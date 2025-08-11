Во время переговоров с Россией США будут действовать с позиции силы, - Маркарова
США на переговорах с Россией будут действовать с позиции силы, и в конце концов будет найдено общее решение для прекращения войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время интервью CBS News заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Линия фронта на востоке и юге Украины - это линия между злом и добром. Вопрос в том, где она пройдет: на нашей территории, на наших границах или уже в Европе... Я уверена, что США будут действовать с позиции силы, и мы вместе найдем решение, чтобы остановить российскую агрессию", - подчеркнула она.Путин
Комментируя предстоящую встречу президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, дипломат отметила, что Украина "молится за то, чтобы Трамп был эффективным" и достиг отличных результатов.
Также она напомнила, что Украина дала согласие на любые виды прекращения огня, хоть полное, хоть частичное.
"Мы хотим, чтобы Путин остановился, и надеемся, что толчок со стороны президента Трампа, а также санкционные пакеты и вторичные санкции против тех, кто помогает России, убедят его наконец прекратить агрессию", - заявила дипломат.
Маркарова добавила, что президент Украины Владимир Зеленский с самого первого дня агрессии РФ был предан делу мира и готов продвигать соответствующую повестку дня где угодно. В частности, если потребуется, он будет присутствовать на встречах.
Дипломат отметила, что Украина готова обсуждать как положить конец войне, однако прекращение огня всегда было важным шагом, чтобы "остановить убийства и перейти к дипломатии".
Она также подчеркнула, что именно РФ напала на Украину, незаконно захватив Крым и другие территории.
В то же время она предостерегла от идей относительно "буферных зон" или разделения Украины. По словам дипломата, это устаревшие концепции прошлого века.
Отдельно в Facebook Маркарова написала, что "впервые за годы активных интервью в США взяла с собой в эфир" Конституцию Украины, которая содержит ответы на вопросы относительно украинских территорий.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.
Здатність безперервно лицемірно брехати є пропуском у політику.
То чи варто дивуватись моральній деградації західної цивілізації ?
"Захід", в останній історичний період, тим і відрізнявся :
права людини, демократія, рівність перед законом, зміняємість влади тощо.
Русня - це 100% азія, приправлена місцевим людожерським колоритом.
В Україні відбувається сутичка цивілізацій.
В - ввічливість.
забирайсязабирай собі все , що заграбастав , кому сказали , жарти закінчились ".