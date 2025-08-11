Не думаю, что Путин "получит вознаграждение" за вторжение в Украину, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте не считает, что будущая возможная сделка при посредничестве США может вознаградить российского диктатора Путина за вторжение в Украину.

Об этом он заявил в интервью ABC News, информирует Цензор.НЕТ.

Так, глава Альянса прокомментировал позицию экс-советника по нацбезопасности президента США Джона Болтона, который сказал:

Я думаю, что Трамп уже совершил несколько ошибок, во-первых, проведя эту встречу на американской земле, легитимизировав лидера-изгоя государства-изгоя. Во-вторых, он позволил Путину получить преимущество первого хода, положив свой мирный план на стол первым

Рютте о возможности вознаграждения агрессора заявил: "Нет, я не думаю, что такой риск существует. Со всем моим уважением к Джону, и прошу передать ему мои наилучшие пожелания. Но я бы не согласился с ним в этом вопросе.

По словам генсека НАТО, Трамп оказывает невероятное давление на Россию.

"То, что произошло на прошлой неделе, дополнительные 25% пошлины на Индию, ведь мы знаем, что Индия является одним из крупнейших покупателей нефти и других материалов из России. И это имеет огромное потенциальное влияние на индийскую экономику, и это заставляет их быть гораздо более четкими с Москвой относительно того, что они ожидают от Путина, когда дело доходит до войны в Украине.

А также тот факт, что он снова открыл шлюзы, когда речь идет о поставках летального оружия в Украину, которое оплачивают европейцы, но поставляют американцы. Итак, все это является четким свидетельством того, что президент Трамп абсолютно решительно настроен довести эту войну до конца, а также продолжать оказывать максимальное давление на Путина", - добавил он.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

