В мирном соглашении, возможно, будет признано, что РФ де-факто контролирует часть территории Украины, - Рютте

Рютте об угрозе со стороны России

В будущем мирном соглашении между Украиной и РФ, возможно, будет указано, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал в эфире телеканала ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Когда дело дойдет до полномасштабных переговоров, и будем надеяться, что пятница станет важным шагом в этом процессе. ... Речь будет идти о территории. Речь будет идти, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое само решает свое геополитическое будущее - конечно, без ограничений по численности своих вооруженных сил. А для НАТО - не иметь никаких ограничений относительно нашего присутствия на восточном фланге", - добавил Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рютте о предстоящей встрече Трампа и Путина: Это будет проверка готовности РФ прекратить войну в Украине

Глава НАТО также признал реальность того, что Россия контролирует часть довоенной территории Украины.

"Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины", - сказал он.

"Когда речь идет о вопросе территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре", - отметил Рютте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"

Ранее он также заявлял, что Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина. Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Рютте Марк (446) переговоры с Россией (1255) война в Украине (5618)


Це все лайно свинособаче. Де заяви про те, що кацапетівка буде й надалі перебувати під санкціями і про невідворотню виплату реперацій? Чи може ви ще запропонуєте Україні виплачувати кацапам контрибуції? Гидко таке чути.
11.08.2025 09:26 Ответить
нато - організація геїв. пасивних
11.08.2025 09:29 Ответить
Рюттик , читай Конституцію України !
11.08.2025 09:21 Ответить
Можливо?
11.08.2025 09:17 Ответить
Підготовлює Україну
11.08.2025 09:18 Ответить
Цє означає , що вони вжє порешалі , а , це димова завіса ! пі то ри
11.08.2025 13:58 Ответить
Рюттик , читай Конституцію України !
11.08.2025 09:21 Ответить
Порадьте це спочатку переседенту України, бо Рютте не є президент України,як і Трамп,тому їм похер на конституцію України.
11.08.2025 09:28 Ответить
рютте называл трампа папочкой
11.08.2025 10:55 Ответить
Конституція на паузі
чи ні ?
11.08.2025 09:30 Ответить
Fox, ти сам її читав? Конституцію України.
Про те і мова іде, щоб не признавати юридично. На жаль сьогодні факт є фактом. Частина України окупована. Якщо не призначено юридично то в подальшому зможемо вирішити це питання коли будуть сили. Азербайджан он скільки чекав і дочекався слушного моменту. Японія чекає.
11.08.2025 09:30 Ответить
Сербія, Сирія
та Напевно багато країн у яких де юре не збігається з де факто...
11.08.2025 09:34 Ответить
Зможемо? Це хто зможе? Ти, чи може умовний трампо-венс? Вірменія не раша. Такі ви смішні зі своєю вірою, що кинувши шмат української землі у пащеку раші зможете з нею домовитись.
показать весь комментарий
Чергові гарантій безпеки для України.....ага чекайте
показать весь комментарий
Це все лайно свинособаче. Де заяви про те, що кацапетівка буде й надалі перебувати під санкціями і про невідворотню виплату реперацій? Чи може ви ще запропонуєте Україні виплачувати кацапам контрибуції? Гидко таке чути.
11.08.2025 09:26 Ответить
нато - організація геїв. пасивних
11.08.2025 09:29 Ответить
ВВП-альфасамэц
11.08.2025 10:57 Ответить
та ні, гнойний імпотент. пхається-пхається - а нічого не виходить, тільки синці по всій морді
11.08.2025 11:06 Ответить
кацапів це цілком влаштує,їм похер що територію хоть 10000 років будуть визнавати де- факто їми контрольованою.
11.08.2025 09:30 Ответить
Рютте у змові з Трампом. І це факт
11.08.2025 09:38 Ответить
11.08.2025 09:41 Ответить
Це було вже, не проканало!
Якщо таке "можливо" пропонуєте, то спочатку приймаєте Україну в НАТО, а потім пропонуєто це "можливо"! Інакше віддавайте свої території москалям!
11.08.2025 09:56 Ответить
І чим довше цей стан буде тривати, тім довше ви не будете парити нам мізки зі вступом України до НАТО. Браво, Рютик! Ти кращий!
11.08.2025 10:15 Ответить
Тут нам і капець прийде, бо різниця у ВИЗНАННІ де-факто і де-юре невелика. Всім відразу буде посрать на Україну. Самі підписали, ваші проблеми.
11.08.2025 10:16 Ответить
Не буде ніякої мирної угоди.
11.08.2025 10:22 Ответить
це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре", - зазначив Рютте. ВСІ ПАПІРЦІ ПІДПИСАНІ РАШИСТОМ ЯК ЕФЕКТИВНІ ПРО НЕНАПАД НА УКРАЇНУ І ВИЗНАННЯ НЕДОТОРКАНОСТІ ЇЇ ГРАНИЦЬ КУЙЛО ЗАСУНУВ США НАТО І ЄС В ЗАДНИЦЮ
11.08.2025 10:44 Ответить
Ну так контроль території і є окупація - буде зазначено очевидний факт? - і шо? Головне щоб не визнали анексію.
11.08.2025 10:56 Ответить
Ти диви які терміни у хід пішли: "довоєнної території України", це до якої війни? Територія Україна визнана міжнародними договорами, а якщо ви куй клали на міжнародне право, то тоді не скиглить що мусліми скоро Європу визнають якимось халіфатом...
11.08.2025 12:35 Ответить
Нічого там не буде визнано, усі українські території будуть визволені, а кацапи на них будуть знищені!
11.08.2025 14:18 Ответить
 
 