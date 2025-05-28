УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6969 відвідувачів онлайн
Новини Starlink для України
795 3

Німеччина профінансує покриття Starlink в Україні, - Мерц

мерц

Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття супутникової системи Starlink в Україні.

Про це він заявив під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Берліні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У цьому контексті (продовження військової допомоги Україні - ред.) хочу наголосити на новому елементі: ми фінансуємо значну частину покриття системи Starlink в Україні", - сказав Мерц.

Він також запевнив, що Німеччина і надалі розширюватиме свою військову підтримку України.

Як повідомляється, Зеленський у середу прибув до Берліна. Програмою візиту передбачено переговори з канцлером Мерцом, а також зустрічі з представниками німецьких компаній і федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща витратила на Starlink для України $86 мільйонів

Автор: 

Німеччина (7449) фінансування (3142) Starlink (267) Мерц Фрідріх (136)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Круто
показати весь коментар
28.05.2025 17:34 Відповісти
Зовсім непогано...
показати весь коментар
28.05.2025 17:48 Відповісти
Дякуємо за дуже важливу допомогу дружній нам Німеччині, іі народу, Бундестагу і новому уряду, очолюваному адекватним та рішучим канцлером.
показати весь коментар
28.05.2025 18:19 Відповісти
 
 