2 681 35

Во время переговоров с Россией США будут действовать с позиции силы, - Маркарова

Маркарова о встрече Трампа и Путина

США на переговорах с Россией будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время интервью CBS News заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

"Линия фронта на востоке и юге Украины - это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе... Я уверена, что США будут действовать с позиции силы, и мы вместе найдем решение, чтобы остановить российскую агрессию", - подчеркнула она.Путин

Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, дипломат отметила, что Украина "молится за то, чтобы Трамп был эффективным" и достиг отличных результатов.

Также она напомнила, что Украина дала согласие на любые виды прекращения огня, хоть полное, хоть частичное.

"Мы хотим, чтобы Путин остановился, и надеемся, что толчок со стороны президента Трампа, а также санкционные пакеты и вторичные санкции против тех, кто помогает России, убедят его наконец прекратить агрессию", - заявила дипломат.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина, - Рютте

Маркарова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский с самого первого дня агрессии РФ был предан делу мира и готов продвигать соответствующую повестку дня где угодно. В частности, если потребуется, он будет присутствовать на встречах.

Дипломат отметила, что Украина готова обсуждать как положить конец войне, однако прекращение огня всегда было важным шагом, чтобы "остановить убийства и перейти к дипломатии".

Она также подчеркнула, что именно РФ напала на Украину, незаконно захватив Крым и другие территории.

В то же время она предостерегла от идей относительно "буферных зон" или разделения Украины. По словам дипломата, это устаревшие концепции прошлого века.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Лидеры государств Северной Европы и Балтии предостерегли от заключения мира без учета позиции Украины: "Международные границы не могут быть изменены силой"

Отдельно в Facebook Маркарова написала, что "впервые за годы активных интервью в США взяла с собой в эфир" Конституцию Украины, которая содержит ответы на вопросы относительно украинских территорий.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

путин владимир (31844) Трамп Дональд (6197) Маркарова Оксана (289)


