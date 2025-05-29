Мерц про постачання Україні Taurus: Це в межах можливого

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не виключає постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Мерц заявив в ефірі телеканалу ZDF.

"Звичайно, це в межах можливого", – сказав канцлер, відповідаючи на запитання ведучого про Taurus.

Проте зазначив, що для цього знадобиться кілька місяців навчання українських солдатів.

"Ми завжди говорили – я сам це казав – що Taurus потребує кількамісячної підготовки солдатів в Україні", – сказав він.

Передача системи через пів року чи рік не принесе користі Україні сьогодні, підкреслив Мерц. Тому, за його словами, військова підтримка країни вдосконалюється вже сьогодні.

Щодо подальших санкцій проти Москви, канцлер заявив: "Все, що можна зробити на безпечній правовій основі, є мислимим і можливим".

Нагадаємо, напередодні Мерц повідомив, що Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття супутникової системи Starlink в Україні.

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