Європі не вистачає сил для реального впливу на переговорах Трампа та Путіна, - The Times

Допомога Україні від Європи

Європейські лідери, напередодні  зустрічі Трампа та Путіна, намагаються вибудувати захист України і компенсувати підтримку США, проте  їхніх зусиль буде недостатньо для досягнення реального результату

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Times.

У неділю віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європі необхідно "активізуватися і взяти на себе більш вагому роль" у фінансуванні України в її війні проти Росії.

"Однак очевидно, що навіть якщо Європа залишиться непохитною у своїй дипломатичній позиції, у неї недостатньо сил, щоб підтримати Київ у переговорах про вигідні умови майбутньої мирної угоди або забезпечити дотримання режиму припинення вогню", - пише видання.

Зокрема, так звана "коаліція охочих" навряд чи виправдає початкові надії на присутність 64 000 військовослужбовців в Україні. Це значно менше, ніж 200 000 військовослужбовців, які, за попередніми оцінками президента Зеленського, необхідні для надійного встановлення миру та запобігання новому російському нападу після укладення угоди про припинення вогню. Експерти оцінюють цю цифру ближче до 600 000.

Наразі Велика Британія і Франція - єдині країни, які виділили певну кількість військ. Повідомляється, що Фінляндія занепокоєна тим, що будь-яке розгортання "послабить" її власну прикордонну оборону, тоді як Польща, Іспанія та Італія ясно дали зрозуміти, що не відправлятимуть туди солдатів. Естонія заявила, що, можливо, буде готова направити лише бойовий підрозділ сухопутних військ чисельністю до роти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Велика Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США, - Стармер

Водночас за даними Кільського інституту, у фінансовому відношенні Європа обігнала США, ставши найбільшим постачальником допомоги Україні в червні, надавши близько 72 мільярдів євро військової допомоги проти 65 мільярдів євро, виділених США.

Однак США постачають найсучасніше і смертоносне обладнання, включно з передовими системами ППО і високоточними боєприпасами. Значна частина допомоги Європи йде на фінансування закупівель зброї американського виробництва, що підкреслює її залежність від цієї країни, зазначає The Times.

"Європа могла б запропонувати стимули, такі як розморожування російських активів, як розмінну монету за будь-якого врегулювання. Однак це залежить від того, чи вважатиме Путін переговори кращими порівняно з продовженням війни, а це далеко не гарантовано".

Як підкреслює видання, дипломатичні зусилля Європи "значні, але без військової підтримки ризикують стати символічними". Здатність захистити територіальну цілісність України залежить від стійкої прихильності США постачати зброю, війська і проявляти політичну волю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Під час переговорів з Росією США діятимуть з позиції сили, - Маркарова

Раніше повідомлялося, що зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

ЗМІ пишуть, що президент України Володимир Зеленський може долучитися до цієї зустрічі.

+6
Коли у тебе в тилу посіпаки рф на кшталт орбана чи фіцо, які можуть зусилля підірвати зсередини,то про що можно говорити
показати весь коментар
11.08.2025 08:05 Відповісти
+5
Жила Європа як на курорті. Думали буде вічно. А тут путлєр,і раптом рижий як з конопель.
показати весь коментар
11.08.2025 08:05 Відповісти
+5
І на що нам цей світ, якщо в ньому не буде України !!!
показати весь коментар
11.08.2025 08:40 Відповісти
І навіщо ті балаболи там?
показати весь коментар
11.08.2025 08:04 Відповісти
🔥🔥🔥
показати весь коментар
11.08.2025 08:19 Відповісти
Что ж такое? Были же люди как люди и вдруг все стали уроди...
показати весь коментар
11.08.2025 08:07 Відповісти
"Вигідні умови"? Чого? Капітуляції? Їх не існує у природі!
показати весь коментар
11.08.2025 08:13 Відповісти
Европі не хватає сил...
Зато сили є в українців, треба тільки зброї побільше, а не по чайній ложкі, як зараз. Європа, по великому рахунку хоче викакатись і не надутись. Не вийде. Без постачання зброї. Тому що Европу не ******** тільки тому, що проти кацапської орди стоїть Україна.
показати весь коментар
11.08.2025 08:21 Відповісти
Було б дивно якщо б з Європою Трамп і його оточення рахувались, якщо орбан з фіцо весь ЄС з їх мега Макроном і Мерцем, Мелоні та іншими крутить на причингому мімті безсоромно пихато і відверто, принижуючі їх статус до гульової відмітки.
показати весь коментар
11.08.2025 08:23 Відповісти
Вони самі стали такими, ніхто іх не примушував. Як і Українці, що водили 30 років хороводи, та пісень співали, коли інші державу розкрадали і армію роззброювали.
показати весь коментар
11.08.2025 08:23 Відповісти
++++
І ті керманичі і досі при владі, і не мають жодних покарань.
показати весь коментар
11.08.2025 09:42 Відповісти
Звідки скільки ботів розвелось? Як бліх на собаці.
показати весь коментар
11.08.2025 08:31 Відповісти
А ви тільки помітили, що кацапи в коментах тут почуваються як жаби в теплому болоті? От, наприклад, така наскрізь кацапська тварюка федька підоренко. Чи сидоренко.
показати весь коментар
11.08.2025 09:00 Відповісти
показати весь коментар
11.08.2025 08:35 Відповісти
Європа могла б запропонувати стимули, такі як розморожування російських активів, як розмінну монету за будь-якого врегулювання. - а чому б просто не закупити зброї на ці 300 млрд $ і рознести півросії? Зрозуміло чому, бо вони всього бояться.
показати весь коментар
11.08.2025 08:40 Відповісти
Желания не хватает, думают пронесет, дибилы!!! После Украины будет Литва.
показати весь коментар
11.08.2025 08:41 Відповісти
Сміливості і совісті не вистачає.
показати весь коментар
11.08.2025 08:49 Відповісти
избирателям мозгов не хватает и в США и в Украине
показати весь коментар
11.08.2025 09:04 Відповісти
Європа буде петляти до останнього, але петляти можна тільки за рахунок когось іншого. Ну США вже звалили з цього рівняння, лишився ще хтось інший - от за нього можна добряче взятися)
показати весь коментар
11.08.2025 09:13 Відповісти
 
 