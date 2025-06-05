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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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США не будут предоставлять ПВО для миротворцев в Украине после войны, - Bloomberg

Атака шахидов 27 мая 2025 года. Сколько целей сбито

Соединенные Штаты не готовы предоставить средства противовоздушной обороны для миротворческой миссии, которую планируют разместить в Украине после завершения боевых действий.

Об этом сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, информирует Цензор.НЕТ.

По данным источников, Великобритания и Франция разработали план по размещению ограниченного контингента войск в послевоенной Украине. Однако в ходе переговоров с Вашингтоном союзники из Европы пришли к выводу, что президент США Дональд Трамп вряд ли предоставит гарантии безопасности, которых ожидают участники будущей "коалиции желающих".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Франция и Британия считают, что развертывание западных войск в Украине до сих пор возможно, - FT

Американское нежелание предоставить системы ПВО подчеркивает разногласия между западными союзниками по ответу на российскую агрессию, отмечает издание. Европейские чиновники отмечают потребность в крепкой армии Украины, международной тренировке ее военных, а также участия союзников в обеспечении безопасности.

В то же время США могут продолжить предоставлять разведданные и вести наблюдение за украинско-российской границей. Некоторые европейские чиновники надеются, что в случае атаки на миротворческие силы Трамп все же вмешается, хотя на письменные гарантии не рассчитывают.

Великобритания и Франция, по данным Bloomberg, уже имеют готовый план размещения войск, однако реализацию этого плана отложили до начала переговоров о прекращении огня.

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Автор: 

миротворцы (1183) ПВО (2831) США (27118) война в Украине (4650)


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Топ комментарии
+6
Це не США не хоче надавати зброю, це Трамп я його магашисти не хочуть надавати зброю. Прийде час - Трампа з його камарільєю відправлять в утиль - зброя буде, так чи інакше.
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05.06.2025 14:44 Ответить
+6
Тампон собирается воевать с Китаем? Ждет?
И после всех дебильных нападок и кривляний, какая страна будет помогать США в этой войне?
Китаю будет помогать расия,иран, севкорея.
А вот тампону будут выражать озабоченность.
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05.06.2025 14:46 Ответить
+4
Ну так це ж зрозуміло .Трампон готовий надати гарантії безбеки будь коли і будь де тільки своєму другу, владіміру-пуйлу.
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05.06.2025 14:52 Ответить
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Но хоть палки-копалки и рогатки готовы предоставить? Миссию чем-то вооружить все же надо.
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05.06.2025 14:42 Ответить
Зачем? Они как будто воевать будут что ли. При первом шухере все быстро поедут в Польшу.
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05.06.2025 14:45 Ответить
https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
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05.06.2025 14:51 Ответить
Це не США не хоче надавати зброю, це Трамп я його магашисти не хочуть надавати зброю. Прийде час - Трампа з його камарільєю відправлять в утиль - зброя буде, так чи інакше.
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05.06.2025 14:44 Ответить
Дякую. *улибнуло*.
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05.06.2025 14:47 Ответить
На самом деле в США у самих дефицит современных систем ПВО и они очень очкуют в ожидании возможной заварушки с Китаем в тихоокеанском бассейне. Так что с точки зрения собственной безопасности они поступают абсолютно правильно. Принцип "жену отдай дяде, а сам иди к ...ляди" здесь не проходит.
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05.06.2025 14:50 Ответить
я мав на увазі не лише засоби ППО, ПРО штатівського виробництва. Я мав на увазі всю зброю, і Петріоти в т.ч., нехай , довіряю Вам, в США вони в дефіциті.
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05.06.2025 14:55 Ответить
СШК усиленно готовится к войне с Китаем, к которой они оказались не готовы. Они считают что рашка - это проблема Европы. А по Петриотам -

https://defence-ua.com/army_and_war/u_ssha_rozkrili_kilkist_batarej_patriot_j_teper_jasno_chomu_voni_na_vagu_zolota-12480.html У США розкрили кількість батарей Patriot й тепер ясно чому вони "на вагу золота" | Defense Express
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05.06.2025 15:08 Ответить
Сша - оплот х-йла.
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05.06.2025 14:45 Ответить
Тампон собирается воевать с Китаем? Ждет?
И после всех дебильных нападок и кривляний, какая страна будет помогать США в этой войне?
Китаю будет помогать расия,иран, севкорея.
А вот тампону будут выражать озабоченность.
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05.06.2025 14:46 Ответить
Навіть німці,в кого справжнього солдата вбили в 1945 році,і ті добре зрозуміли кацапську сутність,а ось до USA не доходить - далеко від Європи! ( я не нацист,і не підтримую звірячу ідеологію,як що що!)
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05.06.2025 14:47 Ответить
ля про що вони говорять яка всраку ППО чи контингент , тут рижий тормоз та його друг вольодька не можуть один з одним націлуватися ....яке закінчення бойових дій пусті балачки
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05.06.2025 14:47 Ответить
Дякуємо, дуже дякумо.
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05.06.2025 14:50 Ответить
Ну так це ж зрозуміло .Трампон готовий надати гарантії безбеки будь коли і будь де тільки своєму другу, владіміру-пуйлу.
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05.06.2025 14:52 Ответить
Угу - прикольно буде , коли кацапам йтиме допомога і від КНДР і від США ...
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05.06.2025 14:55 Ответить
То й правильно роблять, немає сенсу обговорювати миротворців, яких насправді не буде.
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05.06.2025 14:54 Ответить
Ну США же дали за ресурси. нафту та газ Зеленському собачий хрін. Хай лошара захищається собачим хером. Зелька з собачим хером - це потужна потужність. Можно шахеди збивать.
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05.06.2025 14:55 Ответить
Але ж угода..
корисні копалини..
американські компанії треба захищати..
інтерес США в безпеці власних інвесторів..
Все було піздіжом? Розвод лохів?
П,С, Нам потрібна ядерна зброя - іншого шляху намає.
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05.06.2025 15:05 Ответить
https://x.com/andi_makintoch

Andi@andi_makintoch



https://x.com/andi_makintoch/status/1930522545259770304

https://x.com/turkmendagz

после сотен тысяч жертв в Украине по вине сша, разоружившей ядерную Украину, они не барыги, не трусы и не предатели. они *****@сы !
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05.06.2025 15:07 Ответить
Судя по взаимоотношениям с ****** - пассивные!
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05.06.2025 15:15 Ответить
так после нашей Победы, в белом доме страпоном вонять уже не будет - ему год остался до импичмента
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05.06.2025 15:15 Ответить
 
 