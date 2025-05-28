Германия профинансирует покрытие Starlink в Украине, - Мерц
Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Германия взяла на себя финансирование значительной части покрытия спутниковой системы Starlink в Украине.
Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
"В этом контексте (продолжение военной помощи Украине - ред.) хочу отметить новый элемент: мы финансируем значительную часть покрытия системы Starlink в Украине", - сказал Мерц.
Он также заверил, что Германия и в дальнейшем будет расширять свою военную поддержку Украины.
Как сообщается, Зеленский в среду прибыл в Берлин. Программой визита предусмотрены переговоры с канцлером Мерцом, а также встречи с представителями немецких компаний и федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером.
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