Європа розглядає захист України без участі США через позицію Трампа, - The Telegraph

Британські та французькі посадовці, які працюють над планами "миротворчих сил" для України, визнали необхідність реалістично оцінити роль президента США Дональда Трампа у врегулюванні конфлікту.

Про це повідомляє газета The Telegraph із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч у Гаазі, де були присутні "політичні директори" міністерств закордонних справ, засвідчила зміну акценту з можливої миротворчої місії на довгострокову оборону України без гарантій США. Один із західних посадовців прямо заявив: "Будьмо реалістами і визнаємо, що США ніколи не будуть на борту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Келлог порадив Віткоффу поспілкуватися з лідерами Європи, перш ніж довіряти Путіну

Європейський дипломат підтвердив, що країни Європи припускають, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть лише обмежені ресурси, як-от розвіддані. "Давайте будемо реалістами і визнаємо, що США ніколи не будуть на борту", - додав він.

Раніше коаліція на чолі з Кіром Стармером і Емманюелем Макроном працювала над створенням умов для мирного врегулювання за участі американців. Проте тепер, коли зростає ризик, що Трамп не буде посередником і припинить поставки зброї та розвідданих, фокус змістився на пошук варіантів без американської підтримки.

Водночас, щоб уникнути загрози з боку США, європейські посадовці публічно продовжують підтримувати мирні ініціативи Трампа. США наразі не схвалювали нових постачань зброї, але все ще виконують зобов'язання, укладені за часів Джо Байдена, та дозволили продаж запчастин для винищувачів F-16.

Також зазначено, що лідери Європи вирішили запросити президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі наступного місяця. Його участь раніше була під питанням через протидію Трампа вступу України до Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц відповів на критику Венса: Європа готова боротися за свободу і демократію