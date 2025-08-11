Європі не вистачає сил для реального впливу на переговорах Трампа та Путіна, - The Times

Європейські лідери, напередодні зустрічі Трампа та Путіна, намагаються вибудувати захист України і компенсувати підтримку США, проте їхніх зусиль буде недостатньо для досягнення реального результату

У неділю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європі необхідно "активізуватися і взяти на себе більш вагому роль" у фінансуванні України в її війні проти Росії.

"Однак очевидно, що навіть якщо Європа залишиться непохитною у своїй дипломатичній позиції, у неї недостатньо сил, щоб підтримати Київ у переговорах про вигідні умови майбутньої мирної угоди або забезпечити дотримання режиму припинення вогню", - пише видання.

Зокрема, так звана "коаліція охочих" навряд чи виправдає початкові надії на присутність 64 000 військовослужбовців в Україні. Це значно менше, ніж 200 000 військовослужбовців, які, за попередніми оцінками президента Зеленського, необхідні для надійного встановлення миру та запобігання новому російському нападу після укладення угоди про припинення вогню. Експерти оцінюють цю цифру ближче до 600 000.

Наразі Велика Британія і Франція - єдині країни, які виділили певну кількість військ. Повідомляється, що Фінляндія занепокоєна тим, що будь-яке розгортання "послабить" її власну прикордонну оборону, тоді як Польща, Іспанія та Італія ясно дали зрозуміти, що не відправлятимуть туди солдатів. Естонія заявила, що, можливо, буде готова направити лише бойовий підрозділ сухопутних військ чисельністю до роти.

Водночас за даними Кільського інституту, у фінансовому відношенні Європа обігнала США, ставши найбільшим постачальником допомоги Україні в червні, надавши близько 72 мільярдів євро військової допомоги проти 65 мільярдів євро, виділених США.

Однак США постачають найсучасніше і смертоносне обладнання, включно з передовими системами ППО і високоточними боєприпасами. Значна частина допомоги Європи йде на фінансування закупівель зброї американського виробництва, що підкреслює її залежність від цієї країни, зазначає The Times.

"Європа могла б запропонувати стимули, такі як розморожування російських активів, як розмінну монету за будь-якого врегулювання. Однак це залежить від того, чи вважатиме Путін переговори кращими порівняно з продовженням війни, а це далеко не гарантовано".

Як підкреслює видання, дипломатичні зусилля Європи "значні, але без військової підтримки ризикують стати символічними". Здатність захистити територіальну цілісність України залежить від стійкої прихильності США постачати зброю, війська і проявляти політичну волю.

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.