США не будут предоставлять ПВО для миротворцев в Украине после войны, - Bloomberg

Соединенные Штаты не готовы предоставить средства противовоздушной обороны для миротворческой миссии, которую планируют разместить в Украине после завершения боевых действий.

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, Великобритания и Франция разработали план по размещению ограниченного контингента войск в послевоенной Украине. Однако в ходе переговоров с Вашингтоном союзники из Европы пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп вряд ли предоставит гарантии безопасности, которых ожидают участники будущей "коалиции желающих".

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Американское нежелание предоставить системы ПВО подчеркивает разногласия между западными союзниками по ответу на российскую агрессию, отмечает издание. Европейские чиновники отмечают потребность в крепкой армии Украины, международной тренировке ее военных, а также участия союзников в обеспечении безопасности.

В то же время США могут продолжить предоставлять разведданные и вести наблюдение за украинско-российской границей. Некоторые европейские чиновники надеются, что в случае атаки на миротворческие силы Трамп все же вмешается, хотя на письменные гарантии не рассчитывают.

Великобритания и Франция, по данным Bloomberg, уже имеют готовый план размещения войск, однако реализацию этого плана отложили до начала переговоров о прекращении огня.

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