Приглашение Путина на американскую землю - это победа диктатора, - экс-советник Трампа Болтон
Бывший советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон раскритиковал подход Трампа к отношениям с Путиным.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в колонке для The Telegraph.
"Я думаю, что Трамп уже совершил несколько ошибок, во-первых, проведя эту встречу на американской земле, легитимизировав лидера-изгоя государства-изгоя. Во-вторых, он позволил Путину получить преимущество первого хода, положив свой мирный план на стол первым", - написал Болтон.
По мнению Болтона, идею саммита предлагал именно Путин, а Трамп мгновенно на нее согласился.
"Соблазн быть в центре огромного внимания прессы является роковым для Трампа", - написал экс-советник.
Он добавил, что Москва, вероятно, завершит эту войну, контролируя 20 процентов Украины.
"Если кому-то нужны были доказательства того, что Трамп действует в международных делах не как стратег, а как свободный электрон, то прошедшая неделя решила этот вопрос", - написал он.
Болтон заявил, что, вероятно, Трамп и Путин готовятся поставить Зеленского перед свершившимся фактом после встречи на Аляске.
"В пятницу Трамп заявил, что Зеленскому придется отменить конституционные запреты Украины на передачу территории другой стране", - продолжает он.
Именно поэтому первой реакцией Зеленского было публичное выступление с отрицанием идеи передачи территорий. Но, по мнению Болтона, даже в этой ситуации это сыграло на руку Путину: он может выглядеть настоящим искателем мира, в противовес украинскому президенту.
Болтон призвал европейских союзников Украины вмешаться в ситуацию, пока еще на это есть время.
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.
завжди лояльних до самого Зєлєнского дипломатів власне і зробили з України об'єт міжнародної політики, а можливо навіть товар для розрахунків між великими гравцями.
І пан Болтон дуже прекрасно це розуміє. США зараз не в кращій формі м'яко кажучи з купою внутрішніх проблем та протиріч і можливо це угасання як колись було у Римській імперії. Прийшов точ час коли "молодші партнери" прагнуть бути твого классу чи в долі (це насамперед Китай) а стратегії їх стримування вже не існує або вана не ефективна в міру того, що вони почали активно просувати свої інтереси кучкуючись один до одного. Від того і весь той цимес.
ця закоцана наглухо мага нічим від кацапні не відлічяється.