Путин тянет кота за хвост в вопросе прекращения огня, - Стармер

Кремлевский диктатор Владимир Путин совершенно не спешит в вопросе безусловного прекращения огня в своей войне против Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в интервью Bloomberg сказал премьер-министр Британии Кир Стармер.

"Президент Трамп хочет положить конец конфликту. Я в этом не сомневаюсь. Мы приближаемся, я надеюсь, к какому-то прекращению огня, какому-то соглашению. Президент Зеленский абсолютно четко заявил, что хочет безусловного прекращения огня", - отметил Стармер.

Путин, на мой взгляд, тянет кота за хвост, поэтому я считаю, что нам - вместе с другими - важно сказать, что будут последствия, если Россия не пойдет на безусловное прекращение огня", - заявил он.

По словам Стармера, путь к миру редко бывает прямолинейным.

"Но я верю, что именно этого хочет президент Трамп. Это то, чего хотят украинцы. Это война, которую ведет против них агрессор, которым является Россия, и поэтому мы делаем все возможное, чтобы достичь результата. Я решительно настроен, что Великобритания будет играть ведущую роль в этом вопросе. Это касается не только суверенитета Украины, но и наших ценностей в Европе и прямого влияния, которое он имеет здесь, в Соединенном Королевстве", - добавил он.

Также Стармер считает, что Европе нужно "активизироваться".

"И поэтому вместе с президентом Макроном мы возглавили "Коалицию желающих", которая должна идти в темпе тех, кто хочет идти дальше, а не в темпе тех, кто наиболее осторожен", - отметил он.