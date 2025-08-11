Не думаю, що Путін "отримає винагороду" за вторгнення до України, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте не вважає, що майбутня можлива угода за посередництва США може винагородити російського диктатора Путіна за вторгнення в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю ABC News, інформує Цензор.НЕТ.

Так, очільник Альянсу прокоментував позицію ексрадника з нацбезпеки президента США Джона Болтона, який сказав:

Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим

Рютте про можливість винагородження агресора заявив: "Ні, я не думаю, що такий ризик існує. З усією моєю повагою до Джона, і прошу передати йому мої найкращі побажання. Але я б не погодився з ним у цьому питанні.

За словами генсека НАТО, Трамп чинить неймовірний тиск на Росію.

"Те, що сталося минулого тижня, додаткові 25% мита на Індію, адже ми знаємо, що Індія є одним з найбільших покупців нафти та інших матеріалів з Росії. І це має величезний потенційний вплив на індійську економіку, і це змушує їх бути набагато чіткішими з Москвою щодо того, що вони очікують від Путіна, коли справа доходить до війни в Україні.

А також той факт, що він знову відкрив шлюзи, коли йдеться про постачання летальної зброї в Україну, яку оплачують європейці, але постачають американці. Отже, все це є чітким свідченням того, що президент Трамп абсолютно рішуче налаштований довести цю війну до кінця, а також продовжувати чинити максимальний тиск на Путіна", - додав він.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

