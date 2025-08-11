РУС
Европе не хватает сил для реального влияния на переговоры Трампа и Путина, - The Times

Помощь Украине от Европы

Европейские лидеры, накануне встречи Трампа и Путина, пытаются выстроить защиту Украины и компенсировать поддержку США, однако их усилий будет недостаточно для достижения реального результата

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европе необходимо "активизироваться и взять на себя более весомую роль" в финансировании Украины в ее войне против России.

"Однако очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее недостаточно сил, чтобы поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - пишет издание.

В частности, так называемая "коалиция желающих" вряд ли оправдает первоначальные надежды на присутствие 64 000 военнослужащих в Украине. Это значительно меньше, чем 200 000 военнослужащих, которые, по предварительным оценкам президента Зеленского, необходимы для надежного установления мира и предотвращения нового российского нападения после заключения соглашения о прекращении огня. Эксперты оценивают эту цифру ближе к 600 000.

В данное время Великобритания и Франция - единственные страны, которые выделили определенное количество войск. Сообщается, что Финляндия обеспокоена тем, что любое развертывание "ослабит" ее собственную пограничную оборону, тогда как Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут отправлять туда солдат. Эстония заявила, что, возможно, будет готова направить только боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США, - Стармер

В то же время по данным Кильского института, в финансовом отношении Европа обогнала США, став крупнейшим поставщиком помощи Украине в июне, предоставив около 72 миллиардов евро военной помощи против 65 миллиардов евро, выделенных США.

Однако США поставляют самое современное и смертоносное оборудование, включая передовые системы ПВО и высокоточные боеприпасы. Значительная часть помощи Европы идет на финансирование закупок оружия американского производства, что подчеркивает ее зависимость от этой страны, отмечает The Times.

"Европа могла бы предложить стимулы, такие как размораживание российских активов, в качестве разменной монеты при любом урегулировании. Однако это зависит от того, будет ли Путин считать переговоры лучшими по сравнению с продолжением войны, а это далеко не гарантировано".

Как подчеркивает издание, дипломатические усилия Европы "значительны, но без военной поддержки рискуют стать символическими". Способность защитить территориальную целостность Украины зависит от устойчивой приверженности США поставлять оружие, войска и проявлять политическую волю.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время переговоров с Россией США будут действовать с позиции силы, - Маркарова

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Жила Європа як на курорті. Думали буде вічно. А тут путлєр,і раптом рижий як з конопель.
Коли у тебе в тилу посіпаки рф на кшталт орбана чи фіцо, які можуть зусилля підірвати зсередини,то про що можно говорити
Вони самі стали такими, ніхто іх не примушував. Як і Українці, що водили 30 років хороводи, та пісень співали, коли інші державу розкрадали і армію роззброювали.
І навіщо ті балаболи там?
Жила Європа як на курорті. Думали буде вічно. А тут путлєр,і раптом рижий як з конопель.
Коли у тебе в тилу посіпаки рф на кшталт орбана чи фіцо, які можуть зусилля підірвати зсередини,то про що можно говорити
🔥🔥🔥
Что ж такое? Были же люди как люди и вдруг все стали уроди...
"Вигідні умови"? Чого? Капітуляції? Їх не існує у природі!
Европі не хватає сил...
Зато сили є в українців, треба тільки зброї побільше, а не по чайній ложкі, як зараз. Європа, по великому рахунку хоче викакатись і не надутись. Не вийде. Без постачання зброї. Тому що Европу не ******** тільки тому, що проти кацапської орди стоїть Україна.
Було б дивно якщо б з Європою Трамп і його оточення рахувались, якщо орбан з фіцо весь ЄС з їх мега Макроном і Мерцем, Мелоні та іншими крутить на причингому мімті безсоромно пихато і відверто, принижуючі їх статус до гульової відмітки.
Вони самі стали такими, ніхто іх не примушував. Як і Українці, що водили 30 років хороводи, та пісень співали, коли інші державу розкрадали і армію роззброювали.
++++
І ті керманичі і досі при владі, і не мають жодних покарань.
Да, знову готують нам "новіє ліца" і "руки які ніколи не крали", на наступні вибори.
Звідки скільки ботів розвелось? Як бліх на собаці.
А ви тільки помітили, що кацапи в коментах тут почуваються як жаби в теплому болоті? От, наприклад, така наскрізь кацапська тварюка федька підоренко. Чи сидоренко.
І на що нам цей світ, якщо в ньому не буде України !!!
это точно, суицидов прибавится
Європа могла б запропонувати стимули, такі як розморожування російських активів, як розмінну монету за будь-якого врегулювання. - а чому б просто не закупити зброї на ці 300 млрд $ і рознести півросії? Зрозуміло чому, бо вони всього бояться.
Желания не хватает, думают пронесет, дибилы!!! После Украины будет Литва.
Сміливості і совісті не вистачає.
избирателям мозгов не хватает и в США и в Украине
президентів мають призначати спеціальні комісії як голів набу і сап, а також керівника беб, або в виборчому бюлетні включати тест на ідіота, і автоматично зменшувати вагу голосу якщо тест завалений.
Європа буде петляти до останнього, але петляти можна тільки за рахунок когось іншого. Ну США вже звалили з цього рівняння, лишився ще хтось інший - от за нього можна добряче взятися)
Інтереси зевлади і лідорів європи тісно переплетені і перебувають в абсолютному симбіозі. Хоча кожна із сторін переслідує абсолютно різні лицемірні головні цілі намагаючись зірвати потуги Трампа і прикриваючись гучними фразами які не відповідають реаліям цієї війни, кожен з них ловить свою рибку в мутній воді.
А так завжди буває, коли при початку війни в центрі Європи 4 роки сміливо ховатися за спинами українців, замість того, щоб разом дати по зубам агресору. Прокидаєшся вранці - а ти - геополітичний лузер, невдаха, нуль, який у світі грубої сили і бойових дідів-маразмвтиків абсолютно нічого не важить. Ховайтеся за українцями далі, сцикуни!
В Європі і Ватикані рашистського бабла під трл баксів.Конфіскувавши їх війна зупинилась би дуже скоро з деокупацією України
Європі також не вистачить сил для реального спротиву у війні проти "вісі зла".
