Мерц відповів на критику Венса: Європа готова боротися за свободу і демократію

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова боротися за свої основні цінності –– свободу і демократію –– у відповідь на неодноразову критику адміністрації президента США Дональда Трампа на адресу Європейського Союзу.

Таку заяву він зробив на церемонії вручення премії імені Карла Великого президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Мерц у своїй промові зауважив, що Європа не хоче ескалації тарифної суперечки зі Сполученими Штатами, яка зашкодить обом сторонам.

Також він згадав промову віцепрезидента США Джей Ді Венса в Мюнхені в лютому, в якій американський посадовець розкритикував Європу, заявивши, що вона зіткнулася з "внутрішньою загрозою" і що свобода слова "відступає".

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Заява Мерца прозвучала через день після того, як США заявили, що запровадять візові заборони для іноземців, які "цензурують американців".

"Венс поставив перед нами це питання по-своєму у Мюнхені на початку року: що ми, європейці, захищаємо разом? Що ми відстоюємо разом? Пані та панове, у нас немає простої відповіді на це питання", - заявив німецький канцлер.

За його словами, у Європи є найсильніша і найкраща відповідь, яку тільки можна собі уявити.

"Ми в Європі відстоюємо те, що ми – протягом століть, через незліченні невдачі й катастрофи – що ми задумали, розвинули, досягли й за що боролися разом: а саме, переконаність у тому, що свобода та демократія гідні того, щоб рішуче відстоювати їх і, якщо необхідно, боротися за їх збереження", - додав Мерц.

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