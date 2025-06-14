Путін тягне кота за хвіст у питанні припинення вогню, - Стармер

Кремлівський диктатор Володимир Путін абсолютно не поспішає у питанні безумовного припинення вогню у своїй війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю Bloomberg сказав прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

"Президент Трамп хоче покласти край конфлікту. Я в цьому не сумніваюся. Ми наближаємося, я сподіваюся, до якогось припинення вогню, якоїсь угоди. Президент Зеленський абсолютно чітко заявив, що хоче безумовного припинення вогню", - зауважив Стармер.

Путін, на мій погляд, тягне кота за хвіст, тому я вважаю, що нам - разом з іншими - важливо сказати, що будуть наслідки, якщо Росія не піде на безумовне припинення вогню", - заявив він.

За словами Стармера, шлях до миру рідко буває прямолінійним.

"Але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп. Це те, чого хочуть українці. Це війна, яку веде проти них агресор, яким є Росія, і тому ми робимо все можливе, щоб досягти результату. Я рішуче налаштований, що Велика Британія відіграватиме провідну роль у цьому питанні. Це стосується не лише суверенітету України, але й наших цінностей у Європі та прямого впливу, який він має тут, у Сполученому Королівстві", - додав він.

Також Стармер вважає, що Європі потрібно "активізуватися".

"І тому разом із президентом Макроном ми очолили "Коаліцію охочих", яка має йти в темпі тих, хто хоче йти найдалі, а не в темпі тих, хто найбільш обережний", - зазначив він.