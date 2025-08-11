УКР
Новини Зустріч Трампа та Путіна
Не думаю, що Путін "отримає винагороду" за вторгнення до України, - Рютте

Чи отримає Путін винагороду за вторгнення до України Відповідь Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте не вважає, що майбутня можлива угода за посередництва США може винагородити російського диктатора Путіна за вторгнення в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

Так, очільник Альянсу прокоментував позицію ексрадника з нацбезпеки президента США Джона Болтона, який сказав:

Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим

Рютте про можливість винагородження агресора заявив: "Ні, я не думаю, що такий ризик існує. З усією моєю повагою до Джона, і прошу передати йому мої найкращі побажання. Але я б не погодився з ним у цьому питанні.

За словами генсека НАТО, Трамп чинить неймовірний тиск на Росію.

Читайте також: Україна буде отримувати зброю незалежно від зустрічі Трампа й Путіна, - Рютте

"Те, що сталося минулого тижня, додаткові 25% мита на Індію, адже ми знаємо, що Індія є одним з найбільших покупців нафти та інших матеріалів з Росії. І це має величезний потенційний вплив на індійську економіку, і це змушує їх бути набагато чіткішими з Москвою щодо того, що вони очікують від Путіна, коли справа доходить до війни в Україні.

А також той факт, що він знову відкрив шлюзи, коли йдеться про постачання летальної зброї в Україну, яку оплачують європейці, але постачають американці. Отже, все це є чітким свідченням того, що президент Трамп абсолютно рішуче налаштований довести цю війну до кінця, а також продовжувати чинити максимальний тиск на Путіна", - додав він.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Читайте: Європі не вистачає сил для реального впливу на переговорах Трампа та Путіна, - The Times

путін володимир (24438) росія (67135) США (24015) Рютте Марк (492) Трамп Дональд (6709)


Топ коментарі
про "рішучість" Трампа ,будуть складати казки..Тако
11.08.2025 09:30 Відповісти
Не думаю - це каже бабка біля під'їзду чи генсек НАТО. Впевнений, не допустимо, ніколи не станеться - ось як потрібно звучати мова на такому рівні.
11.08.2025 09:30 Відповісти
Цирк в якому на арені одні клоуни
11.08.2025 09:30 Відповісти
Дурню погнав
11.08.2025 09:25 Відповісти
Не думаю... Півень думав, та в борщ попав.
11.08.2025 10:24 Відповісти
про "рішучість" Трампа ,будуть складати казки..Тако
11.08.2025 09:30 Відповісти
"За словами генсека НАТО, Трамп чинить неймовірний тиск на Росію" - десь у паралельному Всесвіті мабуть...
11.08.2025 11:01 Відповісти
Цирк в якому на арені одні клоуни
11.08.2025 09:30 Відповісти
Не думаю - це каже бабка біля під'їзду чи генсек НАТО. Впевнений, не допустимо, ніколи не станеться - ось як потрібно звучати мова на такому рівні.
11.08.2025 09:30 Відповісти
мало хто думав що президент США лизатиме черевики бункерному ***** !
11.08.2025 09:35 Відповісти
Ну якщо це трюк -« нагодуй нарциса компліментами», то най буде, пане Рютте. Але щось не віриться… це ,радше ваш переляк і зрада.
11.08.2025 09:37 Відповісти
Рютте теж підлобузник !
11.08.2025 09:39 Відповісти
В підручниках історії України напишуть - Зелідор, якого вибрав розумний нарід, просрав території.
Ну а далі напишуть про причини - чому.
11.08.2025 09:44 Відповісти
The Netherlands' most eligible bachelor has been saving all his love so one day he could pour it on that very special person who would be worthy of it. And now Rutte has found this person: Donald Trump. Rutte's love for Trump knows no bounds, no limits, no constraints and no restraint. It is unconditional and complete. However far away, Rutte will always love him. Whatever words Trump might say, Rutte will always love him. In his love of Donald Trump, Rutte is the modern day Romeo. And Juliette too.
11.08.2025 09:59 Відповісти
А оце що таке?

У мирній угоді, можливо, буде визнано, що РФ де-факто контролює частину території України, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3568016
11.08.2025 10:00 Відповісти
Крім визнання контролю частини теріторій,ще і санкциї почнуть знімати...Гребані піндоси,скоти смердючі..
11.08.2025 10:16 Відповісти
Трамп зробить все можливе, аби це відбулось.
11.08.2025 10:15 Відповісти
з ФБ:

https://www.facebook.com/share/p/16v2WkPerz/ Іспанці: "Ура! він більше не наш!"
11.08.2025 10:21 Відповісти
Що ж в його розумінні винагорода ? А то поки зо здається що пуйло її отримає а обговорюється тільки її розмір.
11.08.2025 10:26 Відповісти
"Те, що сталося минулого тижня, додаткові 25% мита на Індію, адже ми знаємо, що Індія є одним з найбільших покупців нафти та інших матеріалів з Росії. І це має величезний потенційний вплив на індійську економіку, і це змушує їх бути набагато чіткішими з Москвою щодо того, що вони очікують від Путіна, коли справа доходить до війни в Україні А ЦЕ ЯКИМ БОКОМ ДО СКАЗАНОГО БОЛТОНОМ???(Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим )))лавров .конякоподібний.рашистський міністр йому б сказав наступне "ДЕБІЛ ПЛЯТЬ "
11.08.2025 10:40 Відповісти
 
 