Зеленський: Домовились із Мерцом не розголошувати деталі щодо постачання Taurus

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмов з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом обговорювалося питання постачання ракет Taurus.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RTL.

Водночас деталі цих переговорів не будуть розголошуватися, оскільки два лідери домовилися не говорити публічно "про певні теми".

"Є певні теми, щодо яких ми домовилися не говорити публічно. Але я не хочу брехати. Питання Taurus ми обговорювали з канцлером у двох розмовах. Ми працюємо в цьому напрямку. Але я не можу надати вам більше деталей. Я пообіцяв це канцлерові, і я дотримуюся слова", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Мерц повідомив, що Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття супутникової системи Starlink в Україні.

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