Мерц про постачання Україні Taurus: Це в межах можливого
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в ефірі телеканалу ZDF.
"Звичайно, це в межах можливого", – сказав канцлер, відповідаючи на запитання ведучого про Taurus.
Проте зазначив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.
"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – сказав він.
Передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні, підкреслив Мерц. Тому, за його словами, військова підтримка країни вдосконалюється вже сьогодні.
Щодо подальших санкцій проти Москви, канцлер заявив: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".
Нагадаємо, напередодні Мерц повідомив, що Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття супутникової системи Starlink в Україні.
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На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "Мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения" Источник: https://censor.net/ru/n3552495
F-16 не можуть бути носіями Taurus без попередньої модернізації, яку ніхто і близько у США не збирається робити у найближчі надцять років, бо американцям це нахєр не треба.
А для того щоб Су-24 зміг застосовувати Taurus, його слід настільки глибоко модернізувати, що це буде чи не нова модифікація старого радянського фронтового бомбардувальника. І ще не факт, що така модернізація буде ефективною та якісною. Тому знов таки цього ніхто не буде робити на тій пів-дюжини бортів, які дольотують свій ресурс.
https://nationalsecurityjournal.org/forget-the-f-16-the-jas-39-gripen-could-fly-for-ukraine/
Шведський уряд виводить з експлуатації 45 зі 105 своїх відмінних в експлуатаційному відношенні літаків JAS-39 Gripen 4-го покоління.
Міністерство оборони Швеції оприлюднило звіт, в якому натякає на збереження запасних частин для 14 з цих літаків спеціально для потенційного використання Києвом.
Коаліція авіаційних спроможностей порадила Швеції зачекати, поки "інтеграція F-16 до складу ВПС України не буде здійснена".
Напередодні можливого передання Україні винищувачів Gripen, Швеція вже пожертвувала запасні частини та деталі на суму 2,3 мільярда шведських крон (приблизно 214 мільйонів доларів США) для забезпечення їхнього технічного обслуговування та експлуатації.
Так, Швеція планує поступово вивести з експлуатації 45 JAS 39C/D Gripen, але "строки цього процесу будуть визначені залежно від наявності та експлуатаційних можливостей JAS 39E/F Gripen". Тобто, у будь-якому випадку, будуть зав'язані на отримання заміни у вигляді нових винищувачів. Коли це реально станеться, як кажуть в авіації - "**********".
Наразі Швеція планує модернізувати 60 винищувачів у період з 2025 по 2035 рік, які залишаться у строю. Мова йде про програми оновлення машин MS20 block 3, вона розпочалась у 2024 році та введена в експлуатацію у 2026 році, а також MS20 block 4 з визначеним строком введення у 2028 році. Для того щоб шведські багатофункціональні винищувачі JAS 39 Gripen могли використовувати крилату ракету Taurus, вони мають пройти модернізацію, що прямо закріплено у річному звіті Міністерства оборони Швеції. У ньому зазначено, що Taurus KEPD 350 мають бути інтегровані до версій літака C/D у модернізації MS20 block 4, що відбудеться на раніше 2028 року. А новіші Gripen у версії E/F мають її (ракету) отримати у модернізації MS23 яка має бути завершена до 2032 року, і яку нам взагалі не світить отримати в осяжному майбутньому.
А щодо сьогодняшнього часу, то тут така *****, малята - жоден з операторів Gripen, а це сама Швеція, Чехія, Угорщина, ПАР, Таїланд та Бразилія не є операторами крилатої ракети Taurus KEPD 350. Taurus знаходиться на озброєнні лише Німеччини на літаках Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, Іспанії на EF-18A+ Hornets, а також Південної Кореї на F-15K Slam Eagle. Тобто наразі жодного оператора Gripen із Taurus просто не існує. Тому треба бути дуже уважним до тих ситуацій, коли розробник декларує можливість інтеграції, яка доведена на прототипі, із серійним рішенням. Якось так з Gripen та Taurus, якщо коротко.