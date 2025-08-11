У мирній угоді, можливо, буде визнано, що РФ де-факто контролює частину території України, - Рютте

У майбутній мирній угоді між Україною та РФ, можливо, буде зазначено, що Росія де-факто контролює частину території України.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав в ефірі телеканалу ABC News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Коли справа дійде до повномасштабних переговорів, і будемо сподіватися, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. ... Йтиметься про територію. Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка сама вирішує своє геополітичне майбутнє - звісно, без обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО - не мати жодних обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", - додав Рютте.

Глава НАТО також визнав реальність того, що Росія контролює частину довоєнної території України.

"Питання буде полягати в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України", - сказав він.

"Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре", - зазначив Рютте.

Раніше він також заявляв, що Україна буде отримувати зброю незалежно від зустрічі Трампа й Путіна. Нагадаємо, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.