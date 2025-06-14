Путин тянет кота за хвост в вопросе прекращения огня, - Стармер
Кремлевский диктатор Владимир Путин совершенно не спешит в вопросе безусловного прекращения огня в своей войне против Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в интервью Bloomberg сказал премьер-министр Британии Кир Стармер.
"Президент Трамп хочет положить конец конфликту. Я в этом не сомневаюсь. Мы приближаемся, я надеюсь, к какому-то прекращению огня, какому-то соглашению. Президент Зеленский абсолютно четко заявил, что хочет безусловного прекращения огня", - отметил Стармер.
Путин, на мой взгляд, тянет кота за хвост, поэтому я считаю, что нам - вместе с другими - важно сказать, что будут последствия, если Россия не пойдет на безусловное прекращение огня", - заявил он.
По словам Стармера, путь к миру редко бывает прямолинейным.
"Но я верю, что именно этого хочет президент Трамп. Это то, чего хотят украинцы. Это война, которую ведет против них агрессор, которым является Россия, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы достичь результата. Я решительно настроен, что Великобритания будет играть ведущую роль в этом вопросе. Это касается не только суверенитета Украины, но и наших ценностей в Европе и прямого влияния, которое он имеет здесь, в Соединенном Королевстве", - добавил он.
Также Стармер считает, что Европе нужно "активизироваться".
"И поэтому вместе с президентом Макроном мы возглавили "Коалицию желающих", которая должна идти в темпе тех, кто хочет идти дальше, а не в темпе тех, кто наиболее осторожен", - отметил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вже місяць як "наслідки будуть", кожного дня будуть але жодного дня не настають.
>> Але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп
ртамп хоче, щоб Україна підписала всі ультиматуми йухла і здалася.
Стармер або дурний, якщо цього не розуміє, або просто змушений так говорити.
отвратительная******@тическая рожа
Але є'баньки все ходять і перепитують - "а це точно"?