Приглашение Зеленского на встречу Трампа и Путина было бы лучшим решением, - Косиняк-Камыш

Вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что приглашение Президента Украины Владимир Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, было бы "лучшим решением".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии РАР.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что сейчас "Украина ближе, чем когда-либо, по крайней мере к прекращению огня".

"Я считаю, что Президента Зеленского пригласят. Сегодня появляется информация, что есть вероятность того, что Президент Зеленский примет участие во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет", - сказал польский чиновник.

Он подчеркнул, что целью западного мира во главе с Соединенными Штатами является "достижение справедливого и прочного мира".

"На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели, которая заключается в заключении мира. Польша сделает все, чтобы достичь такого справедливого мира", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он добавил, что если это произойдет 15 августа, в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, это станет "лучшим подарком для этой части мира и для нашего будущего".

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.