РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9717 посетителей онлайн
Новости Поставка Taurus
968 11

Мерц о поставках Украине Taurus: Это в пределах возможного

Поставки Taurus Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Мерц заявил в эфире телеканала ZDF.

"Конечно, это в пределах возможного", - сказал канцлер, отвечая на вопрос ведущего о Taurus.

Однако отметил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.

"Мы всегда говорили - я сам это говорил - что Taurus требует несколько месяцев подготовки солдат в Украине", - сказал он.

Передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня, подчеркнул Мерц. Поэтому, по его словам, военная поддержка страны совершенствуется уже сегодня.

Относительно дальнейших санкций против Москвы, канцлер заявил: "Все, что можно сделать на безопасной правовой основе, является мыслимым и возможным".

Напомним, накануне Мерц сообщил, что Германия взяла на себя финансирование значительной части покрытия спутниковой системы Starlink в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия сделает все возможное, чтобы "Северный поток-2" не заработал, - Мерц

Автор: 

Taurus (51) Фридрих Мерц (141)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+3
Понятно, что любопытство безмерно, но его заявления читает и враг. Когда они прилетят по КП, аэродромам, арсеналам - тогда и узнаем, а пока
На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "Мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения" Источник: https://censor.net/ru/n3552495
показать весь комментарий
29.05.2025 09:54
+1
Спасибі за обнадійливі слова. Без них ми б четвертий рік не вистояли.
показать весь комментарий
29.05.2025 09:35
+1
Вуж на сковороді. Як же задовбали своїм балабольством.
показать весь комментарий
29.05.2025 09:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Спасибі за обнадійливі слова. Без них ми б четвертий рік не вистояли.
показать весь комментарий
29.05.2025 09:35 Ответить
А до Зеленського немає питрань де наші "Нептуни", "Вільхи" і "Сапсани"? Не подобаються "барижні", то можливо розробили за шість з хвостиком років свої? Немає? Знову винні тор Німеччина, то США? А Зе і його антимайданна команда тут ні до чого?
показать весь комментарий
29.05.2025 09:50 Ответить
Вуж на сковороді. Як же задовбали своїм балабольством.
показать весь комментарий
29.05.2025 09:40 Ответить
як, же заїбали ці піздоболи за три роки!
не треба нічого казати!
просто робіть!
всі все побачать, коли вій на болотах стане голосніше.
показать весь комментарий
29.05.2025 09:41 Ответить
Читаю коментарі і диву даюся, як під копірку "як задовбали ці звіздаболи за три роки..., задовбали своїм балабольством". Чого прицепилися до Канцлера Німеччини? Він всього-навсього Канцлер Німеччини, а не Верховний головнокомандувач України. Де там 3000 балістичних ракет, які обіцяв Зеленський?
показать весь комментарий
29.05.2025 09:53 Ответить
це боти і співчуваючі їм дурні
показать весь комментарий
29.05.2025 09:55 Ответить
а які межі можливого???
показать весь комментарий
29.05.2025 09:53 Ответить
Понятно, что любопытство безмерно, но его заявления читает и враг. Когда они прилетят по КП, аэродромам, арсеналам - тогда и узнаем, а пока
На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "Мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения" Источник: https://censor.net/ru/n3552495
показать весь комментарий
29.05.2025 09:54 Ответить
Єдиний адекватний коментар.
показать весь комментарий
29.05.2025 10:26 Ответить
Та спасібки, - ми ще атакамси не вистріляли...
показать весь комментарий
29.05.2025 09:55 Ответить
головне - знайти на що їх чіпляти, бо це не скальпи\шторми. Тому у найближчому осяжному майбутньому вони не полетять.
показать весь комментарий
29.05.2025 10:04 Ответить
 
 