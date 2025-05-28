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Новости Старлинк Польша Украина
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Германия профинансирует покрытие Starlink в Украине, - Мерц

мерц

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия взяла на себя финансирование значительной части покрытия спутниковой системы Starlink в Украине.

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"В этом контексте (продолжение военной помощи Украине - ред.) хочу отметить новый элемент: мы финансируем значительную часть покрытия системы Starlink в Украине", - сказал Мерц.

Он также заверил, что Германия и в дальнейшем будет расширять свою военную поддержку Украины.

Как сообщается, Зеленский в среду прибыл в Берлин. Программой визита предусмотрены переговоры с канцлером Мерцом, а также встречи с представителями немецких компаний и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия профинансирует производство украинских дальнобойных систем вооружения без ограничений по их применению, - Мерц

Автор: 

Германия (7043) финансирование (1804) Starlink (117) Фридрих Мерц (141)


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Круто
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28.05.2025 17:34 Ответить
Зовсім непогано...
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28.05.2025 17:48 Ответить
Дякуємо за дуже важливу допомогу дружній нам Німеччині, іі народу, Бундестагу і новому уряду, очолюваному адекватним та рішучим канцлером.
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28.05.2025 18:19 Ответить
 
 