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Новини Іноземні миротворці в Україні
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Велика Британія не планує вводити свої війська в Україну без гарантій безпеки від США, - Стармер

Коли британські миротворці можуть з’явитися в Україні

Ключовою умовою введення британських військ в Україну є повітряне прикриття з боку Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю Bloomberg заявив прем'єр Великої Британії Кір Стармер.

Я завжди говорив, що прикриття з повітря з боку США є необхідною складовою", - наголосив Стармер, відповідаючи на запитання, чи готовий Лондон відправити британських військових до України в межах післявоєнної миротворчої місії без участі американців.

Він зазначив, що бачить майбутню взаємодію саме в контексті спільних дій союзників.

"У мене немає підстав вважати, що США та Велика Британія не можуть діяти разом, як ми це робили історично протягом багатьох років", - сказав політик.

Нагадаємо, Сполучені Штати не готові надати засоби протиповітряної оборони для миротворчої місії, яку планують розмістити в Україні після завершення бойових дій.

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Автор: 

Велика Британія (5668) США (23483) Україна (5974) Стармер Кір (222)


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Топ коментарі
+6
класна відмазка.
можна було б додати ще висадку марсіян але і так гарно.
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14.06.2025 16:56 Відповісти
+5
одним словом "3,14здаболи які були бтакими й залишилися".Брехливі,лицемірні .світові аферисти, котрі будуть обіцяти словами "золоті гори".а як справа доходить до реальних справ "зимою хер снігу в них випросиш"
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14.06.2025 16:58 Відповісти
+3
Опять двадцять пять. Ніхто нікуди нічого вводити не буде. Це такий триндеж тіпа нашого піаніста.
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14.06.2025 17:11 Відповісти
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класна відмазка.
можна було б додати ще висадку марсіян але і так гарно.
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14.06.2025 16:56 Відповісти
Так гарантій від США не буде - прем"єр бритів як дитина - мав би знати шо там заправляє Трамп
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14.06.2025 16:57 Відповісти
одним словом "3,14здаболи які були бтакими й залишилися".Брехливі,лицемірні .світові аферисти, котрі будуть обіцяти словами "золоті гори".а як справа доходить до реальних справ "зимою хер снігу в них випросиш"
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14.06.2025 16:58 Відповісти
ус%алися і бріти.
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14.06.2025 17:07 Відповісти
от і казочці кінець а хто слухав молодець.... ми НЕ ЕВРОПА для них всіх - ми "рузкіе" ми були в СССР і їм на нас чхати
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14.06.2025 17:08 Відповісти
Щоб вам усім.... добре було! Як нам.....
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14.06.2025 17:09 Відповісти
Опять двадцять пять. Ніхто нікуди нічого вводити не буде. Це такий триндеж тіпа нашого піаніста.
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14.06.2025 17:11 Відповісти
Без омериканців вже й в туалет самі не підуть!
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14.06.2025 17:18 Відповісти
Вот рашку надо сделать такую как британия, пусть вся рф поместится на острове сахалин, и они как и британцы без протектората и пикнуть не смогут!
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14.06.2025 17:20 Відповісти
Сахалін був японський і повинен повернутись.
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14.06.2025 17:35 Відповісти
Ну если так подумать, ***** та рашка на политической карте мира вообще нужна?? Московия и московиты в рубежах москвы и области пусть сидят!
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14.06.2025 17:46 Відповісти
А чому самі британці не можуть прикрити з повітря?!
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14.06.2025 17:22 Відповісти
Можуть. Тільки язиком
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14.06.2025 17:39 Відповісти
"ви ж не Ізраїль" - додав він
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14.06.2025 17:29 Відповісти
Зате коли справа стосується будь-яких переговорів щодо України, то тут наші британські, французькі та німецькі ''партнери'' хочуть бути першими і біжать за стіл ************ всіх ліктями, не особливо оглядаючись на США
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14.06.2025 17:29 Відповісти
Штати тепер зайняті з Іраном.
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14.06.2025 17:33 Відповісти
Щож ви можете і куди вводити?
Після роздзьобаного Томагавками?
Глянь на Макарона - він вєздє уводе, і бабушкі і Україні ще Ізраілю пообіцяв!
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14.06.2025 17:34 Відповісти
Ну що, вже британці не такі
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14.06.2025 17:34 Відповісти
ну так, треба орієнтуватись на позицію гегсета. Він з трампом на одній хвилі, і острів ваш гойдає на тій хвилі, і солоні теплі бризки прямо у лице... тільки вспівайте утиратись.
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14.06.2025 17:35 Відповісти
Яка може бути гарантія від сшП?
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14.06.2025 17:36 Відповісти
Коаліція стурбованих.
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14.06.2025 17:40 Відповісти
Европа это маленькие, но гордые страны. Нельзя требовать от них слишком многого.
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14.06.2025 17:47 Відповісти
Тобто,всі би миротворили,розпилювали гроші та заробляли,якби все українці зробили самі,а американці приїхали розробляти рідкоземельні(Ох і підтримка(
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14.06.2025 17:48 Відповісти
 
 