США не надаватимуть ППО для миротворців в Україні після війни, - Bloomberg
Сполучені Штати не готові надати засоби протиповітряної оборони для миротворчої місії, яку планують розмістити в Україні після завершення бойових дій.
Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.
За даними джерел, Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення обмеженого контингенту військ у повоєнній Україні. Однак під час перемовин із Вашингтоном союзники з Європи дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп навряд чи надасть гарантії безпеки, яких очікують учасники майбутньої "коаліції охочих".
Американське небажання надати системи ППО підкреслює розбіжності між західними союзниками щодо відповіді на російську агресію, зауважує видання. Європейські чиновники наголошують на потребі у міцній армії України, міжнародному тренуванні її військових, а також участі союзників у гарантуванні безпеки.
Водночас США можуть продовжити надавати розвіддані та вести спостереження за українсько-російським кордоном. Деякі європейські урядовці сподіваються, що у разі атаки на миротворчі сили Трамп все ж втрутиться, хоча на письмові гарантії не розраховують.
Британія та Франція, за даними Bloomberg, вже мають готовий план розміщення військ, однак реалізацію цього плану відклали до початку переговорів про припинення вогню.
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https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
И после всех дебильных нападок и кривляний, какая страна будет помогать США в этой войне?
Китаю будет помогать расия,иран, севкорея.
А вот тампону будут выражать озабоченность.
корисні копалини..
американські компанії треба захищати..
інтерес США в безпеці власних інвесторів..
Все було піздіжом? Розвод лохів?
П,С, Нам потрібна ядерна зброя - іншого шляху намає.
Andi@andi_makintoch
https://x.com/andi_makintoch/status/1930522545259770304
https://x.com/turkmendagz
после сотен тысяч жертв в Украине по вине сша, разоружившей ядерную Украину, они не барыги, не трусы и не предатели. они *****@сы !