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Новини Європа та США Безпека Європи
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Мерц відповів на критику Венса: Європа готова боротися за свободу і демократію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова боротися за свої основні цінності –– свободу і демократію –– у відповідь на неодноразову критику адміністрації президента США Дональда Трампа на адресу Європейського Союзу.

Таку заяву він зробив на церемонії вручення премії імені Карла Великого президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Мерц у своїй промові зауважив, що Європа не хоче ескалації тарифної суперечки зі Сполученими Штатами, яка зашкодить обом сторонам.

Також він згадав промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в Мюнхені в лютому, в якій американський посадовець розкритикував Європу, заявивши, що вона зіткнулася з "внутрішньою загрозою" і що свобода слова "відступає".

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Заява Мерца прозвучала через день після того, як США заявили, що запровадять візові заборони для іноземців, які "цензурують американців".

"Венс поставив перед нами це питання по-своєму у Мюнхені на початку року: що ми, європейці, захищаємо разом? Що ми відстоюємо разом? Пані та панове, у нас немає простої відповіді на це питання", - заявив німецький канцлер.

За його словами, у Європи є найсильніша і найкраща відповідь, яку тільки можна собі уявити.

"Ми в Європі відстоюємо те, що ми – протягом століть, через незліченні невдачі й катастрофи – що ми задумали, розвинули, досягли й за що боролися разом: а саме, переконаність у тому, що свобода та демократія гідні того, щоб рішуче відстоювати їх і, якщо необхідно, боротися за їх збереження", - додав Мерц.

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Автор: 

Європа (1872) США (23310) Мерц Фрідріх (145) Джей Ді Венс (109)


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Європа давно не демократія і не свобода. Правий на 100% Венс коли каже що Європа зрадила своїм ідеалам. Вона перетворилася на СССР 2.0 - а з СССР увесь вільний світ, під провом США - воював. Покажіть мені суди в США за пости в соц мережах, о якій свободі від говорить? Соціалістична Європа немає спільних цінностей зі свободним світом.
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29.05.2025 17:56 Відповісти
Начепи на себе на лоба велику Червону Зірку і ходи шоб всі знали що ти і хто ти і про голодомор не забудь
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29.05.2025 18:07 Відповісти
Боже товарищ, еще в ноябре социалистическими Штаты были. С выборов не прошло и 5 месяцев, теперь Европа туда же.

Кстати в совок с социализмом только название связывало!!
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29.05.2025 18:32 Відповісти
Зонтик США зробив з Європою те що зараз маємо. А надія на старшого дядю розслабила, і без США у військовому значенні Європа це зеро.
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29.05.2025 18:13 Відповісти
Зонтик США дал Европе возможность не разрабатывать ядерный зонтик самостоятельно и семимильными шагами пройти путь восстановления и развития до наиболее развитых стран Мира, во многом обогнав США в уровне демократии, социальной сферы (медицины, образования и т.д.)
ноль - это вы, хоть с американским онлайн - переводчиком, хоть без оного.
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29.05.2025 19:04 Відповісти
 
 