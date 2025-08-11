Приглашение Путина на американскую землю - это победа диктатора, - экс-советник Трампа Болтон

Бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон раскритиковал подход Трампа к отношениям с Путиным.

"Я думаю, что Трамп уже совершил несколько ошибок, во-первых, проведя эту встречу на американской земле, легитимизировав лидера-изгоя государства-изгоя. Во-вторых, он позволил Путину получить преимущество первого хода, положив свой мирный план на стол первым", - написал Болтон.

По мнению Болтона, идею саммита предлагал именно Путин, а Трамп мгновенно на нее согласился.

"Соблазн быть в центре огромного внимания прессы является роковым для Трампа", - написал экс-советник.

Он добавил, что Москва, вероятно, завершит эту войну, контролируя 20 процентов Украины.

"Если кому-то нужны были доказательства того, что Трамп действует в международных делах не как стратег, а как свободный электрон, то прошедшая неделя решила этот вопрос", - написал он.

Болтон заявил, что, вероятно, Трамп и Путин готовятся поставить Зеленского перед свершившимся фактом после встречи на Аляске.

"В пятницу Трамп заявил, что Зеленскому придется отменить конституционные запреты Украины на передачу территории другой стране", - продолжает он.

Именно поэтому первой реакцией Зеленского было публичное выступление с отрицанием идеи передачи территорий. Но, по мнению Болтона, даже в этой ситуации это сыграло на руку Путину: он может выглядеть настоящим искателем мира, в противовес украинскому президенту.

Болтон призвал европейских союзников Украины вмешаться в ситуацию, пока еще на это есть время.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.