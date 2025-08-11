РУС
Приглашение Зеленского на встречу Трампа и Путина было бы лучшим решением, - Косиняк-Камыш

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что приглашение Президента Украины Владимир Зеленского на встречу президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным, запланированную на 15 августа на Аляске, было бы "лучшим решением".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии РАР.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что сейчас "Украина ближе, чем когда-либо, по крайней мере к прекращению огня".

"Я считаю, что Президента Зеленского пригласят. Сегодня появляется информация, что есть вероятность того, что Президент Зеленский примет участие во встрече Трампа и Путина. Это было бы лучшим решением, и я верю, что это произойдет", - сказал польский чиновник.

Он подчеркнул, что целью западного мира во главе с Соединенными Штатами является "достижение справедливого и прочного мира".

"На прошлой неделе я имел возможность пообщаться с ближайшими советниками президента Трампа, которые говорили о его решимости достичь своей цели, которая заключается в заключении мира. Польша сделает все, чтобы достичь такого справедливого мира", - подчеркнул Косиняк-Камыш.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время переговоров с Россией США будут действовать с позиции силы, - Маркарова

Он добавил, что если это произойдет 15 августа, в день победы над большевиками во время Варшавской битвы 1920 года, это станет "лучшим подарком для этой части мира и для нашего будущего".

Ранее сообщалось, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина состоится 15 августа в американском штате Аляска.

СМИ пишут, что президент Украины Владимир Зеленский может присоединиться к этой встрече.

Поїздка одного, Зеленського, буде великою помилкою потрібен також представник від об'єднаної Європи.
11.08.2025 07:24 Ответить
Поїздка безтолкового ішака на Аляску - це чергова трагедія для країни. Цього тупорилого бездара небезпечно посилати на такі зустрічі. Посилати мудака треба лише в одному напрямку.
11.08.2025 07:33 Ответить
Чим саме це рішення найкраще, у чому його краса та доцільність?
11.08.2025 07:28 Ответить
Поїздка одного, Зеленського, буде великою помилкою потрібен також представник від об'єднаної Європи.
11.08.2025 07:24 Ответить
Розділяй і володарюй. Великі нарциси на фоні подрібненого світу. Самореклама.
11.08.2025 07:26 Ответить
Чим саме це рішення найкраще, у чому його краса та доцільність?
11.08.2025 07:28 Ответить
Поїздка безтолкового ішака на Аляску - це чергова трагедія для країни. Цього тупорилого бездара небезпечно посилати на такі зустрічі. Посилати мудака треба лише в одному напрямку.
11.08.2025 07:33 Ответить
Посидить в коридорі поки два рюрика балакають. Слова йому все одно ніхто не дасть
11.08.2025 08:20 Ответить
Зато потім він буде бити себе копитом в груди і кукурікать, шо вони з Трампом все порешалі.
Буде як у Бздюлі Мошонки, яка підстерегла Трампа на початку його першу каденції біля туалету після складання присяги. Охорона Трампа подумала що це уборщиця туалетів і відігнала її за межі будівлі в грубій формі.
11.08.2025 08:47 Ответить
Україна знаходиться в Європі
Війна триває в центрі Європи
І загрожує Європі
Якого біса це риже чмо, яке припинило
Україні допомогу
пхнеться в ті перемовини ?
Перемовини повинні бути в Україні,
з представниками європейських країн
і тим пшиздиком старим конченим
щоб одразу його замочити
пердуна-терориста.
11.08.2025 07:36 Ответить
Правильно, він країну угробив (злочинною бездіяльністю), то хай хоч на поминки прийде
11.08.2025 07:38 Ответить
Це все завдяки тупому бидлу, 73% яких захотіли поржать. Тепер ржуть на кутні.
показать весь комментарий
Який зміст? Щоб нарколога маріонетка на роялі збацав...
Краще хай Єрмаку запрошують
11.08.2025 07:41 Ответить
Балачки
показать весь комментарий
"Запрошення Зеленського на зустріч Трампа та Путіна"
цим все сказано. долю України будуть вирішувати два іноземця, а для виду, що нічого без України не вирішується, позвуть клоуна. ось вам і голосування папріколу. наржалися?
11.08.2025 07:52 Ответить
Тампон, клован і ..уйло = нічого хорошого!
показать весь комментарий
Вже по ітогу буде запрошення. Він не здатен сходу приймати непопулярні рішення рівня Алієва чи Манергейма.
показать весь комментарий
шумів камиш аж дерева гнулись
показать весь комментарий
Ага.. Це був би стендап мрії ЗЄ.
показать весь комментарий
алкашню забули спитати
показать весь комментарий
Потримають за дверима, поговорять, потім викличуть і повідомлять що вирішили. Скажуть "пішов нах.й!" і провітрять приміщення. З ним у світі уже ніхто інакше не говорить.
показать весь комментарий
цей теж вірить, що путін приїде на Аляску.
показать весь комментарий
Якщо йому пропонують бути пацаном, якого лише повідомлять про рішення "великих дорослих", то пішли вони нах
показать весь комментарий
Максимально ігнорувати цю зустріч довбойобів
показать весь комментарий
Єрмак впорається.
показать весь комментарий
Зеленского хотят принудить держать свечkу при совокуплении Трампона - Путлера.
Присутствие президента оправдано при подписания всесторонне согласованного и принятого всеми сторонами документа!
Здесь, 2 престарелых уголовника хотят всучить Зеленскому кота в мешке, точнее подтвердить своим присутствием капитуляцию Украины и заблаговременно свалить вину за гарантированный провал этой встречи. Альтернативой президенту можно отправить авторитетную делегацию из 2-3 интеллектуалов. Например, воеводчицу Безуглую и лётчицу Савченко.
11.08.2025 11:43 Ответить
 
 