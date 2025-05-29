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Новини Постачання Taurus
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Мерц про постачання Україні Taurus: Це в межах можливого

Постачання Taurus Україні

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в ефірі телеканалу ZDF.

"Звичайно, це в межах можливого", – сказав канцлер, відповідаючи на запитання ведучого про Taurus.

Проте зазначив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – сказав він.

Передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні, підкреслив Мерц. Тому, за його словами, військова підтримка країни вдосконалюється вже сьогодні.

Щодо подальших санкцій проти Москви, канцлер заявив: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".

Нагадаємо,  напередодні Мерц повідомив, що Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття супутникової системи Starlink в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина зробить усе можливе, щоб "Північний потік-2" не запрацював, – Мерц

Автор: 

Taurus Таурус (53) Мерц Фрідріх (147)


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Топ коментарі
+5
Понятно, что любопытство безмерно, но его заявления читает и враг. Когда они прилетят по КП, аэродромам, арсеналам - тогда и узнаем, а пока
На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "Мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения" Источник: https://censor.net/ru/n3552495
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29.05.2025 09:54
+3
Єдиний адекватний коментар.
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29.05.2025 10:26
+1
Спасибі за обнадійливі слова. Без них ми б четвертий рік не вистояли.
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29.05.2025 09:35
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Спасибі за обнадійливі слова. Без них ми б четвертий рік не вистояли.
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29.05.2025 09:35 Відповісти
А до Зеленського немає питрань де наші "Нептуни", "Вільхи" і "Сапсани"? Не подобаються "барижні", то можливо розробили за шість з хвостиком років свої? Немає? Знову винні тор Німеччина, то США? А Зе і його антимайданна команда тут ні до чого?
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29.05.2025 09:50 Відповісти
Вуж на сковороді. Як же задовбали своїм балабольством.
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29.05.2025 09:40 Відповісти
як, же заїбали ці піздоболи за три роки!
не треба нічого казати!
просто робіть!
всі все побачать, коли вій на болотах стане голосніше.
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29.05.2025 09:41 Відповісти
Читаю коментарі і диву даюся, як під копірку "як задовбали ці звіздаболи за три роки..., задовбали своїм балабольством". Чого прицепилися до Канцлера Німеччини? Він всього-навсього Канцлер Німеччини, а не Верховний головнокомандувач України. Де там 3000 балістичних ракет, які обіцяв Зеленський?
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29.05.2025 09:53 Відповісти
це боти і співчуваючі їм дурні
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29.05.2025 09:55 Відповісти
а які межі можливого???
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29.05.2025 09:53 Відповісти
Понятно, что любопытство безмерно, но его заявления читает и враг. Когда они прилетят по КП, аэродромам, арсеналам - тогда и узнаем, а пока
На вопрос, почему Мерц не говорит публично об отдельных системах вооружения, он ответил: "Мы больше не хотим публично обсуждать вопросы вооружения" Источник: https://censor.net/ru/n3552495
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29.05.2025 09:54 Відповісти
Єдиний адекватний коментар.
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29.05.2025 10:26 Відповісти
Та спасібки, - ми ще атакамси не вистріляли...
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29.05.2025 09:55 Відповісти
головне - знайти на що їх чіпляти, бо це не скальпи\шторми. Тому у найближчому осяжному майбутньому вони не полетять.
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29.05.2025 10:04 Відповісти
"Ракета Taurus сертифікована для запуску з літаків Tornado, Typhoon, F/A-18, Gripen, F-16, P-3C і F-111", проте, наразі невідомо, чи модифіковані наші F-16 для пусків TAURUS. Є ще один варіант: "the integration period of up to 6 months for Su-24M".
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29.05.2025 13:06 Відповісти
наразі носіями є шведський Saab JAS 39 Gripen, Panavia Tornado, McDonnell Douglas F/A-18, а також Eurofighter Typhoon. І жоден із цих літаків Україна поки що і близько не планує отримати.
F-16 не можуть бути носіями Taurus без попередньої модернізації, яку ніхто і близько у США не збирається робити у найближчі надцять років, бо американцям це нахєр не треба.
А для того щоб Су-24 зміг застосовувати Taurus, його слід настільки глибоко модернізувати, що це буде чи не нова модифікація старого радянського фронтового бомбардувальника. І ще не факт, що така модернізація буде ефективною та якісною. Тому знов таки цього ніхто не буде робити на тій пів-дюжини бортів, які дольотують свій ресурс.
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29.05.2025 13:19 Відповісти
Пів-дюжини якраз норм, можна розглядати їх як "літаючі носії" Таурусів. Якщо всього ракет буде, наприклад, 150, то кожен СУ-24 зробить по 30 вильотів. Що стосується модернізації, то німці зроблять її дуже кваліфіковано, у цьому сумніватися не доводиться...
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29.05.2025 16:57 Відповісти
ви не зрозуміли. Ці борти через півроку-рік стануть на прикол, бо там планери просто на межі, тому ніхто не буде займатись іхньою глибокою модернізацією під Taurus, яка може зайняти півроку, а може і рік. Змиріться з тим, що вже у наступному році їх вже спишуть, бо пілоти значно дорожче.
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29.05.2025 18:25 Відповісти
"Forget The F-16: The JAS-39 Gripen Could Fly For Ukraine"

https://nationalsecurityjournal.org/forget-the-f-16-the-jas-39-gripen-could-fly-for-ukraine/

Шведський уряд виводить з експлуатації 45 зі 105 своїх відмінних в експлуатаційному відношенні літаків JAS-39 Gripen 4-го покоління.
Міністерство оборони Швеції оприлюднило звіт, в якому натякає на збереження запасних частин для 14 з цих літаків спеціально для потенційного використання Києвом.
Коаліція авіаційних спроможностей порадила Швеції зачекати, поки "інтеграція F-16 до складу ВПС України не буде здійснена".
Напередодні можливого передання Україні винищувачів Gripen, Швеція вже пожертвувала запасні частини та деталі на суму 2,3 мільярда шведських крон (приблизно 214 мільйонів доларів США) для забезпечення їхнього технічного обслуговування та експлуатації.
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29.05.2025 17:07 Відповісти
я вас розумію, але ви знову хочете видати бажане за дійсне.
Так, Швеція планує поступово вивести з експлуатації 45 JAS 39C/D Gripen, але "строки цього процесу будуть визначені залежно від наявності та експлуатаційних можливостей JAS 39E/F Gripen". Тобто, у будь-якому випадку, будуть зав'язані на отримання заміни у вигляді нових винищувачів. Коли це реально станеться, як кажуть в авіації - "**********".
Наразі Швеція планує модернізувати 60 винищувачів у період з 2025 по 2035 рік, які залишаться у строю. Мова йде про програми оновлення машин MS20 block 3, вона розпочалась у 2024 році та введена в експлуатацію у 2026 році, а також MS20 block 4 з визначеним строком введення у 2028 році. Для того щоб шведські багатофункціональні винищувачі JAS 39 Gripen могли використовувати крилату ракету Taurus, вони мають пройти модернізацію, що прямо закріплено у річному звіті Міністерства оборони Швеції. У ньому зазначено, що Taurus KEPD 350 мають бути інтегровані до версій літака C/D у модернізації MS20 block 4, що відбудеться на раніше 2028 року. А новіші Gripen у версії E/F мають її (ракету) отримати у модернізації MS23 яка має бути завершена до 2032 року, і яку нам взагалі не світить отримати в осяжному майбутньому.
А щодо сьогодняшнього часу, то тут така *****, малята - жоден з операторів Gripen, а це сама Швеція, Чехія, Угорщина, ПАР, Таїланд та Бразилія не є операторами крилатої ракети Taurus KEPD 350. Taurus знаходиться на озброєнні лише Німеччини на літаках Panavia Tornado та Eurofighter Typhoon, Іспанії на EF-18A+ Hornets, а також Південної Кореї на F-15K Slam Eagle. Тобто наразі жодного оператора Gripen із Taurus просто не існує. Тому треба бути дуже уважним до тих ситуацій, коли розробник декларує можливість інтеграції, яка доведена на прототипі, із серійним рішенням. Якось так з Gripen та Taurus, якщо коротко.

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29.05.2025 18:53 Відповісти

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29.05.2025 13:07 Відповісти
 
 