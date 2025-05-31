Европа рассматривает защиту Украины без участия США из-за позиции Трампа, - The Telegraph

Британские и французские чиновники, которые работают над планами "миротворческих сил" для Украины, признали необходимость реалистично оценить роль президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта.

Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.

Встреча в Гааге, где присутствовали "политические директора" министерств иностранных дел, показала изменение акцента с возможной миротворческой миссии на долгосрочную оборону Украины без гарантий США. Один из западных чиновников прямо заявил: "Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту".

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Европейский дипломат подтвердил, что страны Европы предполагают, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут предоставлять лишь ограниченные ресурсы, например разведданные. "Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", - добавил он.

Ранее коалиция во главе с Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном работала над созданием условий для мирного урегулирования с участием американцев. Однако теперь, когда растет риск, что Трамп не будет посредником и прекратит поставки оружия и разведданных, фокус сместился на поиск вариантов без американской поддержки.

В то же время, чтобы избежать угрозы со стороны США, европейские чиновники публично продолжают поддерживать мирные инициативы Трампа. США пока не одобряли новых поставок оружия, но все еще выполняют обязательства, заключенные во времена Джо Байдена, и разрешили продажу запчастей для истребителей F-16.

Также указано, что лидеры Европы решили пригласить президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в следующем месяце. Его участие ранее было под вопросом из-за противодействия Трампа вступлению Украины в Альянс.

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