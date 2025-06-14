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Новости Прекращение огня между Украиной и РФ Переговоры о прекращении огня
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Путин тянет кота за хвост в вопросе прекращения огня, - Стармер

путін

Кремлевский диктатор Владимир Путин совершенно не спешит в вопросе безусловного прекращения огня в своей войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в интервью Bloomberg сказал премьер-министр Британии Кир Стармер.

"Президент Трамп хочет положить конец конфликту. Я в этом не сомневаюсь. Мы приближаемся, я надеюсь, к какому-то прекращению огня, какому-то соглашению. Президент Зеленский абсолютно четко заявил, что хочет безусловного прекращения огня", - отметил Стармер.

Путин, на мой взгляд, тянет кота за хвост, поэтому я считаю, что нам - вместе с другими - важно сказать, что будут последствия, если Россия не пойдет на безусловное прекращение огня", - заявил он.

По словам Стармера, путь к миру редко бывает прямолинейным.

"Но я верю, что именно этого хочет президент Трамп. Это то, чего хотят украинцы. Это война, которую ведет против них агрессор, которым является Россия, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы достичь результата. Я решительно настроен, что Великобритания будет играть ведущую роль в этом вопросе. Это касается не только суверенитета Украины, но и наших ценностей в Европе и прямого влияния, которое он имеет здесь, в Соединенном Королевстве", - добавил он.

Также Стармер считает, что Европе нужно "активизироваться".

"И поэтому вместе с президентом Макроном мы возглавили "Коалицию желающих", которая должна идти в темпе тех, кто хочет идти дальше, а не в темпе тех, кто наиболее осторожен", - отметил он.

Автор: 

путин владимир (31582) Стармер Кир (219)


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Топ комментарии
+5
Він захопив за травень купу територій. Чого йому припиняти?
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14.06.2025 15:12 Ответить
+2
Що там з ультиматумом 12-го травня?

>> Але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп

ртамп хоче, щоб Україна підписала всі ультиматуми йухла і здалася.

Стармер або дурний, якщо цього не розуміє, або просто змушений так говорити.
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14.06.2025 15:27 Ответить
+2
КОТА ЗА ХВІСТ ТЯГНЕ США .ЄС І НАТО ІЗ ВСТУПОМ УКРАЇНИ В АЛЬЯНС І ЄС....А куйло ,тягне всіх цих світових аферистів за яйця,щоб вони бува не перестали тягнути кота за хвіст....
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14.06.2025 15:33 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Так тягніть його за яйця!
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14.06.2025 15:11 Ответить
Він захопив за травень купу територій. Чого йому припиняти?
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14.06.2025 15:12 Ответить
У ***** роль така - **********!
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14.06.2025 15:13 Ответить
"будуть наслідки, якщо Росія не піде на безумовне припинення вогню"

Вже місяць як "наслідки будуть", кожного дня будуть але жодного дня не настають.
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14.06.2025 15:17 Ответить
Що там з ультиматумом 12-го травня?

>> Але я вірю, що саме цього хоче президент Трамп

ртамп хоче, щоб Україна підписала всі ультиматуми йухла і здалася.

Стармер або дурний, якщо цього не розуміє, або просто змушений так говорити.
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14.06.2025 15:27 Ответить
Трамп хочет показать что он таком классный чувак умеющим переговариваться с КНДР, ИРАН, соссия - а толку НОЛЬ, от его переговоров. просто выйти и сказать публике я с ними веду переговоры а все остальные не хотели.
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14.06.2025 15:29 Ответить
Какая отвратительная ******@тическая рожа
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14.06.2025 15:29 Ответить
Якесь руде чмо казало що якщо ***** не погодиться на припинення вогню він завалить таааак Україну зброєю..
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14.06.2025 15:30 Ответить
Воно руде брихло
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14.06.2025 15:36 Ответить
..через 2 тижні.
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14.06.2025 15:38 Ответить
КОТА ЗА ХВІСТ ТЯГНЕ США .ЄС І НАТО ІЗ ВСТУПОМ УКРАЇНИ В АЛЬЯНС І ЄС....А куйло ,тягне всіх цих світових аферистів за яйця,щоб вони бува не перестали тягнути кота за хвіст....
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14.06.2025 15:33 Ответить
Он тянет свою ПИПКУ МЕГА ГИГАНСКУЮ
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14.06.2025 15:35 Ответить
Тягнути кота за хвіст- прерогатива західних куколдів. *****-плагіатор. Стармер повинен подати до суду за порушення авторських прав.
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14.06.2025 15:37 Ответить
Коаліція стурбованих.
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14.06.2025 16:14 Ответить
Ось коли прижмуть йому хвоста, і він замекає про припинення вогню, тоді Україні не потрібно буде погоджуватись...
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14.06.2025 16:37 Ответить
Кота за хвіст тягнете ви, тобто ЄС і сша. А ***** як завжди грає свою любиму гру в гопника і повторює свої любимі прислів'я ми гаварім адно а дєлаєм другоє, ето рузкая смєкалка і *курачка па зєрнишку тук-тук-тук
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14.06.2025 16:51 Ответить
Здається він однозначно пояснив що ніякого припинення вогню не буде.
Але є'баньки все ходять і перепитують - "а це точно"?
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14.06.2025 16:57 Ответить
Та ні, він водить за носа
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14.06.2025 17:07 Ответить
 
 