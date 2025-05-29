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Новости Европа и США Безопасность Европы
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Мерц ответил на критику Венса: Европа готова бороться за свободу и демократию

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа готова бороться за свои основные ценности - свободу и демократию - в ответ на неоднократную критику администрации президента США Дональда Трампа в адрес Европейского Союза.

Такое заявление он сделал на церемонии вручения премии имени Карла Великого президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Мерц в своей речи отметил, что Европа не хочет эскалации тарифного спора с Соединенными Штатами, которая навредит обеим сторонам.

Также он вспомнил речь вице-президента США Джей Ди Венса в Мюнхене в феврале, в которой американский чиновник раскритиковал Европу, заявив, что она столкнулась с "внутренней угрозой" и что свобода слова "отступает".

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Заявление Мерца прозвучало через день после того, как США заявили, что введут визовые запреты для иностранцев, которые "цензурируют американцев".

"Вэнс поставил перед нами этот вопрос по-своему в Мюнхене в начале года: что мы, европейцы, защищаем вместе? Что мы отстаиваем вместе? Дамы и господа, у нас нет простого ответа на этот вопрос", - заявил немецкий канцлер.

По его словам, у Европы есть самый сильный и лучший ответ, который только можно себе представить.

"Мы в Европе отстаиваем то, что мы - на протяжении веков, через бесчисленные неудачи и катастрофы - что мы задумали, развили, достигли и за что боролись вместе: а именно, убежденность в том, что свобода и демократия достойны того, чтобы решительно отстаивать их и, если необходимо, бороться за их сохранение", - добавил Мерц.

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Автор: 

Европа (1911) США (27061) Фридрих Мерц (143) Джей Ди Вэнс (108)


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Європа давно не демократія і не свобода. Правий на 100% Венс коли каже що Європа зрадила своїм ідеалам. Вона перетворилася на СССР 2.0 - а з СССР увесь вільний світ, під провом США - воював. Покажіть мені суди в США за пости в соц мережах, о якій свободі від говорить? Соціалістична Європа немає спільних цінностей зі свободним світом.
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29.05.2025 17:56 Ответить
Начепи на себе на лоба велику Червону Зірку і ходи шоб всі знали що ти і хто ти і про голодомор не забудь
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29.05.2025 18:07 Ответить
Зонтик США зробив з Європою те що зараз маємо. А надія на старшого дядю розслабила, і без США у військовому значенні Європа це зеро.
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29.05.2025 18:13 Ответить
 
 