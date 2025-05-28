Німеччина профінансує покриття Starlink в Україні, - Мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття супутникової системи Starlink в Україні.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цьому контексті (продовження військової допомоги Україні - ред.) хочу наголосити на новому елементі: ми фінансуємо значну частину покриття системи Starlink в Україні", - сказав Мерц.

Він також запевнив, що Німеччина і надалі розширюватиме свою військову підтримку України.

Як повідомляється, Зеленський у середу прибув до Берліна. Програмою візиту передбачено переговори з канцлером Мерцом, а також зустрічі з представниками німецьких компаній і федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

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