Великобритания не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США, - Стармер

Ключевым условием ввода британских войск в Украину является воздушное прикрытие со стороны Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил премьер Великобритании Кир Стармер.

Я всегда говорил, что прикрытие с воздуха со стороны США является необходимой составляющей", - подчеркнул Стармер, отвечая на вопрос, готов ли Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев.

Он отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.

"У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически на протяжении многих лет", - сказал политик.

Напомним, Соединенные Штаты не готовы предоставить средства противовоздушной обороны для миротворческой миссии, которую планируют разместить в Украине после завершения боевых действий.

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