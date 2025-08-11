УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7320 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Трампа та Путіна
1 074 22

Під час переговорів з Росією США діятимуть з позиції сили, - Маркарова

Маркарова про зустріч Трампа та Путіна

США на переговорах з Росією будуть діяти з позиції сили, і врешті решт буде знайдено спільне рішення для припинення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про під час інтерв’ю CBS News заявила посол України у США Оксана Маркарова.

"Лінія фронту на сході та півдні України - це лінія між злом і добром. Питання в тому, де вона пройде: на нашій території, на наших кордонах чи вже в Європі… Я впевнена, що США діятимуть з позиції сили, і ми разом знайдемо рішення, щоб зупинити російську агресію", - наголосила вона.Путін

Коментуючи майбутню зустріч президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна, дипломат зазначила, що Україна "молиться за те, щоб Трамп був ефективним" і досягнув відмінних результатів.

Також вона нагадала, що Україна дала згоду на будь-які види припинення вогню, хоч повне, хоч часткове.

"Ми хочемо, щоб Путін зупинився, і сподіваємося, що поштовх з боку президента Трампа, а також санкційні пакети і вторинні санкції проти тих, хто допомагає Росії, переконають його нарешті припинити агресію", - заявила дипломатка.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна буде отримувати зброю незалежно від зустрічі Трампа й Путіна, - Рютте

Маркарова додала, що президент України Володимир Зеленський з самого першого дня агресії РФ був відданий справі миру і готовий просувати відповідний порядок денний будь-де. Зокрема, якщо буде потрібно, він буде присутній на зустрічах.

Дипломат зазначила, що Україна готова обговорювати як покласти край війні, однак припинення вогню завжди було важливим кроком, щоб "зупинити вбивства і перейти до дипломатії".

Вона також наголосила, що саме РФ напала на Україну, незаконно захопивши Крим та інші території.

Водночас вона застерегла від ідей щодо "буферних зон" чи поділу України. За словами дипломата, це застарілі концепції минулого століття.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лідери держав Північної Європи та Балтії застерегли від укладання миру без урахування позиції України: "Міжнародні кордони не можуть бути змінені силою"

Окремо у Facebook Маркарова написала, що "вперше за роки активних інтерв’ю в США взяла з собою в ефір" Конституцію України, яка містить відповіді на питання щодо українських територій.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

Автор: 

путін володимир (24438) Трамп Дональд (6709) Маркарова Оксана (501)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+3
пОСЛИЦЯ одним словом
показати весь коментар
11.08.2025 06:32 Відповісти
+1
Халва, халва, солодко ... Ой ! Так була ж, як треба, коричнева ?!
Здатність безперервно лицемірно брехати є пропуском у політику.
То чи варто дивуватись моральній деградації західної цивілізації ?
показати весь коментар
11.08.2025 06:43 Відповісти
+1
Я так поняв можна маринувати шашлики,чи ще рано ?
показати весь коментар
11.08.2025 06:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пОСЛИЦЯ одним словом
показати весь коментар
11.08.2025 06:32 Відповісти
Звісно, що штати балакатимуть з позиції сили. Як прижмуть Україну.
показати весь коментар
11.08.2025 06:49 Відповісти
По конкретніше можеш?
показати весь коментар
11.08.2025 06:52 Відповісти
Здесь пуйло , обладавший сверхъестественным чутьем, понял, что сейчас его будут бить, может быть, даже ногами.
показати весь коментар
11.08.2025 06:33 Відповісти
Нас будуть бити два скажених рюріка
показати весь коментар
11.08.2025 07:25 Відповісти
Халва, халва, солодко ... Ой ! Так була ж, як треба, коричнева ?!
Здатність безперервно лицемірно брехати є пропуском у політику.
То чи варто дивуватись моральній деградації західної цивілізації ?
показати весь коментар
11.08.2025 06:43 Відповісти
а східна просто зразок моральності, ти хотіло сказати.
показати весь коментар
11.08.2025 07:35 Відповісти
Я так поняв можна маринувати шашлики,чи ще рано ?
показати весь коментар
11.08.2025 06:47 Відповісти
маринуй ,не пропадуть,я прийду у гості
показати весь коментар
11.08.2025 06:54 Відповісти
так майскіє вже пройшли, а до наступних ще довго.
показати весь коментар
11.08.2025 07:37 Відповісти
Окремо у Facebook https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/pfbid02wVc4cYfQDYYgWXPJBoS8yv4aEZ4cg6MtdBMQKGbvQWTDUSbHrUvKtFCnmzf8PDrjl?rdid=KUTKjJqkR6pGEhx4# Маркарова написала, що "вперше за роки активних інтерв'ю в США взяла з собою в ефір" Конституцію України, яка містить відповіді на питання щодо українських територій.
показати весь коментар
11.08.2025 06:53 Відповісти
Конституцію ту вона підкладає під тарілку з борщем у своєму генделику
показати весь коментар
11.08.2025 06:57 Відповісти
Трамп особисто їй це сказав?
показати весь коментар
11.08.2025 07:10 Відповісти
Це порося ще не закололи?
показати весь коментар
11.08.2025 07:12 Відповісти
Шо воно меле? Результати її роботи в США нульові
показати весь коментар
11.08.2025 07:16 Відповісти
Певічка гросу яку вона пристрохла в посольство щоб та в її ресторанах завивала.
показати весь коментар
11.08.2025 07:21 Відповісти
У сша сила, звичайно, є, але ж яка задишка!
показати весь коментар
11.08.2025 07:18 Відповісти
Е тількі одне рішеня, нах з нашої землі та репарації на відновлення того ож масквабадські дикуна зламали.
показати весь коментар
11.08.2025 07:22 Відповісти
це позор української дипломатії
показати весь коментар
11.08.2025 07:30 Відповісти
А вона ще і досі там послиця?
показати весь коментар
11.08.2025 07:32 Відповісти
Тут коментувати нічого.Це не новина,так,сміття
показати весь коментар
11.08.2025 07:33 Відповісти
А у этой балаболки спичрайтер тоже ничего себе,талантливый,как Трамп терпит это квартальное шапито непонятно.
показати весь коментар
11.08.2025 07:38 Відповісти
 
 