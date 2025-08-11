УКР
Козак пропонував Путіну припинити війну та почати переговори, - NYT

Козак пропонував Путіну зупинити війну Що відомо

Заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак нещодавно пропонував диктатору Путіну припинити війну в Україні та розпочати мирні переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The News York Times із посиланням на кремлівські джерела.

За даними видання, нещодавно Козак заявив колегам, що представив Путіну пропозицію щодо припинення бойових дій та проведення мирних переговорів.

"Вони додали, що Козак також закликав Путіна провести внутрішні реформи, включаючи передачу потужних російських силових структур під нагляд уряду та створення незалежної судової системи", - пише NYT.

Журналісти зазначаються, що Козак розчарував диктатора Путіна, оскільки той "чітко дав зрозуміти, що вважає вторгнення в Україну помилкою". На сьогодні багато повноважень Козака перейшли до Сергія Кирієнка.

Видання пише, що Козак є єдиним високопосадовцем з оточення Путіна, який відкрито говорить про свою незгоду з війною. Проте цю критику він не озвучує публічно.

"Навряд чи наполягання Козака вплине на Путіна, який здебільшого оточений людьми, що підтримують його жорсткі вимоги щодо України. Але це відображає розчарування, яке охоплює частину московської еліти небажанням Путіна йти на компроміси у війні та дедалі більш неконтрольованою владою служб безпеки", - йдеться в матеріалі.

Попри втрату впливу Козак зберіг певний доступ до Путіна, кажуть співрозмовники. Той факт, що Путін тримає його поруч, відображає відданість російського правителя своїм давнім помічникам.

Журналісти пишуть, що Путін, ймовірно, використовував Козака як посередника для неофіційних контактів із Заходом. Одна із таких осіб заявила, що вони зустрічалися з ним кілька разів з 2022 року, і що Козак чітко дав зрозуміти, що він не згоден з вторгненням.

"Наведіть мені аргументи", – часто казав Козак, за словами західного співрозмовника. На думку цієї людини, Козак просив ідей, щоб переконати Путіна змінити курс", - пише NYT.

путін володимир (24438) росія (67135) Козак Дмитро (76) війна в Україні (5644)


+13
він би щє запропонував кaзлу капусту не їсти...
показати весь коментар
11.08.2025 09:46 Відповісти
+13
Інфа вчорашньої свіжості. Хіба козак наважився б на такі пропозиції без санкції путлєра? Це частина кремлівської гри.
показати весь коментар
11.08.2025 09:47 Відповісти
+7
Ще одна українська гнида, що стала свинособачою вошею:
Дмитро Миколайович Кóзак (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 рос. Дми́трий Никола́евич Ко́зак, нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0 7 листопада https://uk.wikipedia.org/wiki/1958 1958, с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5_(%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Бандурове, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Гайворонський район, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Кіровоградська область, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 Українська РСР, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA СРСР) - російський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA політик, державний діяч https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українського походження.
показати весь коментар
11.08.2025 10:09 Відповісти
