Приглашение Зеленского на встречу Трампа и Путина было бы лучшим решением, - Косиняк-Камыш
Вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что приглашение Президента Украины Владимир Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, было бы "лучшим решением".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии РАР.
Косиняк-Камыш подчеркнул, что сейчас "Украина ближе, чем когда-либо, по крайней мере к прекращению огня".
"Я считаю, что Президента Зеленского пригласят. Сегодня появляется информация, что есть вероятность того, что Президент Зеленский примет участие во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет", - сказал польский чиновник.
Он подчеркнул, что целью западного мира во главе с Соединенными Штатами является "достижение справедливого и прочного мира".
"На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели, которая заключается в заключении мира. Польша сделает все, чтобы достичь такого справедливого мира", - подчеркнул Косиняк-Камыш.
Он добавил, что если это произойдет 15 августа, в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, это станет "лучшим подарком для этой части мира и для нашего будущего".
Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.
СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.
Буде як у Бздюлі Мошонки, яка підстерегла Трампа на початку його першу каденції біля туалету після складання присяги. Охорона Трампа подумала що це уборщиця туалетів і відігнала її за межі будівлі в грубій формі.
Війна триває в центрі Європи
І загрожує Європі
Якого біса це риже чмо, яке припинило
Україні допомогу
пхнеться в ті перемовини ?
Перемовини повинні бути в Україні,
з представниками європейських країн
і тим пшиздиком старим конченим
щоб одразу його замочити
пердуна-терориста.
Краще хай Єрмаку запрошують
цим все сказано. долю України будуть вирішувати два іноземця, а для виду, що нічого без України не вирішується, позвуть клоуна. ось вам і голосування папріколу. наржалися?
Присутствие президента оправдано при подписания всесторонне согласованного и принятого всеми сторонами документа!
Здесь, 2 престарелых уголовника хотят всучить Зеленскому кота в мешке, точнее подтвердить своим присутствием капитуляцию Украины и заблаговременно свалить вину за гарантированный провал этой встречи. Альтернативой президенту можно отправить авторитетную делегацию из 2-3 интеллектуалов. Например, воеводчицу Безуглую и лётчицу Савченко.