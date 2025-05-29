Зеленский: Договорились с Мерцем не разглашать детали о поставках Taurus

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем обсуждался вопрос поставки ракет Taurus.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTL.

В то же время детали этих переговоров не будут разглашаться, поскольку два лидера договорились не говорить публично "об определенных темах".

"Есть определенные темы, по которым мы договорились не говорить публично. Но я не хочу врать. Вопрос Taurus мы обсуждали с канцлером в двух разговорах. Мы работаем в этом направлении. Но я не могу предоставить вам больше деталей. Я пообещал это канцлеру, и я держу слово", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Мерц сообщил, что Германия взяла на себя финансирование значительной части покрытия спутниковой системы Starlink в Украине.

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