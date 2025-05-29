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Новини Постачання Taurus
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Зеленський: Домовились із Мерцом не розголошувати деталі щодо постачання Taurus

Зеленський та прем’єр Албанії Еді Рама провела телефонну розмову

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмов з канцлером ФРН Фрідріхом Мерцом обговорювалося питання постачання ракет Taurus.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на RTL.

Водночас деталі цих переговорів не будуть розголошуватися, оскільки два лідери домовилися не говорити публічно "про певні теми".

"Є певні теми, щодо яких ми домовилися не говорити публічно. Але я не хочу брехати. Питання Taurus ми обговорювали з канцлером у двох розмовах. Ми працюємо в цьому напрямку. Але я не можу надати вам більше деталей. Я пообіцяв це канцлерові, і я дотримуюся слова", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, напередодні Мерц повідомив, що Німеччина взяла на себе фінансування значної частини покриття супутникової системи Starlink в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мерц про постачання Україні Taurus: Це в межах можливого

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Taurus Таурус (52) Мерц Фрідріх (145)


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Топ коментарі
+7
В цьому питанні все логічно.
Немає ракет Taurus, нема що розголошувати!
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29.05.2025 14:50
+5
Від кого таємниці, що знає зеля із дєрьмаком- то знає і кожна кацапська свиня.
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29.05.2025 14:53
+3
От і добре: навіщо розгаласом про номенклатуру і кількість допомагати ворогу у зборі розвідданих.
Результати на полі бою скажуть самі за себе.
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29.05.2025 14:46
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От і добре: навіщо розгаласом про номенклатуру і кількість допомагати ворогу у зборі розвідданих.
Результати на полі бою скажуть самі за себе.
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29.05.2025 14:46 Відповісти
Ракети Тауруси, патрони-дрони не на часі. Зараз треба усі зусилля направити на стабілізацію ціни на сиру скумбрію по 8 грн. за 1 кіло. А для цього треба зеленському зробити пару-трійку секретних поїздок подалі від України: Південна африка, Артика. Ключова поїздка Олена і Володя Зеленуські до Ватикану до нового Папи, Папа порішає скумбрію по любе
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29.05.2025 14:47 Відповісти
В цьому питанні все логічно.
Немає ракет Taurus, нема що розголошувати!
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29.05.2025 14:50 Відповісти
Зеленський: ... не розголошувати деталі щодо постачання Taurus
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29.05.2025 14:50 Відповісти
Від кого таємниці, що знає зеля із дєрьмаком- то знає і кожна кацапська свиня.
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29.05.2025 14:53 Відповісти
Це великій подвіг, це правда. Зеленському заткнути свій потужний фонтан балабольства майже неможливо.
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29.05.2025 14:55 Відповісти
Найвеличніший дотримувач свого слова.
Вже єрмачило з татариком стенограму переговорів кацапам давно злили.
Обіцюн ху...в.
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29.05.2025 14:55 Відповісти
Ні про що вони не домовилися. Домовлятися з Зеленським = себе не поважати: непрогнозований, брехливий, продажний і злодюжний. Але від тепер має "бронебійний" аргумент. Непоставки Україні озброєнь і *********** буде відмазуватися як "Т-с-с-! Не вашого рівня базар! То все таємниця лиш мені одному відома!". І поведе Україну і Армію на погибель і до капітуляції.
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29.05.2025 15:03 Відповісти
А що тут приховувати - будуть удари ними по РФ - зразу стане зрозуміло по силі прильоту, що це важка ракета а не доончик. Хіба знову сзочуть розіграти на марахвоні цирк, що в нас Тауруси вже давно є, тільки ми про це не розголошуємо , на даний момент Таурусів вочевидь немає
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29.05.2025 15:05 Відповісти
Блажен хто вірує
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29.05.2025 15:06 Відповісти
боже, дякую тобі за такого державника на голову україні!!!
бачите?
злітав у берлін, те се....
закопав сєкрєтік десь у парку з тамошнім начальником.
куди далі?
трудиться, літає, носить у клювіку!
зе!боневтік!!!!
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29.05.2025 15:08 Відповісти
"Ми обговорювали постачання Taurus. Але це таємниця. Тому тільки вам похвалюся."
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29.05.2025 15:11 Відповісти
З самого початку не треба було розголошувати про кількість постачання озброєння та клас озброєння.
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29.05.2025 15:11 Відповісти
Потужно, нове досягнення найвеличнішого, це вже пабєда, чи ще ні?
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29.05.2025 15:23 Відповісти
 
 