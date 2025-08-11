В мирном соглашении, возможно, будет признано, что РФ де-факто контролирует часть территории Украины, - Рютте

В будущем мирном соглашении между Украиной и РФ, возможно, будет указано, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины.

Об этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал в эфире телеканала ABC News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Когда дело дойдет до полномасштабных переговоров, и будем надеяться, что пятница станет важным шагом в этом процессе. ... Речь будет идти о территории. Речь будет идти, конечно, о гарантиях безопасности, но также об абсолютной необходимости признать, что Украина сама решает свое будущее, что Украина должна быть суверенным государством, которое само решает свое геополитическое будущее - конечно, без ограничений по численности своих вооруженных сил. А для НАТО - не иметь никаких ограничений относительно нашего присутствия на восточном фланге", - добавил Рютте.

Глава НАТО также признал реальность того, что Россия контролирует часть довоенной территории Украины.

"Вопрос будет заключаться в том, как двигаться дальше после прекращения огня, включая то, что это означает с точки зрения гарантий безопасности для Украины", - сказал он.

"Когда речь идет о вопросе территории, когда речь идет о признании, например, возможно, в будущем соглашении, что Россия контролирует де-факто, фактически часть территории Украины, это должно быть эффективное признание, а не политическое признание де-юре", - отметил Рютте.

Ранее он также заявлял, что Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина. Напомним, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.