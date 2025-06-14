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Новости Иностранные миротворцы в Украине
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Великобритания не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США, - Стармер

Когда британские миротворцы могут появиться в Украине

Ключевым условием ввода британских войск в Украину является воздушное прикрытие со стороны Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

Я всегда говорил, что прикрытие с воздуха со стороны США является необходимой составляющей", - подчеркнул Стармер, отвечая на вопрос, готов ли Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев.

Он отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.

"У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически на протяжении многих лет", - сказал политик.

Напомним, Соединенные Штаты не готовы предоставить средства противовоздушной обороны для миротворческой миссии, которую планируют разместить в Украине после завершения боевых действий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Путин тянет кота за хвост в вопросе прекращения огня, - Стармер

Автор: 

Великобритания (5030) США (27213) Украина (45026) Стармер Кир (219)


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Топ комментарии
+9
класна відмазка.
можна було б додати ще висадку марсіян але і так гарно.
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14.06.2025 16:56 Ответить
+5
одним словом "3,14здаболи які були бтакими й залишилися".Брехливі,лицемірні .світові аферисти, котрі будуть обіцяти словами "золоті гори".а як справа доходить до реальних справ "зимою хер снігу в них випросиш"
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14.06.2025 16:58 Ответить
+4
Опять двадцять пять. Ніхто нікуди нічого вводити не буде. Це такий триндеж тіпа нашого піаніста.
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14.06.2025 17:11 Ответить
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класна відмазка.
можна було б додати ще висадку марсіян але і так гарно.
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14.06.2025 16:56 Ответить
Так гарантій від США не буде - прем"єр бритів як дитина - мав би знати шо там заправляє Трамп
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14.06.2025 16:57 Ответить
А він і знає і спеціально так каже.
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14.06.2025 18:10 Ответить
одним словом "3,14здаболи які були бтакими й залишилися".Брехливі,лицемірні .світові аферисти, котрі будуть обіцяти словами "золоті гори".а як справа доходить до реальних справ "зимою хер снігу в них випросиш"
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14.06.2025 16:58 Ответить
ус%алися і бріти.
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14.06.2025 17:07 Ответить
от і казочці кінець а хто слухав молодець.... ми НЕ ЕВРОПА для них всіх - ми "рузкіе" ми були в СССР і їм на нас чхати
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14.06.2025 17:08 Ответить
Щоб вам усім.... добре було! Як нам.....
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14.06.2025 17:09 Ответить
Опять двадцять пять. Ніхто нікуди нічого вводити не буде. Це такий триндеж тіпа нашого піаніста.
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14.06.2025 17:11 Ответить
Без омериканців вже й в туалет самі не підуть!
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14.06.2025 17:18 Ответить
Вот рашку надо сделать такую как британия, пусть вся рф поместится на острове сахалин, и они как и британцы без протектората и пикнуть не смогут!
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14.06.2025 17:20 Ответить
Сахалін був японський і повинен повернутись.
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14.06.2025 17:35 Ответить
Ну если так подумать, ***** та рашка на политической карте мира вообще нужна?? Московия и московиты в рубежах москвы и области пусть сидят!
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14.06.2025 17:46 Ответить
Московія є продовженням імперії Чингисхана з іншою назвою, але тою ж ментальністю. Вони поводяться як саранча - прийшли, знищили якусь територію і йдуть нищити дальше. Ментальність кочівників - стадо випасло траву навкруг юрти і його переміщують дальше де ще трава зелена, а там де вже нема, природа повинна відновити. Така ментальність в кочівників. Тому для них так важлива територія. Замість розвивати технології, вони захоплюють території. Чи вони здатні виготовляти ******* телевізори, мобіли, компи, чипи? Не здатні. Що мають все крадене, або куплене за нафту.
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14.06.2025 18:10 Ответить
А чому самі британці не можуть прикрити з повітря?!
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14.06.2025 17:22 Ответить
Можуть. Тільки язиком
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14.06.2025 17:39 Ответить
"ви ж не Ізраїль" - додав він
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14.06.2025 17:29 Ответить
Зате коли справа стосується будь-яких переговорів щодо України, то тут наші британські, французькі та німецькі ''партнери'' хочуть бути першими і біжать за стіл ************ всіх ліктями, не особливо оглядаючись на США
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14.06.2025 17:29 Ответить
Штати тепер зайняті з Іраном.
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14.06.2025 17:33 Ответить
Щож ви можете і куди вводити?
Після роздзьобаного Томагавками?
Глянь на Макарона - він вєздє уводе, і бабушкі і Україні ще Ізраілю пообіцяв!
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14.06.2025 17:34 Ответить
Ну що, вже британці не такі
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14.06.2025 17:34 Ответить
ну так, треба орієнтуватись на позицію гегсета. Він з трампом на одній хвилі, і острів ваш гойдає на тій хвилі, і солоні теплі бризки прямо у лице... тільки вспівайте утиратись.
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14.06.2025 17:35 Ответить
Яка може бути гарантія від сшП?
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14.06.2025 17:36 Ответить
Коаліція стурбованих.
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14.06.2025 17:40 Ответить
Европа это маленькие, но гордые страны. Нельзя требовать от них слишком многого.
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14.06.2025 17:47 Ответить
Тобто,всі би миротворили,розпилювали гроші та заробляли,якби все українці зробили самі,а американці приїхали розробляти рідкоземельні(Ох і підтримка(
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14.06.2025 17:48 Ответить
Потужні ж у нас гарантіювачі безпеки, яким відповідно потрібні свої гарантіювачі.
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14.06.2025 17:50 Ответить
Мені кацапські наративи не заходять
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14.06.2025 18:00 Ответить
Ви головне пам'ятайте - розмови про НАТО чи гарантії безпеки - це вони так просто говорили, розмови про контингент - це вони так просто говорили. А от розмови про санкції й бажання перемогти диктатуру - оце вони не просто так говорять, це чиста правда.
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14.06.2025 18:05 Ответить
Ага, віримо.
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14.06.2025 18:12 Ответить
А в цьому ніхто і не сумнівався.
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14.06.2025 18:12 Ответить
Так де там мадам Звиняцьківська зі своїм пафосним текстиком про Європу, що "прокинулася і прийшла до нас на війну"? Рожеві окуляри їй не тиснуть? Хоч одна країна ЄС готова відправити миротворців без підтримки діда з Вашингтону?
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14.06.2025 18:15 Ответить
Роззброїли Україну вони разом, разом і злилися. Потвори
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14.06.2025 18:18 Ответить
 
 