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Новини Іноземні миротворці в Україні
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США не надаватимуть ППО для миротворців в Україні після війни, - Bloomberg

Атака шахедів 27 травня 2025 року. Скільки цілей збито

Сполучені Штати не готові надати засоби протиповітряної оборони для миротворчої місії, яку планують розмістити в Україні після завершення бойових дій.

Про це повідомило Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, інформує Цензор.НЕТ.

За даними джерел, Велика Британія та Франція розробили план щодо розміщення обмеженого контингенту військ у повоєнній Україні. Однак під час перемовин із Вашингтоном союзники з Європи дійшли висновку, що президент США Дональд Трамп навряд чи надасть гарантії безпеки, яких очікують учасники майбутньої "коаліції охочих".

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Американське небажання надати системи ППО підкреслює розбіжності між західними союзниками щодо відповіді на російську агресію, зауважує видання. Європейські чиновники наголошують на потребі у міцній армії України, міжнародному тренуванні її військових, а також участі союзників у гарантуванні безпеки.

Водночас США можуть продовжити надавати розвіддані та вести спостереження за українсько-російським кордоном. Деякі європейські урядовці сподіваються, що у разі атаки на миротворчі сили Трамп все ж втрутиться, хоча на письмові гарантії не розраховують.

Британія та Франція, за даними Bloomberg, вже мають готовий план розміщення військ, однак реалізацію цього плану відклали до початку переговорів про припинення вогню.

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Автор: 

миротворці (857) ППО (3272) США (23375) війна в Україні (4685)


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Топ коментарі
+6
Це не США не хоче надавати зброю, це Трамп я його магашисти не хочуть надавати зброю. Прийде час - Трампа з його камарільєю відправлять в утиль - зброя буде, так чи інакше.
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05.06.2025 14:44 Відповісти
+6
Тампон собирается воевать с Китаем? Ждет?
И после всех дебильных нападок и кривляний, какая страна будет помогать США в этой войне?
Китаю будет помогать расия,иран, севкорея.
А вот тампону будут выражать озабоченность.
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05.06.2025 14:46 Відповісти
+4
Ну так це ж зрозуміло .Трампон готовий надати гарантії безбеки будь коли і будь де тільки своєму другу, владіміру-пуйлу.
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05.06.2025 14:52 Відповісти
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Но хоть палки-копалки и рогатки готовы предоставить? Миссию чем-то вооружить все же надо.
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05.06.2025 14:42 Відповісти
Зачем? Они как будто воевать будут что ли. При первом шухере все быстро поедут в Польшу.
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05.06.2025 14:45 Відповісти
https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
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05.06.2025 14:51 Відповісти
Це не США не хоче надавати зброю, це Трамп я його магашисти не хочуть надавати зброю. Прийде час - Трампа з його камарільєю відправлять в утиль - зброя буде, так чи інакше.
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05.06.2025 14:44 Відповісти
Дякую. *улибнуло*.
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05.06.2025 14:47 Відповісти
На самом деле в США у самих дефицит современных систем ПВО и они очень очкуют в ожидании возможной заварушки с Китаем в тихоокеанском бассейне. Так что с точки зрения собственной безопасности они поступают абсолютно правильно. Принцип "жену отдай дяде, а сам иди к ...ляди" здесь не проходит.
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05.06.2025 14:50 Відповісти
я мав на увазі не лише засоби ППО, ПРО штатівського виробництва. Я мав на увазі всю зброю, і Петріоти в т.ч., нехай , довіряю Вам, в США вони в дефіциті.
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05.06.2025 14:55 Відповісти
СШК усиленно готовится к войне с Китаем, к которой они оказались не готовы. Они считают что рашка - это проблема Европы. А по Петриотам -

https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
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05.06.2025 15:08 Відповісти
Сша - оплот х-йла.
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05.06.2025 14:45 Відповісти
Тампон собирается воевать с Китаем? Ждет?
И после всех дебильных нападок и кривляний, какая страна будет помогать США в этой войне?
Китаю будет помогать расия,иран, севкорея.
А вот тампону будут выражать озабоченность.
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05.06.2025 14:46 Відповісти
Вот тут соглашусь, людей на фронт возможно не пошлют, но мощностя и людей для производства безпилотки, дронов, снарядов, патронов, нефть, газ, уголь по дешевке, а местами и беспдатно дадут аж бегом!
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05.06.2025 15:20 Відповісти
Навіть німці,в кого справжнього солдата вбили в 1945 році,і ті добре зрозуміли кацапську сутність,а ось до USA не доходить - далеко від Європи! ( я не нацист,і не підтримую звірячу ідеологію,як що що!)
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05.06.2025 14:47 Відповісти
ля про що вони говорять яка всраку ППО чи контингент , тут рижий тормоз та його друг вольодька не можуть один з одним націлуватися ....яке закінчення бойових дій пусті балачки
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05.06.2025 14:47 Відповісти
Дякуємо, дуже дякумо.
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05.06.2025 14:50 Відповісти
Ну так це ж зрозуміло .Трампон готовий надати гарантії безбеки будь коли і будь де тільки своєму другу, владіміру-пуйлу.
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05.06.2025 14:52 Відповісти
Угу - прикольно буде , коли кацапам йтиме допомога і від КНДР і від США ...
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05.06.2025 14:55 Відповісти
То й правильно роблять, немає сенсу обговорювати миротворців, яких насправді не буде.
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05.06.2025 14:54 Відповісти
Ну США же дали за ресурси. нафту та газ Зеленському собачий хрін. Хай лошара захищається собачим хером. Зелька з собачим хером - це потужна потужність. Можно шахеди збивать.
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05.06.2025 14:55 Відповісти
Але ж угода..
корисні копалини..
американські компанії треба захищати..
інтерес США в безпеці власних інвесторів..
Все було піздіжом? Розвод лохів?
П,С, Нам потрібна ядерна зброя - іншого шляху намає.
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05.06.2025 15:05 Відповісти
https://x.com/andi_makintoch

Andi@andi_makintoch



https://x.com/andi_makintoch/status/1930522545259770304

https://x.com/turkmendagz

после сотен тысяч жертв в Украине по вине сша, разоружившей ядерную Украину, они не барыги, не трусы и не предатели. они *****@сы !
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05.06.2025 15:07 Відповісти
Судя по взаимоотношениям с ****** - пассивные!
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05.06.2025 15:15 Відповісти
так после нашей Победы, в белом доме страпоном вонять уже не будет - ему год остался до импичмента
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05.06.2025 15:15 Відповісти
 
 