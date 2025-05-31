Европа рассматривает защиту Украины без участия США из-за позиции Трампа, - The Telegraph
Британские и французские чиновники, которые работают над планами "миротворческих сил" для Украины, признали необходимость реалистично оценить роль президента США Дональда Трампа в урегулировании конфликта.
Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на собственные источники, информирует Цензор.НЕТ.
Встреча в Гааге, где присутствовали "политические директора" министерств иностранных дел, показала изменение акцента с возможной миротворческой миссии на долгосрочную оборону Украины без гарантий США. Один из западных чиновников прямо заявил: "Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту".
Европейский дипломат подтвердил, что страны Европы предполагают, что Соединенные Штаты и в дальнейшем будут предоставлять лишь ограниченные ресурсы, например разведданные. "Давайте будем реалистами и признаем, что США никогда не будут на борту", - добавил он.
Ранее коалиция во главе с Киром Стармером и Эмманюэлем Макроном работала над созданием условий для мирного урегулирования с участием американцев. Однако теперь, когда растет риск, что Трамп не будет посредником и прекратит поставки оружия и разведданных, фокус сместился на поиск вариантов без американской поддержки.
В то же время, чтобы избежать угрозы со стороны США, европейские чиновники публично продолжают поддерживать мирные инициативы Трампа. США пока не одобряли новых поставок оружия, но все еще выполняют обязательства, заключенные во времена Джо Байдена, и разрешили продажу запчастей для истребителей F-16.
Также указано, что лидеры Европы решили пригласить президента Владимира Зеленского на саммит НАТО в Гааге в следующем месяце. Его участие ранее было под вопросом из-за противодействия Трампа вступлению Украины в Альянс.
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а європейські політики і зехерпіду тільки зустрічаються і патякають
про мир , якого не видно на горизонті ,
замість того , щоби озброїти нашу краіну до зубів , бо ху@ло
розуміє тільки силу !!
У дебатах щодо Росії суперечка часто зводиться до простої тези: після трьох років війни та серйозних втрат в Україні, чи справді можна повірити, що російський лідер Владімір Путін https://zn.ua/ukr/WORLD/v-the-economist-diznalisja-chi-napade-putin-na-krajini-nato-.html наважиться кинути виклик об'єднаній силі НАТО?
Ті, кому доведеться воювати, не запитують, чи реальна загроза російського нападу на члена НАТО, а скоріше, де, коли і в якій формі вона з'явиться. Їх найбільше турбує те, як мало часу вони можуть мати на підготовку, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-05-30/putin-worries-nato-much-more-than-you-think?srnd=phx-opinion-politics-and-policy зазначає колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.Колумніст вважає, що настав час покласти край дебатам про те, чи існує реальна загроза нападу на Альянс. Вона існує.
У дебатах щодо Росії суперечка часто зводиться до простої тези: після трьох років війни та серйозних втрат в Україні, чи справді можна повірити, що російський лідер Владімір Путін https://zn.ua/ukr/WORLD/v-the-economist-diznalisja-chi-napade-putin-na-krajini-nato-.html наважиться кинути виклик об'єднаній силі НАТО?
Ті, кому доведеться воювати, не запитують, чи реальна загроза російського нападу на члена НАТО, а скоріше, де, коли і в якій формі вона з'явиться. Їх найбільше турбує те, як мало часу вони можуть мати на підготовку, https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2025-05-30/putin-worries-nato-much-more-than-you-think?srnd=phx-opinion-politics-and-policy зазначає колумніст Bloomberg Марк Чемпіон.
"Бойові сили, які Путін має на полі бою, зараз удвічі більші, ніж коли він віддав наказ про вторгнення у 2022 році, і він продовжує набирати нових бійців. Виробництво зброї та *********** різко зросло. Зіткнення з передовою західною зброєю - наприклад, HIMARS - дало росіянам час, щоб з'ясувати, як її нейтралізувати. Російські повітряні сили, створені для боротьби з НАТО, є ********* і збереглися в повному складі", - вважає колумніст.
"Не все так погано. Найважливіше - в Європі сформувався більш твердий консенсус щодо того, що Путіна потрібно зупинити в Україні,....
Сердце рветься від усвідомлення про довболенних "мямль"- спали два роки й лиш після виборів Трампа думають пора вставати???
Міноборони підписало угоду про CSI - це система, яка забезпечує обмін даними через Link-16, відомий як «військовий Wi-Fi».
Це дає змогу нашим F-16, Mirage 2000, ППО (включно з Patriot) діяти в єдиному інфопросторі з платформами союзників.
Зокрема, ми зможемо повноцінно використовувати шведські літаючі радари ASC 890 - це суттєво посилить застосування/виконування завдань F-16, Mirage 2000 і протиповітряної оборони.
Тепер фактично Україна має цифровий ключ до бойової мережі НАТО.