.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:02 Ответить
Фіца, чи як там тебе, мало не коштувало твого собачого життя? Так подякуй кацапам, що промахнулися.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:02 Ответить
За часів моєї молодості існували стенди "Іх разисківаєт міліція".
Фото Фіца просто проситься туди!
показать весь комментарий
11.08.2025 12:06 Ответить
ніколи не знав, що барани вміють думати...
показать весь комментарий
11.08.2025 12:06 Ответить
Шкода , що ти клята комуняка , вижив ,
а хороша людина сидить в буцегарні 😡
показать весь комментарий
11.08.2025 12:06 Ответить
За кожний вислів іноземного посадовця "війна в Україні" треба викликати посла. В нас російська військова агресія.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:09 Ответить
Не посла, а подавати до суду
показать весь комментарий
11.08.2025 13:12 Ответить
Переговори слонів ?? Яких саме ?
Взагалі то на Аляску на перемовини їдуть - один слон і одна моська .
Я фуєю від цих дебілів які і досі вважають кацапію - слоном . ЇЇ економіка ледве дихає , армія зганьбилася в Україні , зовнішній вплив катастрофічно тане , і однаково знаходяться підлабузники які плазують перед тією смердючою паРашею !
показать весь комментарий
11.08.2025 12:11 Ответить
Не моська а агент моль, дотримуйтесь протоколу
показать весь комментарий
11.08.2025 12:51 Ответить
Моська,на який Фіцо лише блоха.
показать весь комментарий
11.08.2025 14:12 Ответить
Фіцо,роби висновки: думати,тобі є шкідливо для здоров'я,тому зав'язуй з цим ділом.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:24 Ответить
Так ти ж ДЕБІЛ.....Як і угорський ує...бан!
показать весь комментарий
11.08.2025 12:28 Ответить
"припинення безглуздого вбивства слов'ян"…

А далі проситься продоження: "розпочатого, затіяного…" - з уточнення, ким же.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:29 Ответить
..гниле створіння..
показать весь комментарий
11.08.2025 12:40 Ответить
Бідолашний, поїдь ще в Таїланд і полікуй свою думку з «трансформерами».
показать весь комментарий
11.08.2025 12:43 Ответить
Диви, бо здохнеш від діареї!
показать весь комментарий
11.08.2025 12:48 Ответить
Демократія ****...Європа ****.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:48 Ответить
Фіцо патякає про справедливість? А він знає, що це слово означає?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:49 Ответить
Але висновків не зробив. Феєричний довбойоб.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:54 Ответить
Цього фіця замочать кацапи, щоб потім звинуватити Україну.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:02 Ответить
Пішла нахер фіцо!!!
показать весь комментарий
11.08.2025 13:04 Ответить
"Чуть не" - не рахується, очікуй на продовження і завершення. Ти ж реально навіть своїх вже дістав.
показать весь комментарий
11.08.2025 13:06 Ответить
жаль что тебя ******** рашистского недобили тогда!
показать весь комментарий
11.08.2025 13:08 Ответить
Здохни,твари на путлєрівська...
показать весь комментарий
11.08.2025 13:12 Ответить
Краще було б якби ти свої думки при собі держав або в туалеті на нічній вазі озвучував то все було б окей.Ще і орбану порекомендуй.
показать весь комментарий
11.08.2025 14:03 Ответить
Горє ат Ума-Грібоєдов
показать весь комментарий
11.08.2025 14:07 Ответить
"Мало не коштував тобі життя" той факт, шо ти галіме прох*йловске під*ило!
Ні війна, ні Україна тут нідочого...
показать весь комментарий
11.08.2025 14:12 Ответить
Нажаль старий не влучив.🤔
показать весь комментарий
11.08.2025 14:15 Ответить
Ma va.....
показать весь комментарий
11.08.2025 14:16 Ответить
Розпятий хлопчик в трусіках був у Славянську у 2014 році,зараз він перебрався до Словаччини у вигляді прем'єр-міністра.
показать весь комментарий
11.08.2025 14:26 Ответить
… так, коштувало: але висновків ти не зробив.
показать весь комментарий
11.08.2025 14:46 Ответить
 
 