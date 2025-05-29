Мерц о поставках Украине Taurus: Это в пределах возможного

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в эфире телеканала ZDF.

"Конечно, это в пределах возможного", - сказал канцлер, отвечая на вопрос ведущего о Taurus.

Однако отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

"Мы всегда говорили - я сам это говорил - что Taurus требует несколько месяцев подготовки солдат в Украине", - сказал он.

Передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня, подчеркнул Мерц. Поэтому, по его словам, военная поддержка страны совершенствуется уже сегодня.

Относительно дальнейших санкций против Москвы, канцлер заявил: "Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным".

Напомним, накануне Мерц сообщил, что Германия взяла на себя финансирование значительной части покрытия спутниковой системы Starlink в Украине.

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