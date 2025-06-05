США не будут предоставлять ПВО для миротворцев в Украине после войны, - Bloomberg
Соединенные Штаты не готовы предоставить средства противовоздушной обороны для миротворческой миссии, которую планируют разместить в Украине после завершения боевых действий.
Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.
По данным источников, Великобритания и Франция разработали план по размещению ограниченного контингента войск в послевоенной Украине. Однако в ходе переговоров с Вашингтоном союзники из Европы пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп вряд ли предоставит гарантии безопасности, которых ожидают участники будущей "коалиции желающих".
Американское нежелание предоставить системы ПВО подчеркивает разногласия между западными союзниками по ответу на российскую агрессию, отмечает издание. Европейские чиновники отмечают потребность в крепкой армии Украины, международной тренировке ее военных, а также участия союзников в обеспечении безопасности.
В то же время США могут продолжить предоставлять разведданные и вести наблюдение за украинско-российской границей. Некоторые европейские чиновники надеются, что в случае атаки на миротворческие силы Трамп все же вмешается, хотя на письменные гарантии не рассчитывают.
Великобритания и Франция, по данным Bloomberg, уже имеют готовый план размещения войск, однако реализацию этого плана отложили до начала переговоров о прекращении огня.
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https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
И после всех дебильных нападок и кривляний, какая страна будет помогать США в этой войне?
Китаю будет помогать расия,иран, севкорея.
А вот тампону будут выражать озабоченность.
корисні копалини..
американські компанії треба захищати..
інтерес США в безпеці власних інвесторів..
Все було піздіжом? Розвод лохів?
П,С, Нам потрібна ядерна зброя - іншого шляху намає.
Andi@andi_makintoch
https://x.com/andi_makintoch/status/1930522545259770304
https://x.com/turkmendagz
после сотен тысяч жертв в Украине по вине сша, разоружившей ядерную Украину, они не барыги, не трусы и не предатели. они *****@сы !