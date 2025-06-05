США не надаватимуть ППО для миротворців в Україні після війни, - Bloomberg

Сполучені Штати не готові надати засоби протиповітряної оборони для миротворчої місії, яку планують розмістити в Україні після завершення бойових дій.

Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення обмеженого контингенту військ у повоєнній Україні. Однак під час перемовин із Вашингтоном союзники з Європи дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп навряд чи надасть гарантії безпеки, яких очікують учасники майбутньої "коаліції охочих".

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Американське небажання надати системи ППО підкреслює розбіжності між західними союзниками щодо відповіді на російську агресію, зауважує видання. Європейські чиновники наголошують на потребі у міцній армії України, міжнародному тренуванні її військових, а також участі союзників у гарантуванні безпеки.

Водночас США можуть продовжити надавати розвіддані та вести спостереження за українсько-російським кордоном. Деякі європейські урядовці сподіваються, що у разі атаки на миротворчі сили Трамп все ж втрутиться, хоча на письмові гарантії не розраховують.

Британія та Франція, за даними Bloomberg, вже мають готовий план розміщення військ, однак реалізацію цього плану відклали до початку переговорів про припинення вогню.

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