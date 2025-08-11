РУС
Новости Встреча Трампа и Путина
3 307 38

Приглашение Путина на американскую землю - это победа диктатора, - экс-советник Трампа Болтон

Болтон о предстоящей встрече Трампа и Путина

Бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон раскритиковал подход Трампа к отношениям с Путиным.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в колонке для The Telegraph.

"Я думаю, что Трамп уже совершил несколько ошибок, во-первых, проведя эту встречу на американской земле, легитимизировав лидера-изгоя государства-изгоя. Во-вторых, он позволил Путину получить преимущество первого хода, положив свой мирный план на стол первым", - написал Болтон.

По мнению Болтона, идею саммита предлагал именно Путин, а Трамп мгновенно на нее согласился.

"Соблазн быть в центре огромного внимания прессы является роковым для Трампа", - написал экс-советник.

Он добавил, что Москва, вероятно, завершит эту войну, контролируя 20 процентов Украины.

Читайте также: Украина будет получать оружие независимо от встречи Трампа и Путина, - Рютте

"Если кому-то нужны были доказательства того, что Трамп действует в международных делах не как стратег, а как свободный электрон, то прошедшая неделя решила этот вопрос", - написал он.

Болтон заявил, что, вероятно, Трамп и Путин готовятся поставить Зеленского перед свершившимся фактом после встречи на Аляске.

"В пятницу Трамп заявил, что Зеленскому придется отменить конституционные запреты Украины на передачу территории другой стране", - продолжает он.

Именно поэтому первой реакцией Зеленского было публичное выступление с отрицанием идеи передачи территорий. Но, по мнению Болтона, даже в этой ситуации это сыграло на руку Путину: он может выглядеть настоящим искателем мира, в противовес украинскому президенту.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Приглашение Зеленского на встречу Трампа и Путина было бы лучшим решением, - Косиняк-Камыш

Болтон призвал европейских союзников Украины вмешаться в ситуацию, пока еще на это есть время.

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Автор: 

путин владимир (31857) Трамп Дональд (6197) Болтон Джон (119)


+12
Чому не чути поціновувачів Трампа, свідків його величі і далекоглядності? 🤔 Байден, яким би він не був нерішучим, на фоні Трампа здається абсотютним другом і союзником Украєни. Ну і зазисникам Зєлєнского теж потрібно усвідомити, що його невігластво, аідбір єрмаків з різними іітнес-тренерами і відставними і зашквареними політиками на зовнішньополітичну діяльність замість професійних, патріотичних до країни але не
завжди лояльних до самого Зєлєнского дипломатів власне і зробили з України об'єт міжнародної політики, а можливо навіть товар для розрахунків між великими гравцями.
11.08.2025 09:29 Ответить
11.08.2025 09:29 Ответить
+9
Америка вже закінчилася. Гроші, гроші й ще раз гроші.
11.08.2025 09:21 Ответить
11.08.2025 09:21 Ответить
+9
Саме так- перемога диктатора і ганьба для Америки. Велика ганьба!
11.08.2025 09:23 Ответить
11.08.2025 09:23 Ответить
І немає тому ради!
11.08.2025 09:14 Ответить
11.08.2025 09:14 Ответить
Америка вже закінчилася. Гроші, гроші й ще раз гроші.
11.08.2025 09:21 Ответить
11.08.2025 09:21 Ответить
Бг-ггг... Пане, розкажiть усiм кацапам, що невдовзi й пиня закiнчиться. А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
11.08.2025 09:23 Ответить
11.08.2025 09:23 Ответить
ЗЫ... у пынi теж, грошi-грошi-грошi - вiд кооперативу, та потiм з Газпрому. Та газпрому в цей час жаба цицьки вже дала... Чомусь газпромiвцi почали з вiкон випадати. До речi, панi Салье не дасть менi збрехати, до кооперативiв, щоби iх заснувати, пыня нагрiв ввесь членiград на грошi(в 90-х). А тi грошi були видiленi на придбання "лапок Буша" для голодаючого членопiтера.
11.08.2025 09:30 Ответить
11.08.2025 09:30 Ответить
н
11.08.2025 09:32 Ответить
11.08.2025 09:32 Ответить
А мож то замануха. Заманять пиню на ту Аляску, та й заламають руки, за законом, бо в противному випадку за законом буде вiдповдати рудий клоун. ЗЫ... Американському народу - респект i уважуха, попри те , що вiн , як i наш, кребко зхибив з виборами стернового.
11.08.2025 09:21 Ответить
11.08.2025 09:21 Ответить
б=п
11.08.2025 09:33 Ответить
11.08.2025 09:33 Ответить
Саме так- перемога диктатора і ганьба для Америки. Велика ганьба!
11.08.2025 09:23 Ответить
11.08.2025 09:23 Ответить
Де справжні лідери? Настав час Трампів, Орбанів, Фіцо, Зе(
11.08.2025 09:25 Ответить
11.08.2025 09:25 Ответить
рудий сам помилка природи
11.08.2025 09:29 Ответить
11.08.2025 09:29 Ответить
Чому не чути поціновувачів Трампа, свідків його величі і далекоглядності? 🤔 Байден, яким би він не був нерішучим, на фоні Трампа здається абсотютним другом і союзником Украєни. Ну і зазисникам Зєлєнского теж потрібно усвідомити, що його невігластво, аідбір єрмаків з різними іітнес-тренерами і відставними і зашквареними політиками на зовнішньополітичну діяльність замість професійних, патріотичних до країни але не
завжди лояльних до самого Зєлєнского дипломатів власне і зробили з України об'єт міжнародної політики, а можливо навіть товар для розрахунків між великими гравцями.
11.08.2025 09:29 Ответить
11.08.2025 09:29 Ответить
Вони вирішили перейти у свідки Йегові. Кадуть шо там якось пристойніші та Парашей не смердить як у Білому домі.
11.08.2025 09:34 Ответить
11.08.2025 09:34 Ответить
Приїзд на Аляску - це пастка для путлєра. Там його заарештують згідно з рішенням Міжнародного кримінального суду. Кремлівці-заколотники для проформи пару днів погрожуватимуть застосуванням ЯЗ проти США, але врешті усі зітхнуть з полегшанням, бо усунуто головну перешкоду для завершення війни і повернення до торгівлі та збагачення кацапської верхівки. Путлєр про цей сценарій здогадується, тому від запрошення Трампа під будь-яким приводом відмовиться. Ось такі реалії, малята.
11.08.2025 09:32 Ответить
11.08.2025 09:32 Ответить
🤣🤣🤣
11.08.2025 09:35 Ответить
11.08.2025 09:35 Ответить
А шо Грем? Отой сенатор Грем, який казав - от чекайте понеділка, от там будуть новини та страшні санкції тощо. Обісрався - обтік - поправ белизну - мовчить.
11.08.2025 09:33 Ответить
11.08.2025 09:33 Ответить
Для того щоб все було як в мріях потужно з "позиції сили",отрібно мати кондиції і спроможності яких вже немає дуже давно у США. Одних ідеалістичних потуг "як правильно повинно бути" вже замало.
І пан Болтон дуже прекрасно це розуміє. США зараз не в кращій формі м'яко кажучи з купою внутрішніх проблем та протиріч і можливо це угасання як колись було у Римській імперії. Прийшов точ час коли "молодші партнери" прагнуть бути твого классу чи в долі (це насамперед Китай) а стратегії їх стримування вже не існує або вана не ефективна в міру того, що вони почали активно просувати свої інтереси кучкуючись один до одного. Від того і весь той цимес.
11.08.2025 09:36 Ответить
11.08.2025 09:36 Ответить
як же я скучив за справжніми республіканцями.
ця закоцана наглухо мага нічим від кацапні не відлічяється.
11.08.2025 09:38 Ответить
11.08.2025 09:38 Ответить
Справжні республіканці скінчились на Рональді Рейгані та Джоні Макеейне. Залишилось тупе, меркантільне та продажне сміття яке називае себе республіканцями.
11.08.2025 10:52 Ответить
11.08.2025 10:52 Ответить
показать весь комментарий
11.08.2025 09:39 Ответить
Копито ***** на землі ескімосів,алеутов і "панаєхавшіх"-це повний *******..
11.08.2025 09:40 Ответить
11.08.2025 09:40 Ответить
Копито *****..
11.08.2025 09:41 Ответить
11.08.2025 09:41 Ответить
Це двійна перемога Путіна. Таким чином він натякає що Аляска ісконно російська земля !
11.08.2025 09:45 Ответить
11.08.2025 09:45 Ответить
***** з великої букви?
11.08.2025 09:50 Ответить
11.08.2025 09:50 Ответить
Та тю на вас, бо про це рудий клоун натякае пынi. Iнiцiатива виходить вiд Трампа. Та може в останнiй час це все дiйство скасуеться, бо в противному випадку навiть Гондурас засудить США, та як осудив у 1922 роцi рапалльський зговiр РСФСР з Германiею (тодi ще СРСР не було) . Пам`ятаете, в той час все людство , згiдно з Версальським договором, за розв`язування Першоi свiтовоi вiйни, зв`зало фрiцам руки(економiчно i у вiйськовому планi). Тобто, Цапорылiя зняла економiчну блокаду з Германii у 1922 роцi, ще й почала з Германiею спiвпрацювати у вiйськовому планi. Ось тодi й був закладений фундамент Другоi Свiтовоi вiйни. чесслово, попереривав би всих наших блогерiв, пан Вiталiй не виключення, котрi ратують за те, що 2СВ розпочалася не в 1922 року, з Рапалля, - а в 1939 р. Виходить в 1922 роцi нiякий не Гiтлер з Германiею, а Кремлiвська цапорылi розпочала тЯганину з Другою свiтовою вiйною. Так ось, Рапалль-1 -1922 рiк, Рапалль-2 - Мюнхенський договiр, бо свiтовi лiдери мали надiю завадити дружбi 2-х монстрiв, дружба котрих крiпла не по дням, а по годинам. Рапалль-3 - це Пакт Молотова-Рiбентропа, в пiку Мюнхенському договору. РАПАЛЬ-4 - клоун ТРАМП ЗАПРОСИВ ПiДСАНКЦiЙНОГО ПЫНЮ НА АЛЯСКУ. МОЖЕ iМПiЧМЕНТ СПАСЕ АМЕКИКУ ВiД ТАКОГО ПОЗОРИСЬКА.
11.08.2025 10:10 Ответить
11.08.2025 10:10 Ответить
...я, (Вiталiй VOX VERITATIS) - обмовки-недомовки.
11.08.2025 10:14 Ответить
11.08.2025 10:14 Ответить
не догледiв, в очiп`яткоюмать: К=Р
11.08.2025 10:50 Ответить
11.08.2025 10:50 Ответить
Так Віталій Олександрович вже в кількох своїх відео заявляв, що початок 2-ї СВ випливає з результатів Версальського договору.
11.08.2025 11:00 Ответить
11.08.2025 11:00 Ответить
початок 2Світової війни випливає з приходу до влади, на чесних демократичних виборах, з допомогою червоного комуно-нациста, кацапо совка йоськи сталіна (джугашвілі) великого фюрера великого 3Райху А.Гітлера !!! саме червоні комуно-нацисисти допомогли Адіку побудувати його 3Райх, а потім в серпні 1939 року поділили суверенну Польщу, Європу і світ підкисавши пакт "молотова-ребітропа" з таємним додатком до нього !!!


11.08.2025 11:42 Ответить
11.08.2025 11:42 Ответить
Крім цього сталінський совок конкретно допоміг Німеччині в виробництві танків, кораблів, літаків та других видів зброї, надавав
показать весь комментарий
11.08.2025 11:50 Ответить
Пане хороший, Ви мене заспокоiли... може ви зустрiчали пана Вiталiя в iншому амплуа , стосовно етногенезу украiнцiв, мовляв, хоч этногенез не е полiтичною структурою в становленнi нацii, та ми ж не можемо це закидати самiй очевидностi. Якщо пiдiйти вiд зворотнього. В украiнцiв та хорват з сербами (бiльше нi в когоcь iз слов`ян, я вже не кажу , що у кацапiв, якi нам виходячи з цього - не брати) - Це двi гаплогрпи , як основнi, окрiм iншоi мелюзги в нашiй кровi. Це гаплогрупа R1a1 Z280-283 + i2. В украiнцiв ця пропорцiя складае R1a1 Z280-283(47-80%) + i2(до 22%). У хорват з сербами - i2(до 80%) + R1a1 Z280-283( до 20%)... Тобто промiж украiнце-кiмерiйцями i трипiльце-хорвато-сербами - 2 зв`язуючi гаплогрупи. Тобто украiнцiв на 40-80% ми можемо пов`язати з кiмерiйце-трипiльцями. так шо полiтична складова тут - до одного мiсця, хоча в iнших випадках, як без неi, наприклад у евреiв немае основноi гаплогрупи , яка вiдсотково домiнувала б над iншими. там каждой твари - по паре. До речi на цапорилii гаплогрупа i2, як супутниця, тобто, вiдсотково бiльша, опiсля основноi гаплогрупи R1a1 Z280-283, спостерiгаеться , окрiм Зеленого Клина , ще й в пiвдено-европейськiй частинi - суть етнiчних украiнських землях. Ось в такому випадку, я згоден з паном Вiталiем , шо бувшi украiнцi(кiмерiйцi), теперечки полiтично стали кацапами, тобто манкуртами, угрофiно-монголоiдами(тiльки полiтично, а не генетично). Що я маю на увазi пiд угрофiно-монголоiдами, стосовно кацапiв. В етногенезi кацапid вони приймали участь , тому кацапи й мають основнi гаплогрупи-супутницi NO . Де N-угрофiнська, О-монголоiдна. У украiнцiв таких гаплогруп-супутниць, та ще й з таким вiдсотком супутностi, як у кацапiв немае. Ось так муйня, малята. ЗЫ... Що таке украiнце-кiмерiйцi? - Що однi, що другi мають основну гаплогрупу R1a1 Z280-283. Аналогiчно i з украiнце-трипiльцями. Трипiльцi серед iнших гаплогруп , мають гаплогрупу i2. Кiмерiйцi i трипiльцi мали контакт в спiльному освоеннi майбутнiх украiнських територiй. А ось кацапи - з боку припека. бо кацапи хоча й мають кiмерiйську гаплогрупу, та не мають основноi гаплогрупи супутницi, бо манкурти почали якшатися з угрофiно-монголоiдами. З трипiльською культурою у предкiв кацапi зв`зкiв , виходить, що не було. Це ж треба було сепаркам чухнути з наших теренiв десь на пiвнiч, там причаiтися(сховатися вiд трипiлля), дочекатися коли до них прийдуть NO-гаплогрупнi, та й почати в тому конгломератi iз 200 нацiй розчинятися...
показать весь комментарий
11.08.2025 12:35 Ответить
США наробило безліч помилок !
показать весь комментарий
11.08.2025 09:42 Ответить
потім вже можно буде ына запросити до Аляски.
показать весь комментарий
11.08.2025 09:44 Ответить
Розмови з терористом, це вже поразка демократії, та приниження світового поліцейського, якщо ще можна так назвати Америку!
показать весь комментарий
11.08.2025 09:48 Ответить
Та які там вони поліцейські після цього, може ще вахтером візьмуть до якоїсь кацапської общаги...
показать весь комментарий
11.08.2025 11:33 Ответить
США перетворюєтся на *********** округ московії. Сумна картина. Країна позорно втрачає свою незалежнічсть.
показать весь комментарий
11.08.2025 11:19 Ответить
Штати взагалі *********, якщо думають що невтікач отак просто може змінити Конституцію України...взагалі штати якийсь безхребетні стали, Ронні у домовині перевертається...
показать весь комментарий
11.08.2025 11:30 Ответить
Звичайно. Пуйло вже козиряє, що ніякої ізоляції, сам Президент США випросив з ним зустріч, ще й на територію США запросив.
показать весь комментарий
11.08.2025 12:04 Ответить
в Україні ,зеленського зробили президентом , за підтримкі лохотрону 73% ...шоб той здав ,як мінімум половину України кремлю ...шо трамп, шо ху* ло ,шо 🤡 зеленський ,це вороги для України ...
показать весь комментарий
11.08.2025 12:47 Ответить
 
 