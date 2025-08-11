Фіцо: Моя думка щодо війни в Україні "мало не коштувала мені життя"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його погляди на російсько-українську війну "мало не коштували йому життя", та розкритикував реакцію ЄС і України на відмінні думки.
Про це повідомляє Denník N, передає Цензор.НЕТ.
Коментуючи заяву МЗС України, яке звинуватило його в образливих висловлюваннях щодо війни, Фіцо наголосив, що прагне якнайшвидшого й справедливого завершення конфлікту та "припинення безглуздого вбивства слов’ян".
Він додав, що добросусідські відносини "не можуть бути лише квитком в один кінець", нагадавши про припинення Україною транзиту російського газу до Словаччини, тоді як Братислава продовжує постачати Києву електроенергію.
Фіцо також розкритикував ситуацію зі свободою слова в ЄС, заявивши, що будь-яка позиція, яка відрізняється від офіційної, піддається осуду, навіть якщо ґрунтується на об’єктивній інформації.
"Як прем’єр-міністр суверенної країни, я буду підтримувати право на свободу слова та іншу думку, навіть якщо це викликає нервозність у моїх колег у ЄС та в сусідній Україні. Навіть якщо моя суверенна думка щодо військового конфлікту в Україні мало не коштувала мені життя", - сказав він.
Раніше Фіцо заявив, що Україна у будь-якому випадку постраждає через результати саміту Трампа та Путіна на Алясці.
"Пам'ятаєте стару африканську істину, яку я так люблю повторювати? Неважливо, чи слони б'ються, чи займаються сексом, завжди страждає трава. Незалежно від того, чим закінчаться переговори слонів 15 серпня, постраждає трава - в даному випадку, Україна", - заявив Фіцо.
У МЗС України наголосили, що Фіцо так і не усвідомив справжніх причин цього злочинного вторгнення, а також небезпеки, яку несе загравання з державою-агресором.
Хошь ногой в ліцо?
Фото Фіца просто проситься туди!
а хороша людина сидить в буцегарні 😡
Взагалі то на Аляску на перемовини їдуть - один слон і одна моська .
Я фуєю від цих дебілів які і досі вважають кацапію - слоном . ЇЇ економіка ледве дихає , армія зганьбилася в Україні , зовнішній вплив катастрофічно тане , і однаково знаходяться підлабузники які плазують перед тією смердючою паРашею !
А далі проситься продоження: "розпочатого, затіяного…" - з уточнення, ким же.