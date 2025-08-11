Европе не хватает сил для реального влияния на переговоры Трампа и Путина, - The Times

Европейские лидеры, накануне встречи Трампа и Путина, пытаются выстроить защиту Украины и компенсировать поддержку США, однако их усилий будет недостаточно для достижения реального результата

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Times.

В воскресенье вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Европе необходимо "активизироваться и взять на себя более весомую роль" в финансировании Украины в ее войне против России.

"Однако очевидно, что даже если Европа останется непоколебимой в своей дипломатической позиции, у нее недостаточно сил, чтобы поддержать Киев в переговорах о выгодных условиях будущего мирного соглашения или обеспечить соблюдение режима прекращения огня", - пишет издание.

В частности, так называемая "коалиция желающих" вряд ли оправдает первоначальные надежды на присутствие 64 000 военнослужащих в Украине. Это значительно меньше, чем 200 000 военнослужащих, которые, по предварительным оценкам президента Зеленского, необходимы для надежного установления мира и предотвращения нового российского нападения после заключения соглашения о прекращении огня. Эксперты оценивают эту цифру ближе к 600 000.

В данное время Великобритания и Франция - единственные страны, которые выделили определенное количество войск. Сообщается, что Финляндия обеспокоена тем, что любое развертывание "ослабит" ее собственную пограничную оборону, тогда как Польша, Испания и Италия ясно дали понять, что не будут отправлять туда солдат. Эстония заявила, что, возможно, будет готова направить только боевое подразделение сухопутных войск численностью до роты.

В то же время по данным Кильского института, в финансовом отношении Европа обогнала США, став крупнейшим поставщиком помощи Украине в июне, предоставив около 72 миллиардов евро военной помощи против 65 миллиардов евро, выделенных США.

Однако США поставляют самое современное и смертоносное оборудование, включая передовые системы ПВО и высокоточные боеприпасы. Значительная часть помощи Европы идет на финансирование закупок оружия американского производства, что подчеркивает ее зависимость от этой страны, отмечает The Times.

"Европа могла бы предложить стимулы, такие как размораживание российских активов, в качестве разменной монеты при любом урегулировании. Однако это зависит от того, будет ли Путин считать переговоры лучшими по сравнению с продолжением войны, а это далеко не гарантировано".

Как подчеркивает издание, дипломатические усилия Европы "значительны, но без военной поддержки рискуют стать символическими". Способность защитить территориальную целостность Украины зависит от устойчивой приверженности США поставлять оружие, войска и проявлять политическую волю.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.