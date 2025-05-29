Мерц ответил на критику Венса: Европа готова бороться за свободу и демократию
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова бороться за свои основные ценности - свободу и демократию - в ответ на неоднократную критику администрации президента США Дональда Трампа в адрес Европейского Союза.
Такое заявление он сделал на церемонии вручения премии имени Карла Великого президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Мерц в своей речи отметил, что Европа не хочет эскалации тарифного спора с Соединенными Штатами, которая навредит обеим сторонам.
Также он вспомнил речь вице-президента США Джей Ди Венса в Мюнхене в феврале, в которой американский чиновник раскритиковал Европу, заявив, что она столкнулась с "внутренней угрозой" и что свобода слова "отступает".
Заявление Мерца прозвучало через день после того, как США заявили, что введут визовые запреты для иностранцев, которые "цензурируют американцев".
"Вэнс поставил перед нами этот вопрос по-своему в Мюнхене в начале года: что мы, европейцы, защищаем вместе? Что мы отстаиваем вместе? Дамы и господа, у нас нет простого ответа на этот вопрос", - заявил немецкий канцлер.
По его словам, у Европы есть самый сильный и лучший ответ, который только можно себе представить.
"Мы в Европе отстаиваем то, что мы - на протяжении веков, через бесчисленные неудачи и катастрофы - что мы задумали, развили, достигли и за что боролись вместе: а именно, убежденность в том, что свобода и демократия достойны того, чтобы решительно отстаивать их и, если необходимо, бороться за их сохранение", - добавил Мерц.
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