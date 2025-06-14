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Новини Припинення вогню між Україною та РФ Переговори про припинення вогню
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Путін тягне кота за хвіст у питанні припинення вогню, - Стармер

путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін абсолютно не поспішає у питанні безумовного припинення вогню у своїй війні проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Укрінформ, про це в інтерв’ю Bloomberg сказав прем'єр-міністр Британії Кір Стармер.

"Президент Трамп хоче покласти край конфлікту. Я в цьому не сумніваюся. Ми наближаємося, я сподіваюся, до якогось припинення вогню, якоїсь угоди. Президент Зеленський абсолютно чітко заявив, що хоче безумовного припинення вогню", - зауважив Стармер.

Путін, на мій погляд, тягне кота за хвіст, тому я вважаю, що нам - разом з іншими - важливо сказати, що будуть наслідки, якщо Росія не піде на безумовне припинення вогню", - заявив він.

За словами Стармера, шлях до миру рідко буває прямолінійним.

"Але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп. Це те, чого хочуть українці. Це війна, яку веде проти них агресор, яким є Росія, і тому ми робимо все можливе, щоб досягти результату. Я рішуче налаштований, що Велика Британія відіграватиме провідну роль у цьому питанні. Це стосується не лише суверенітету України, але й наших цінностей у Європі та прямого впливу, який він має тут, у Сполученому Королівстві", - додав він.

Також Стармер вважає, що Європі потрібно "активізуватися".

"І тому разом із президентом Макроном ми очолили "Коаліцію охочих", яка має йти в темпі тих, хто хоче йти найдалі, а не в темпі тих, хто найбільш обережний", - зазначив він.

Автор: 

путін володимир (24143) Стармер Кір (222)


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Топ коментарі
+5
Він захопив за травень купу територій. Чого йому припиняти?
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14.06.2025 15:12 Відповісти
+2
Що там з ультиматумом 12-го травня?

>> Але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп

ртамп хоче, щоб Україна підписала всі ультиматуми йухла і здалася.

Стармер або дурний, якщо цього не розуміє, або просто змушений так говорити.
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14.06.2025 15:27 Відповісти
+2
КОТА ЗА ХВІСТ ТЯГНЕ США .ЄС І НАТО ІЗ ВСТУПОМ УКРАЇНИ В АЛЬЯНС І ЄС....А куйло ,тягне всіх цих світових аферистів за яйця,щоб вони бува не перестали тягнути кота за хвіст....
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14.06.2025 15:33 Відповісти
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Так тягніть його за яйця!
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14.06.2025 15:11 Відповісти
Він захопив за травень купу територій. Чого йому припиняти?
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14.06.2025 15:12 Відповісти
У ***** роль така - **********!
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14.06.2025 15:13 Відповісти
"будуть наслідки, якщо Росія не піде на безумовне припинення вогню"

Вже місяць як "наслідки будуть", кожного дня будуть але жодного дня не настають.
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14.06.2025 15:17 Відповісти
Що там з ультиматумом 12-го травня?

>> Але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп

ртамп хоче, щоб Україна підписала всі ультиматуми йухла і здалася.

Стармер або дурний, якщо цього не розуміє, або просто змушений так говорити.
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14.06.2025 15:27 Відповісти
Трамп хочет показать что он таком классный чувак умеющим переговариваться с КНДР, ИРАН, соссия - а толку НОЛЬ, от его переговоров. просто выйти и сказать публике я с ними веду переговоры а все остальные не хотели.
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14.06.2025 15:29 Відповісти
Какая отвратительная ******@тическая рожа
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14.06.2025 15:29 Відповісти
Якесь руде чмо казало що якщо ***** не погодиться на припинення вогню він завалить таааак Україну зброєю..
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14.06.2025 15:30 Відповісти
Воно руде брихло
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14.06.2025 15:36 Відповісти
..через 2 тижні.
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14.06.2025 15:38 Відповісти
КОТА ЗА ХВІСТ ТЯГНЕ США .ЄС І НАТО ІЗ ВСТУПОМ УКРАЇНИ В АЛЬЯНС І ЄС....А куйло ,тягне всіх цих світових аферистів за яйця,щоб вони бува не перестали тягнути кота за хвіст....
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14.06.2025 15:33 Відповісти
Он тянет свою ПИПКУ МЕГА ГИГАНСКУЮ
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14.06.2025 15:35 Відповісти
Тягнути кота за хвіст- прерогатива західних куколдів. *****-плагіатор. Стармер повинен подати до суду за порушення авторських прав.
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14.06.2025 15:37 Відповісти
Коаліція стурбованих.
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14.06.2025 16:14 Відповісти
Ось коли прижмуть йому хвоста, і він замекає про припинення вогню, тоді Україні не потрібно буде погоджуватись...
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14.06.2025 16:37 Відповісти
Кота за хвіст тягнете ви, тобто ЄС і сша. А ***** як завжди грає свою любиму гру в гопника і повторює свої любимі прислів'я ми гаварім адно а дєлаєм другоє, ето рузкая смєкалка і *курачка па зєрнишку тук-тук-тук
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14.06.2025 16:51 Відповісти
Здається він однозначно пояснив що ніякого припинення вогню не буде.
Але є'баньки все ходять і перепитують - "а це точно"?
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14.06.2025 16:57 Відповісти
Та ні, він водить за носа
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14.06.2025 17:07 Відповісти
 
 