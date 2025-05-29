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Новости Поставка Taurus
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Зеленский: Договорились с Мерцем не разглашать детали о поставках Taurus

Зеленский и премьер Албании Эди Рама провели телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем обсуждался вопрос поставки ракет Taurus.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на RTL.

В то же время детали этих переговоров не будут разглашаться, поскольку два лидера договорились не говорить публично "об определенных темах".

"Есть определенные темы, по которым мы договорились не говорить публично. Но я не хочу врать. Вопрос Taurus мы обсуждали с канцлером в двух разговорах. Мы работаем в этом направлении. Но я не могу предоставить вам больше деталей. Я пообещал это канцлеру, и я держу слово", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, накануне Мерц сообщил, что Германия взяла на себя финансирование значительной части покрытия спутниковой системы Starlink в Украине.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мерц о поставках Украине Taurus: Это в пределах возможного

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) Taurus (51) Фридрих Мерц (141)


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Топ комментарии
+9
В цьому питанні все логічно.
Немає ракет Taurus, нема що розголошувати!
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29.05.2025 14:50
+8
Від кого таємниці, що знає зеля із дєрьмаком- то знає і кожна кацапська свиня.
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29.05.2025 14:53
+5
Це великій подвіг, це правда. Зеленському заткнути свій потужний фонтан балабольства майже неможливо.
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29.05.2025 14:55
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От і добре: навіщо розгаласом про номенклатуру і кількість допомагати ворогу у зборі розвідданих.
Результати на полі бою скажуть самі за себе.
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29.05.2025 14:46 Ответить
Ракети Тауруси, патрони-дрони не на часі. Зараз треба усі зусилля направити на стабілізацію ціни на сиру скумбрію по 8 грн. за 1 кіло. А для цього треба зеленському зробити пару-трійку секретних поїздок подалі від України: Південна африка, Артика. Ключова поїздка Олена і Володя Зеленуські до Ватикану до нового Папи, Папа порішає скумбрію по любе
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29.05.2025 14:47 Ответить
В цьому питанні все логічно.
Немає ракет Taurus, нема що розголошувати!
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29.05.2025 14:50 Ответить
Зеленський: ... не розголошувати деталі щодо постачання Taurus
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29.05.2025 14:50 Ответить
Від кого таємниці, що знає зеля із дєрьмаком- то знає і кожна кацапська свиня.
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29.05.2025 14:53 Ответить
Це великій подвіг, це правда. Зеленському заткнути свій потужний фонтан балабольства майже неможливо.
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29.05.2025 14:55 Ответить
Найвеличніший дотримувач свого слова.
Вже єрмачило з татариком стенограму переговорів кацапам давно злили.
Обіцюн ху...в.
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29.05.2025 14:55 Ответить
Ні про що вони не домовилися. Домовлятися з Зеленським = себе не поважати: непрогнозований, брехливий, продажний і злодюжний. Але від тепер має "бронебійний" аргумент. Непоставки Україні озброєнь і *********** буде відмазуватися як "Т-с-с-! Не вашого рівня базар! То все таємниця лиш мені одному відома!". І поведе Україну і Армію на погибель і до капітуляції.
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29.05.2025 15:03 Ответить
А що тут приховувати - будуть удари ними по РФ - зразу стане зрозуміло по силі прильоту, що це важка ракета а не доончик. Хіба знову сзочуть розіграти на марахвоні цирк, що в нас Тауруси вже давно є, тільки ми про це не розголошуємо , на даний момент Таурусів вочевидь немає
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29.05.2025 15:05 Ответить
Блажен хто вірує
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29.05.2025 15:06 Ответить
боже, дякую тобі за такого державника на голову україні!!!
бачите?
злітав у берлін, те се....
закопав сєкрєтік десь у парку з тамошнім начальником.
куди далі?
трудиться, літає, носить у клювіку!
зе!боневтік!!!!
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29.05.2025 15:08 Ответить
"Ми обговорювали постачання Taurus. Але це таємниця. Тому тільки вам похвалюся."
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29.05.2025 15:11 Ответить
З самого початку не треба було розголошувати про кількість постачання озброєння та клас озброєння.
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29.05.2025 15:11 Ответить
Потужно, нове досягнення найвеличнішого, це вже пабєда, чи ще ні?
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29.05.2025 15:23 Ответить
Хто за язик тягнув ЗепреЗедента говорити про цю домовленність ?
Невже не можна прожити без популізму і брехні на такій
високій посаді , як президент , хоть один день?
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29.05.2025 16:17 Ответить
 
 