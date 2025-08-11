РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9943 посетителя онлайн
Новости Встреча Трампа и Путина
1 716 18

Не думаю, что Путин "получит вознаграждение" за вторжение в Украину, - Рютте

Получит ли Путин вознаграждение за вторжение в Украину Ответ Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что будущая возможная сделка при посредничестве США может вознаградить российского диктатора Путина за вторжение в Украину.

Об этом он заявил в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава Альянса прокомментировал позицию экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, который сказал:

Я думаю, что Трамп уже совершил несколько ошибок, во-первых, проведя эту встречу на американской земле, легитимизировав лидера-изгоя государства-изгоя. Во-вторых, он позволил Путину получить преимущество первого хода, положив свой мирный план на стол первым

Рютте о возможности вознаграждения агрессора заявил: "Нет, я не думаю, что такой риск существует. Со всем моим уважением к Джону, и прошу передать ему мои наилучшие пожелания. Но я бы не согласился с ним в этом вопросе.

По словам генсека НАТО, Трамп оказывает невероятное давление на Россию.

Читайте также: Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина, - Рютте

"То, что произошло на прошлой неделе, дополнительные 25% пошлины на Индию, ведь мы знаем, что Индия является одним из крупнейших покупателей нефти и других материалов из России. И это имеет огромное потенциальное влияние на индийскую экономику, и это заставляет их быть гораздо более четкими с Москвой относительно того, что они ожидают от Путина, когда дело доходит до войны в Украине.

А также тот факт, что он снова открыл шлюзы, когда речь идет о поставках летального оружия в Украину, которое оплачивают европейцы, но поставляют американцы. Итак, все это является четким свидетельством того, что президент Трамп абсолютно решительно настроен довести эту войну до конца, а также продолжать оказывать максимальное давление на Путина", - добавил он.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Читайте: Европе не хватает сил для реального влияния на переговорах Трампа и Путина, - The Times

Автор: 

путин владимир (31857) россия (96858) США (27688) Рютте Марк (446) Трамп Дональд (6197)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+3
про "рішучість" Трампа ,будуть складати казки..Тако
показать весь комментарий
11.08.2025 09:30 Ответить
+3
Не думаю - це каже бабка біля під'їзду чи генсек НАТО. Впевнений, не допустимо, ніколи не станеться - ось як потрібно звучати мова на такому рівні.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:30 Ответить
+2
Цирк в якому на арені одні клоуни
показать весь комментарий
11.08.2025 09:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дурню погнав
показать весь комментарий
11.08.2025 09:25 Ответить
Не думаю... Півень думав, та в борщ попав.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:24 Ответить
про "рішучість" Трампа ,будуть складати казки..Тако
показать весь комментарий
11.08.2025 09:30 Ответить
"За словами генсека НАТО, Трамп чинить неймовірний тиск на Росію" - десь у паралельному Всесвіті мабуть...
показать весь комментарий
11.08.2025 11:01 Ответить
Цирк в якому на арені одні клоуни
показать весь комментарий
11.08.2025 09:30 Ответить
Не думаю - це каже бабка біля під'їзду чи генсек НАТО. Впевнений, не допустимо, ніколи не станеться - ось як потрібно звучати мова на такому рівні.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:30 Ответить
мало хто думав що президент США лизатиме черевики бункерному ***** !
показать весь комментарий
11.08.2025 09:35 Ответить
Ну якщо це трюк -« нагодуй нарциса компліментами», то най буде, пане Рютте. Але щось не віриться… це ,радше ваш переляк і зрада.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:37 Ответить
Рютте теж підлобузник !
показать весь комментарий
11.08.2025 09:39 Ответить
В підручниках історії України напишуть - Зелідор, якого вибрав розумний нарід, просрав території.
Ну а далі напишуть про причини - чому.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:44 Ответить
The Netherlands' most eligible bachelor has been saving all his love so one day he could pour it on that very special person who would be worthy of it. And now Rutte has found this person: Donald Trump. Rutte's love for Trump knows no bounds, no limits, no constraints and no restraint. It is unconditional and complete. However far away, Rutte will always love him. Whatever words Trump might say, Rutte will always love him. In his love of Donald Trump, Rutte is the modern day Romeo. And Juliette too.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:59 Ответить
А оце що таке?

У мирній угоді, можливо, буде визнано, що РФ де-факто контролює частину території України, - Рютте Джерело: https://censor.net/ua/n3568016
показать весь комментарий
11.08.2025 10:00 Ответить
Крім визнання контролю частини теріторій,ще і санкциї почнуть знімати...Гребані піндоси,скоти смердючі..
показать весь комментарий
11.08.2025 10:16 Ответить
Трамп зробить все можливе, аби це відбулось.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:15 Ответить
з ФБ:

https://www.facebook.com/share/p/16v2WkPerz/ Іспанці: "Ура! він більше не наш!"
показать весь комментарий
11.08.2025 10:21 Ответить
Що ж в його розумінні винагорода ? А то поки зо здається що пуйло її отримає а обговорюється тільки її розмір.
показать весь комментарий
11.08.2025 10:26 Ответить
"Те, що сталося минулого тижня, додаткові 25% мита на Індію, адже ми знаємо, що Індія є одним з найбільших покупців нафти та інших матеріалів з Росії. І це має величезний потенційний вплив на індійську економіку, і це змушує їх бути набагато чіткішими з Москвою щодо того, що вони очікують від Путіна, коли справа доходить до війни в Україні А ЦЕ ЯКИМ БОКОМ ДО СКАЗАНОГО БОЛТОНОМ???(Я думаю, що Трамп вже зробив кілька помилок, по-перше, провівши цю зустріч на американській землі, легітимізувавши лідера-ізгоя держави-ізгоя. По-друге, він дозволив Путіну отримати перевагу першого ходу, поклавши свій мирний план на стіл першим )))лавров .конякоподібний.рашистський міністр йому б сказав наступне "ДЕБІЛ ПЛЯТЬ "
показать весь комментарий
11.08.2025 10:40 Ответить
 
 