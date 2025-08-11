Фицо: Мое мнение о войне в Украине "чуть не стоило мне жизни"
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его взгляды на российско-украинскую войну "чуть не стоили ему жизни", и раскритиковал реакцию ЕС и Украины на отличные мнения.
Об этом сообщает Denník N, передает Цензор.НЕТ.
Комментируя заявление МИД Украины, которое обвинило его в оскорбительных высказываниях о войне, Фицо подчеркнул, что стремится к скорейшему и справедливому завершению конфликта и "прекращению бессмысленного убийства славян".
Он добавил, что добрососедские отношения "не могут быть только билетом в один конец", напомнив о прекращении Украиной транзита российского газа в Словакию, тогда как Братислава продолжает поставлять Киеву электроэнергию.
Фицо также раскритиковал ситуацию со свободой слова в ЕС, заявив, что любая позиция, которая отличается от официальной, подвергается осуждению, даже если основывается на объективной информации.
"Как премьер-министр суверенной страны, я буду поддерживать право на свободу слова и другое мнение, даже если это вызывает нервозность у моих коллег в ЕС и в соседней Украине. Даже если мое суверенное мнение относительно военного конфликта в Украине чуть не стоило мне жизни", - сказал он.
Ранее Фицо заявил, что Украина в любом случае пострадает из-за результатов саммита Трампа и Путина на Аляске.
"Помните старую африканскую истину, которую я так люблю повторять? Неважно, слоны дерутся или занимаются сексом, всегда страдает трава. Независимо от того, чем закончатся переговоры слонов 15 августа, пострадает трава - в данном случае, Украина", - заявил Фицо.
В МИД Украины налогосили, что Фицо так и не осознал истинных причин этого преступного вторжения, а также опасности, которую несет заигрывание с государством-агрессором.
Хошь ногой в ліцо?
Фото Фіца просто проситься туди!
а хороша людина сидить в буцегарні 😡
Взагалі то на Аляску на перемовини їдуть - один слон і одна моська .
Я фуєю від цих дебілів які і досі вважають кацапію - слоном . ЇЇ економіка ледве дихає , армія зганьбилася в Україні , зовнішній вплив катастрофічно тане , і однаково знаходяться підлабузники які плазують перед тією смердючою паРашею !
А далі проситься продоження: "розпочатого, затіяного…" - з уточнення, ким же.
Ні війна, ні Україна тут нідочого...