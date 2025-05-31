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Новини Іноземні миротворці в Україні Захист України Європою
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Європа розглядає захист України без участі США через позицію Трампа, - The Telegraph

Допомога Україні від Європи

Британські та французькі посадовці, які працюють над планами "миротворчих сил" для України, визнали необхідність реалістично оцінити роль президента США Дональда Трампа у врегулюванні конфлікту.

Про це повідомляє газета The Telegraph із посиланням на власні джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Зустріч у Гаазі, де були присутні "політичні директори" міністерств закордонних справ, засвідчила зміну акценту з можливої миротворчої місії на довгострокову оборону України без гарантій США. Один із західних посадовців прямо заявив: "Будьмо реалістами і визнаємо, що США ніколи не будуть на борту".

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Європейський дипломат підтвердив, що країни Європи припускають, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть лише обмежені ресурси, як-от розвіддані. "Давайте будемо реалістами і визнаємо, що США ніколи не будуть на борту", - додав він.

Раніше коаліція на чолі з Кіром Стармером і Емманюелем Макроном працювала над створенням умов для мирного врегулювання за участі американців. Проте тепер, коли зростає ризик, що Трамп не буде посередником і припинить поставки зброї та розвідданих, фокус змістився на пошук варіантів без американської підтримки.

Водночас, щоб уникнути загрози з боку США, європейські посадовці публічно продовжують підтримувати мирні ініціативи Трампа. США наразі не схвалювали нових постачань зброї, але все ще виконують зобов'язання, укладені за часів Джо Байдена, та дозволили продаж запчастин для винищувачів F-16.

Також зазначено, що лідери Європи вирішили запросити президента Володимира Зеленського на саміт НАТО в Гаазі наступного місяця. Його участь раніше була під питанням через протидію Трампа вступу України до Альянсу.

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Автор: 

Європа (1874) США (23335) Трамп Дональд (6063) війна в Україні (4607)


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Топ коментарі
+4
Півроку розглядали з гарантіями від США - тепер будуть по новому - хер зна скільки
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31.05.2025 13:51
+2
Украіна стікає кровʼю , в повному сенсі цього слова ,
а європейські політики і зехерпіду тільки зустрічаються і патякають
про мир , якого не видно на горизонті ,
замість того , щоби озброїти нашу краіну до зубів , бо ху@ло
розуміє тільки силу !!
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31.05.2025 14:01
+1
я так розумію люди з вашого плану не потрібні??ну ті яких по селах вже нема,а по містах виловлюють останніх.як там в польщі все добре,грошей на життя хватає??
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31.05.2025 14:09
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Півроку розглядали з гарантіями від США - тепер будуть по новому - хер зна скільки
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31.05.2025 13:51 Відповісти
там питання стоїть інакше-як не злити торгівельного партнера з боліт та не допустити Україні бистро впасти,бо лише тільки судячі по якості санкцій так воно і є.
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31.05.2025 14:03 Відповісти
Украіна стікає кровʼю , в повному сенсі цього слова ,
а європейські політики і зехерпіду тільки зустрічаються і патякають
про мир , якого не видно на горизонті ,
замість того , щоби озброїти нашу краіну до зубів , бо ху@ло
розуміє тільки силу !!
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31.05.2025 14:01 Відповісти
просто хочуть затягти час до моменту коли пітушня полізе прокладати прямий шлях на калініград
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31.05.2025 14:07 Відповісти
а коли захід на нове коло?
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31.05.2025 14:04 Відповісти
Україна сама себе захистить, потрібні кошти і зброя!
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31.05.2025 14:05 Відповісти
я так розумію люди з вашого плану не потрібні??ну ті яких по селах вже нема,а по містах виловлюють останніх.як там в польщі все добре,грошей на життя хватає??
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31.05.2025 14:09 Відповісти
Европа и "Захист Украини" понятия несовместимые. Я не верю что эти геморройщики в Брюсселе способны вообще на что либо кроме как сэлфи делать
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31.05.2025 14:06 Відповісти
так єс напряму вказав-потрібен час самим підготуватися,5-10 років,а Україна це те що удостоєне для великої місії,вмерти та відтягти час
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31.05.2025 14:12 Відповісти
ЗАГРОЗА З БОКУ ПУТІНА ТУРБУЄ НАТО ЗНАЧНО БІЛЬШЕ, НІЖ ЗДАЄТЬСЯ - Колумніст вважає, що настав час покласти край дебатам про те, чи існує реальна загроза нападу на Альянс. Вона існує.

У дебатах щодо Росії суперечка часто зводиться до простої тези: після трьох років війни та серйозних втрат в Україні, чи справді можна повірити, що російський лідер Владімір Путін https://zn.ua/ukr/WORLD/v-the-economist-diznalisja-chi-napade-putin-na-krajini-nato-.html наважиться кинути виклик об'єднаній силі НАТО?

Ті, кому доведеться воювати, не запитують, чи реальна загроза російського нападу на члена НАТО, а скоріше, де, коли і в якій формі вона з'явиться. Їх найбільше турбує те, як мало часу вони можуть мати на підготовку, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-05-30/putin-worries-nato-much-more-than-you-think?srnd=phx-opinion-politics-and-policy зазначає колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.Колумніст вважає, що настав час покласти край дебатам про те, чи існує реальна загроза нападу на Альянс. Вона існує.

У дебатах щодо Росії суперечка часто зводиться до простої тези: після трьох років війни та серйозних втрат в Україні, чи справді можна повірити, що російський лідер Владімір Путін https://zn.ua/ukr/WORLD/v-the-economist-diznalisja-chi-napade-putin-na-krajini-nato-.html наважиться кинути виклик об'єднаній силі НАТО?

Ті, кому доведеться воювати, не запитують, чи реальна загроза російського нападу на члена НАТО, а скоріше, де, коли і в якій формі вона з'явиться. Їх найбільше турбує те, як мало часу вони можуть мати на підготовку, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-05-30/putin-worries-nato-much-more-than-you-think?srnd=phx-opinion-politics-and-policy зазначає колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.

"Бойові сили, які Путін має на полі бою, зараз удвічі більші, ніж коли він віддав наказ про вторгнення у 2022 році, і він продовжує набирати нових бійців. Виробництво зброї та *********** різко зросло. Зіткнення з передовою західною зброєю - наприклад, HIMARS - дало росіянам час, щоб з'ясувати, як її нейтралізувати. Російські повітряні сили, створені для боротьби з НАТО, є ********* і збереглися в повному складі", - вважає колумніст.

"Не все так погано. Найважливіше - в Європі сформувався більш твердий консенсус щодо того, що Путіна потрібно зупинити в Україні,....

Сердце рветься від усвідомлення про довболенних "мямль"- спали два роки й лиш після виборів Трампа думають пора вставати???
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31.05.2025 14:10 Відповісти
Нема ніякого НАТО, це міф
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31.05.2025 15:01 Відповісти
Захист України відбуватиметься по принципу "Нехай війна і торгівля продовжуються там, де вони мають продовжуватись".
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31.05.2025 14:11 Відповісти
так санкції тому доказ,свіфт працює,ресурси по балтиці пруть,автопром новий на вулицях маскляндії,навіть тесли катаються,а за дрібниці від моди до електроніки мовчу...
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31.05.2025 14:16 Відповісти
⚡️Українські F-16 входять у бойову мережу НАТО: літаки підключають (https://www.facebook.com/share/p/16RsmbVp4A/?mibextid=wwXIfr) до «військового Wi-Fi» Альянсу

Міноборони підписало угоду про CSI - це система, яка забезпечує обмін даними через Link-16, відомий як «військовий Wi-Fi».

Це дає змогу нашим F-16, Mirage 2000, ППО (включно з Patriot) діяти в єдиному інфопросторі з платформами союзників.

Зокрема, ми зможемо повноцінно використовувати шведські літаючі радари ASC 890 - це суттєво посилить застосування/виконування завдань F-16, Mirage 2000 і протиповітряної оборони.

Тепер фактично Україна має цифровий ключ до бойової мережі НАТО.
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31.05.2025 14:20 Відповісти
всё рассматривает и рассматривает,никак не кончит сопли жевать и реально помогать Украине!
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31.05.2025 14:50 Відповісти
Вони розуміють, що шматок рудого лайна буде їм заважати, але ці боягузи ссуться його як діти великого собаку
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31.05.2025 14:59 Відповісти
 
 