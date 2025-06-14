Велика Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США, - Стармер

Ключовою умовою введення британських військ в Україну є повітряне прикриття з боку Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Bloomberg заявив прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Я завжди говорив, що прикриття з повітря з боку США є необхідною складовою", - наголосив Стармер, відповідаючи на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців.

Він зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

"У мене немає підстав вважати, що США та Велика Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років", - сказав політик.

Нагадаємо, Сполучені Штати не готові надати засоби протиповітряної оборони для миротворчої місії, яку планують розмістити в Україні після завершення бойових дій.

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