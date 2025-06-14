Великобритания не планирует вводить свои войска в Украину без гарантий безопасности от США, - Стармер
Ключевым условием ввода британских войск в Украину является воздушное прикрытие со стороны Соединенных Штатов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Bloomberg заявил премьер Великобритании Кир Стармер.
Я всегда говорил, что прикрытие с воздуха со стороны США является необходимой составляющей", - подчеркнул Стармер, отвечая на вопрос, готов ли Лондон отправить британских военных в Украину в рамках послевоенной миротворческой миссии без участия американцев.
Он отметил, что видит будущее взаимодействие именно в контексте совместных действий союзников.
"У меня нет оснований считать, что США и Великобритания не могут действовать вместе, как мы это делали исторически на протяжении многих лет", - сказал политик.
Напомним, Соединенные Штаты не готовы предоставить средства противовоздушной обороны для миротворческой миссии, которую планируют разместить в Украине после завершения боевых действий.
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можна було б додати ще висадку марсіян але і так гарно.
Після роздзьобаного Томагавками?
Глянь на Макарона - він вєздє уводе, і бабушкі і Україні ще Ізраілю пообіцяв!