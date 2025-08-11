УКР
Новини
2 958

У мирній угоді, можливо, буде визнано, що РФ де-факто контролює частину території України, - Рютте

Рютте про загрозу від Росії

У майбутній мирній угоді між Україною та РФ, можливо, буде зазначено, що Росія де-факто контролює частину території України.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав в ефірі телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і будемо сподіватися, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. ... Йтиметься про територію. Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє - звісно, без обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО - не мати жодних обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", - додав Рютте.

Глава НАТО також визнав реальність того, що Росія контролює частину довоєнної території України.

"Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України", - сказав він.

"Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре", - зазначив Рютте.

Раніше він також заявляв, що Україна буде отримувати зброю незалежно від зустрічі Трампа й Путіна. Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Топ коментарі
+11
Це все лайно свинособаче. Де заяви про те, що кацапетівка буде й надалі перебувати під санкціями і про невідворотню виплату реперацій? Чи може ви ще запропонуєте Україні виплачувати кацапам контрибуції? Гидко таке чути.
11.08.2025 09:26 Відповісти
+9
нато - організація геїв. пасивних
11.08.2025 09:29 Відповісти
+6
Рюттик , читай Конституцію України !
11.08.2025 09:21 Відповісти
Можливо?
11.08.2025 09:17 Відповісти
Підготовлює Україну
11.08.2025 09:18 Відповісти
Рюттик , читай Конституцію України !
11.08.2025 09:21 Відповісти
Порадьте це спочатку переседенту України, бо Рютте не є президент України,як і Трамп,тому їм похер на конституцію України.
показати весь коментар
рютте называл трампа папочкой
показати весь коментар
Конституція на паузі
чи ні ?
11.08.2025 09:30 Відповісти
Fox, ти сам її читав? Конституцію України.
Про те і мова іде, щоб не признавати юридично. На жаль сьогодні факт є фактом. Частина України окупована. Якщо не призначено юридично то в подальшому зможемо вирішити це питання коли будуть сили. Азербайджан он скільки чекав і дочекався слушного моменту. Японія чекає.
11.08.2025 09:30 Відповісти
Сербія, Сирія
та Напевно багато країн у яких де юре не збігається з де факто...
11.08.2025 09:34 Відповісти
Зможемо? Це хто зможе? Ти, чи може умовний трампо-венс? Вірменія не раша. Такі ви смішні зі своєю вірою, що кинувши шмат української землі у пащеку раші зможете з нею домовитись.
показати весь коментар
Чергові гарантій безпеки для України.....ага чекайте
показати весь коментар
Це все лайно свинособаче. Де заяви про те, що кацапетівка буде й надалі перебувати під санкціями і про невідворотню виплату реперацій? Чи може ви ще запропонуєте Україні виплачувати кацапам контрибуції? Гидко таке чути.
11.08.2025 09:26 Відповісти
нато - організація геїв. пасивних
11.08.2025 09:29 Відповісти
ВВП-альфасамэц
11.08.2025 10:57 Відповісти
та ні, гнойний імпотент. пхається-пхається - а нічого не виходить, тільки синці по всій морді
11.08.2025 11:06 Відповісти
кацапів це цілком влаштує,їм похер що територію хоть 10000 років будуть визнавати де- факто їми контрольованою.
11.08.2025 09:30 Відповісти
Рютте у змові з Трампом. І це факт
11.08.2025 09:38 Відповісти
11.08.2025 09:41 Відповісти
Це було вже, не проканало!
Якщо таке "можливо" пропонуєте, то спочатку приймаєте Україну в НАТО, а потім пропонуєто це "можливо"! Інакше віддавайте свої території москалям!
11.08.2025 09:56 Відповісти
І чим довше цей стан буде тривати, тім довше ви не будете парити нам мізки зі вступом України до НАТО. Браво, Рютик! Ти кращий!
11.08.2025 10:15 Відповісти
Тут нам і капець прийде, бо різниця у ВИЗНАННІ де-факто і де-юре невелика. Всім відразу буде посрать на Україну. Самі підписали, ваші проблеми.
11.08.2025 10:16 Відповісти
Не буде ніякої мирної угоди.
11.08.2025 10:22 Відповісти
це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре", - зазначив Рютте. ВСІ ПАПІРЦІ ПІДПИСАНІ РАШИСТОМ ЯК ЕФЕКТИВНІ ПРО НЕНАПАД НА УКРАЇНУ І ВИЗНАННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ЇЇ ГРАНИЦЬ КУЙЛО ЗАСУНУВ США НАТО І ЄС В ЗАДНИЦЮ
11.08.2025 10:44 Відповісти
Ну так контроль території і є окупація - буде зазначено очевидний факт? - і шо? Головне щоб не визнали анексію.
11.08.2025 10:56 Відповісти
 
 