Зеленский: Договорились с Мерцем не разглашать детали о поставках Taurus
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем обсуждался вопрос поставки ракет Taurus.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTL.
В то же время детали этих переговоров не будут разглашаться, поскольку два лидера договорились не говорить публично "об определенных темах".
"Есть определенные темы, по которым мы договорились не говорить публично. Но я не хочу врать. Вопрос Taurus мы обсуждали с канцлером в двух разговорах. Мы работаем в этом направлении. Но я не могу предоставить вам больше деталей. Я пообещал это канцлеру, и я держу слово", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, накануне Мерц сообщил, что Германия взяла на себя финансирование значительной части покрытия спутниковой системы Starlink в Украине.
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Результати на полі бою скажуть самі за себе.
Немає ракет Taurus, нема що розголошувати!
Вже єрмачило з татариком стенограму переговорів кацапам давно злили.
Обіцюн ху...в.
бачите?
злітав у берлін, те се....
закопав сєкрєтік десь у парку з тамошнім начальником.
куди далі?
трудиться, літає, носить у клювіку!
зе!боневтік!!!!
Невже не можна прожити без популізму і брехні на такій
високій посаді , як президент , хоть один день?